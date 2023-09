escuchar

Los Pumas se enfrentan a Inglaterra en el estreno del Mundial de Francia 2023 y con ese kick off empieza la hora de la verdad, el tiempo de dejar de lado los pronósticos y las especulaciones para empezar a escribir una historia basada en la realidad. Desde las 16 se miden en el Stade Vélodrome de Marsella con La Rosa, el único equipo que no pertenece al Hermisferio Sur y que sabe lo que es consagrarse en una Copa del Mundo. En el año del bicentenario de la creación del rugby ellos, los ingleses, sus fundadores, no quieren dejar pasar la oportunidad de dar un nuevo golpe, aunque valga la redundancia, lleguen golpeados. Los Pumas tampoco, mucho menos con las ganas que tienen de dejar definitivamente olvidada la actuación de Japón 2019, con aquel decepcionante 11° lugar y luego de haberse reseteado desde la llegada de Michael Cheika a la conducción. Hasta el 28 de octubre, 20 selecciones dirimen cuál será la que levante el trofeo Webb Ellis.

El encuentro entre el seleccionado argentino y el inglés se puede ver en vivo por ESPN y TV Pública y también por streaming a través de Star+, DGO, Flow, Telecentro Play y Cont.ar. Sólo para el último, que emite en espejo con el canal estatal, no se necesita una suscripción paga. Además, canchallena.com tiene en vivo el minuto a minuto del partido.

Los Pumas llevaron a cabo el Captain's run este viernes y terminaron de pulir detalles para el estreno CLEMENT MAHOUDEAU - AFP

El partido de este sábado, que llega el día después de la inauguración del Mundial con el partido entre Francia y Nueva Zelanda, será el cuarto enfrentamiento entre la Argentina e Inglaterra en una Copa del Mundo, siempre, con victoria europea. La última, justamente, en Japón 2019 por 39-10. Esa derrota firmó la salida del equipo en la primera ronda, sin poder avanzar a cuartos de final. En total se vieron las caras en 25 ocasiones desde el primer cruce en 1981, con 19 victorias para La Rosa, cinco para los Pumas y un empate.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inglaterra corre con una leve ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, Betsson pagará cuotas de 1.96 contra 1.99 que se repagarán por un triunfo de los Pumas. En tanto el empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza cerca de 15.00.

Inglaterra vs. Los Pumas: todo lo que hay que saber

Fecha 1 del Mundial de Rugby Francia 2023

Día : Sábado 9 de septiembre.

: Sábado 9 de septiembre. Hora : 16 (horario de la Argentina).

: 16 (horario de la Argentina). Estadio : Stade de Marseille.

: Stade de Marseille. Árbitro : Mathieu Raynal (Francia).

: Mathieu Raynal (Francia). TV : ESPN y TV Pública.

: ESPN y TV Pública. Streaming: Star+, Flow, Telecentro Play, DGO y Cont.ar.

Star+, Flow, Telecentro Play, DGO y Cont.ar. Minuto a minuto: canchallena.com.

El legendario Dan Carter, durante la apertura, y el trofeo Webb Ellis, el que los 20 seleccionados quieren Themba Hadebe - AP

La Copa del Mundo de rugby volvió a Francia, que desde este viernes ve desarrollar en su territorio la cuarta cita de este tipo, aunque por primera vez lo hace siendo sede única: en todas las anteriores compartió la localía con países cercanos. Se trata de un sitio que a los Pumas les sonríe, que los pone cara a cara con su historia más feliz. Allí, en 2007, el equipo argentino concretó la mejor actuación en Mundiales de todos los tiempos: fue tercero, incluso derrotando al conjunto local en aquel partido por el bronce.

La albiceleste, que no faltó nunca a este certamen, quiere tomar esa energía para hacer concreto eso que tanto pregonó el head coach en los últimos tiempos: los Pumas pueden dar el golpe, ser sorpresa. Y empieza con un duelo clave por el grupo D que también integran Samoa, Chile y Japón, a priori, tres rivales netamente inferiores al conjunto argentino, por lo que con Inglaterra se trata de un mano a mano entre los dos que, según los papeles, deberían avanzar a cuartos de final. Se trata ni más ni menos que del 8° (La Rosa) y 6° (los Pumas) equipo del ranking mundial.

Emiliano Boffelli tiene todo para brillar en su segundo Mundial de mayores; el rosarino es clave Reuters

Para el debut en la Copa del Mundo, el head coach de los Pumas, Cheika, eligió un XV que era esperable con respecto a los últimos partidos, aunque con una conformación de banco de suplentes que sí fue novedad y que el equipo no utiliza desde hacía cinco años. El entrenador optó por una estrategia de bomb squad, esto es, la presencia de seis forwards y dos backs en el sector de relevos en lugar de los habituales cinco y tres. La decisión hace que entonces ni estén convocados para este encuentro referentes como Facundo Isa, Jerónimo de la Fuente, Juan Imhoff, Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez.

El resto, es lo que se esperaba atendiendo a las últimas presentaciones, con la ratificación de Santiago Carreras como apertura, Mateo Carreras como wing y la vuelta de Marcos Kremer a una gran cita luego de que en 2023 sólo jugase un partido con los Pumas por estar suspendido: fue el último amistoso ante España, en Madrid.

“Esta semana estuvo muy difícil seleccionar el equipo, porque entrenaron muy fuerte, compitiendo entre sí”, dijo el head coach desde La Baule, sede de la concentración argentina, durante el anuncio del equipo el jueves. “Los miércoles a la noche nos juntamos para hacer la selección. Imaginamos el partido que queremos jugar y optamos por un split 6-2. Destacamos el retorno de Kremer, un jugador que le da al equipo liderazgo y juego físico. Es difícil seleccionar el equipo porque los 33 jugadores que tenemos están entrenándose bien, con buena mentalidad, lo que me deja muy contento, porque lo más importante es la preparación. Es lo que podemos controlar. De eso va a depender cómo juguemos el partido”, explicó el estratega de los Pumas.

Inglaterra no atraviesa su mejor momento, pero es consciente de su historia; en 2019 fue subcampeona CLEMENT MAHOUDEAU - AFP

Inglaterra, por su parte, llega cuestionada por lo que viene mostrando especialmente en el último año, aunque sacar de la consideración a uno de los campeones mundiales es arriesgado. Si bien no atraviesa el mejor momento, La Rosa también se ilusiona en tierras francesas, donde alcanzó dos finales. Para el debut de este sábado ante los Pumas no podrá contar con su capitán, Owen Farrell, ni con el único octavo natural que tiene entre sus 33, Billy Vunipola. Ambos fueron suspendidos por tackles peligrosos en la antesala de la Copa del Mundo. También se quedaron afuera por lesión el medio scrum Jack van Poortvliet y el wing Anthony Watson, los dos con presencia habitual en el XV inicial. Además, los pateadores Tom Curry y Courtney Lawes, llegarían al partido entre algodones, más allá de que fueron anunciados para iniciar el encuentro.

Sin Farrell, George Ford tendrá la camiseta 10 y la misión de ser el estratega. Ford jugó un Mundial brillante en 2019 hasta que los Springboks lo ahogaron y lo borraron en la final. Es un jugador cerebral, de gran técnica y excelente kick. En el centro de la cancha, los ingleses, ante la ausencia de su capitán, volverán a recurrir a Manu Tuilagi. Como medio scrum, Alex Mitchell, le ganó la pulseada al experimentado Ben Youngs.

Formaciones confirmadas

El XV de la Argentina: Juan Cruz Mallía; Emiliano Boffelli, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Juan Martín González y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (c) y Thomas Gallo.

Los suplentes serán: Agustín Creevy, Joel Sclavi, Eduardo Bello, Guido Petti Pagadizábal, Pedro Rubiolo, Rodrigo Bruni, Lautaro Bazán Vélez y Matías Moroni.

E XV de Inglaterra: Freddie Steward; Jonny May, Joe Marchant, Manu Tuilagi y Elliot Daly; George Ford y Alex Mitchel; Tom Curry, Ben Earl, y Courtney Lawes (c); Ollie Chessum y Maro Itoje; Dan Cole, Jamie George y Ellis Genge. Entrenador: Steve Borthwick.

Los suplentes serán: Suplentes: Theo Dan, Joe Marler, Will Stuart, George Martin, Lewis Ludlam, Danny Care, Marcus Smith, Ollie Lawrence.