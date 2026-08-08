Los Pumas perdieron por 17-10 ante Sudáfrica en Vélez

Los Pumas no pudieron sostener la ventaja y cayeron por 17-10 ante Sudáfrica en Vélez, en su primer test match de agosto. El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi estuvo al frente durante buena parte del primer tiempo y llegó al descanso 10-10, pero los Springboks impusieron su potencia en la segunda etapa y se quedaron con un partido que tuvo suspenso hasta la última acción.

La Argentina abrió el marcador con un penal de Santiago Carreras y luego estiró la diferencia con el try de Benjamín Grondona, que encontró un espacio después de un line. Carreras acertó nuevamente la conversión para establecer el 10-3, aunque Edwill van der Merwe apoyó sobre el cierre de la primera mitad y Sacha Feinberg-Mngomezulu igualó con su patada a los postes.

Los Pumas resistieron durante un largo tramo del complemento, incluso con una gran defensa cerca de su ingoal. Sin embargo, Cameron Hanekom quebró la igualdad con un try y Handré Pollard convirtió para establecer el 17-10.

El seleccionado argentino todavía tuvo una oportunidad con el tiempo cumplido. Acorraló a Sudáfrica, encontró la ventaja por afuera y quedó cerca de un posible try, pero Matías Moroni no pudo controlar la pelota a metros del ingoal. El knock on determinó el final del test. El próximo compromiso del equipo de Contepomi será el 29 de agosto, en Jujuy, ante Australia.

La última jugada del partido

Pablo Matera, capitán de los Pumas, reflejó la sensación que dejó una derrota definida en el cierre y después de haber tenido posibilidades de imponerse ante los campeones del mundo. “La tristeza es porque sabemos que lo podíamos ganar”, expresó tras el partido. El entrenador, por su parte, valoró la actuación pese al resultado: “Tenemos que estar orgullosos por lo que hicimos. Competimos de igual a igual contra los mejores del mundo”. Además, Contepomi elogió el trabajo defensivo: “Lo que se hizo en defensa fue excelente”.