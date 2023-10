escuchar

9:50 | Marsella, un reciente mal recuerdo para los Pumas

El estadio Velodrome, en el que la selección argentina se presenta este sábado ante Gales, es el mismo en el que disputó su primer partido en el torneo ante Inglaterra con derrota 27-10. Con capacidad para casi 68.000 espectadores, se trata de un estadio histórico que fue remodelado tres veces y que es la casa de Olympique de Marsella en la Ligue 1 de fútbol. Allí se disputaron partidos de los Mundiales de 1938 y 1998 y su primera relación con el rugby fue en 2000 con el test match entre el anfitrión y los All Blacks. Desde entonces, Les Bleus disputaron otros 11 juegos con nueve victorias y dos derrotas, una de ellas contra la albiceleste en 2004. El cotejo entre ingleses y argentinos es el primero de seis previstos en ese recinto. Cuatro son de la primera etapa y dos de cuartos de final.

El estadio Velodrome de Marsella tiene capacidad para unas 68.000 personas CLEMENT MAHOUDEAU - AFP

9:40 | El resto de los cruces

Luego del encuentro entre Gales y los Pumas, los cuartos de final continuarán este domingo con el choque entre Irlanda y Nueva Zelanda desde las 16 (hora argentina) en Saint-Denis. Los otros dos partidos se llevarán a cabo el domingo en los mismos horarios: Inglaterra vs. Fiji en Marsella y Francia vs. Sudáfrica en el Stade de France.

9:30 | Así llegaron a cuartos de final

Gales dominó el grupo C de la primera etapa con triunfos 32-26 sobre Fiji, 28-8 ante Portugal, 40-6 contra Australia y 43-19 vs. Georgia. Es uno de los cuatro invictos que tiene el certamen y, aunque no llegó en plenitud, aprovechó el irregular presente de los Wallabies para quedar en lo más alto.

La Argentina, en tanto, fue escolta de Inglaterra en la zona D. Justamente debutó con una dura caída frente a los ingleses 27-10 y, luego, hilvanó tres triunfos en fila: vs. Samoa 19-10, Chile 59-5 y Japón 39-27.

Los Pumas vs. Gales, por el Mundial de Rugby

Bienvenidos al liveblog de LA NACION de los Pumas vs. Gales, el primer partido de los cuartos de final del Mundial de Rugby Francia 2023 que se disputará este sábado desde las 12 (hora argentina) en el estadio Velodrome de Marsella. El árbitro será el sudafricano Jaco Peyper.