Los Pumas perdieron por 17-10 ante Sudáfrica en Vélez
El equipo de Felipe Contepomi estuvo en ventaja, pero los Springboks reaccionaron y remontaron el partido; Matías Moroni tuvo la última cerca del ingoal
Los Pumas no pudieron sostener la ventaja y cayeron por 17-10 ante Sudáfrica en Vélez, en su primer test match de agosto. El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi estuvo al frente durante buena parte del primer tiempo y llegó al descanso 10-10, pero los Springboks impusieron su potencia en la segunda etapa y se quedaron con un partido que tuvo suspenso hasta la última acción.
La Argentina abrió el marcador con un penal de Santiago Carreras y luego estiró la diferencia con el try de Benjamín Grondona, que encontró un espacio después de un line. Carreras acertó nuevamente la conversión para establecer el 10-3, aunque Edwill van der Merwe apoyó sobre el cierre de la primera mitad y Sacha Feinberg-Mngomezulu igualó con su patada a los postes.
Los Pumas resistieron durante un largo tramo del complemento, incluso con una gran defensa cerca de su ingoal. Sin embargo, Cameron Hanekom quebró la igualdad con un try y Handré Pollard convirtió para establecer el 17-10.
El seleccionado argentino todavía tuvo una oportunidad con el tiempo cumplido. Acorraló a Sudáfrica, encontró la ventaja por afuera y quedó cerca de un posible try, pero Matías Moroni no pudo controlar la pelota a metros del ingoal. El knock on determinó el final del test. El próximo compromiso del equipo de Contepomi será el 29 de agosto, en Jujuy, ante Australia.
La última jugada del partido
Pablo Matera, capitán de los Pumas, reflejó la sensación que dejó una derrota definida en el cierre y después de haber tenido posibilidades de imponerse ante los campeones del mundo. “La tristeza es porque sabemos que lo podíamos ganar”, expresó tras el partido. El entrenador, por su parte, valoró la actuación pese al resultado: “Tenemos que estar orgullosos por lo que hicimos. Competimos de igual a igual contra los mejores del mundo”. Además, Contepomi elogió el trabajo defensivo: “Lo que se hizo en defensa fue excelente”.
La derrota de los Pumas ante los Springboks
Final del partido
Los Pumas tuvieron la última oportunidad para empatar el test. Con el tiempo cumplido, la Argentina encontró la ventaja por afuera, pero Matías Moroni no pudo controlar la pelota cerca del ingoal y el knock on terminó con la ilusión del seleccionado. Sudáfrica resistió y se impuso por 17-10 en Vélez.
¡No se puede creer! 🤦♂️🇦🇷— ScrumRugby (@ScrumESPN) August 8, 2026
Los Pumas tuvieron la última para empatarlo, pero Tute Moroni no la pudo controlar y cometió un knock on en un ataque claro frente a Sudáfrica. #PUMASxESPN pic.twitter.com/2HFybdugv3
Los Pumas van por el empate en la última
Con el tiempo cumplido, la Argentina acorrala a Sudáfrica y busca el try que le permita igualar el partido. Los Springboks resisten cerca de su ingoal con el resultado 17-10 a su favor.
Los Pumas entran en los últimos cinco minutos
La Argentina busca revertir el resultado en el tramo final del test ante Sudáfrica, que se impone por 17-10 en Vélez.
Últimos cambios en los Pumas
Leonel Oviedo y Juan Martín Scelzo tuvieron sus debuts en el seleccionado argentino. Ingresaron en lugar de Ignacio Ruiz y Joaquín Moro, respectivamente.
Try de Sudáfrica
Cameron Hanekom hizo valer la potencia de los Springboks y apoyó el try que quebró la igualdad en Vélez. Handré Pollard acertó la conversión y Sudáfrica pasó al frente por 17-10 ante los Pumas.
Triple cambio en los Pumas
Felipe Contepomi dispuso tres modificaciones: Matías Moroni, Agustín Moyano y Mayco Vivas ingresaron por Ignacio Mendy, Simón Benítez Cruz y Boris Wenger, respectivamente.
El TMO anuló el try de Sudáfrica
Los Springboks habían apoyado un try, pero el TMO revisó el inicio de la jugada y detectó que el número 21 tocó la línea con el brazo al recuperar la pelota. La acción quedó invalidada y el partido continúa 10-10.
Enorme defensa de los Pumas
Sudáfrica quedó a centímetros del ingoal, pero la Argentina resistió la embestida con una sucesión de tackles y evitó el try de los Springboks sobre la línea.
Debut para Juan Penoucos en los Pumas
Juan Penoucos tuvo su estreno en el seleccionado argentino. El tercera línea ingresó en lugar de Benjamín Grondona, autor del try de los Pumas en el primer tiempo.
Carreras falló una buena oportunidad
Santiago Carreras tuvo la posibilidad de devolverles la ventaja a los Pumas, pero su penal desde una posición favorable, apenas un poco a la izquierda, pegó en uno de los postes. El partido continúa 10-10 en Vélez.
Primer cambio en los Pumas
Efraín Elías ingresó en lugar de Tomás Lavanini, que dejó la cancha en su regreso al seleccionado argentino después de dos años de ausencia.
Comenzó el segundo tiempo
Los Pumas y Sudáfrica ya juegan la segunda etapa en Vélez. El test está igualado 10-10 después del try de los Springboks sobre el cierre del primer tiempo.
Final del primer tiempo
Los Pumas y Sudáfrica se van al descanso 10-10 en Vélez. La Argentina estuvo en ventaja durante buena parte de la etapa, pero Edwill van der Merwe apoyó un try sobre el cierre y Sacha Feinberg-Mngomezulu convirtió para igualar el test.
Sudáfrica lo empató en la última
Edwill van der Merwe encontró el espacio por afuera y apoyó el primer try de los Springboks sobre el cierre de la etapa. Sacha Feinberg-Mngomezulu acertó la conversión y estableció el 10-10 con el que los Pumas y Sudáfrica se van al descanso en Vélez.
Los Pumas fallan en la definición
La Argentina consigue avanzar y construir buenas secuencias en ataque, pero algunas imprecisiones en los metros finales le impiden terminar las jugadas y ampliar la diferencia ante Sudáfrica. Además, el número 9, Simón Benitez Cruz, tuvo que salir por protocolo después de que se le desestabilizara el protector bucal; en su lugar ingresó Agustín Moyano.
Una baja para Sudáfrica
Siya Kolisi, capitán de los Springboks, tuvo que dejar la cancha por lesión. En su lugar ingresó Marco van Staden.
¡ALIENTO TOTAL DE LOS ARGENTINOS EN EL AMALFITANI PARA LOS PUMAS ANTE SUDÁFRICA!— SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2026
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Sudáfrica estuvo cerca de descontar
Un intento de drop de los Springboks pegó en el travesaño y los Pumas mantienen la ventaja por 10-3 en Vélez.
Try de los Pumas
Después de un line, Benjamín Grondona encontró un espacio en la defensa sudafricana y apoyó el primer try del partido. Luego, Santiago Carreras acertó la conversión. Los Pumas pasan al frente por 10-3 ante los Springboks.
Sudáfrica empata el partido
Sacha Feinberg-Mngomezulu acertó un penal y estableció el 3-3 ante los Pumas en Vélez.
Los Pumas abren el marcador
La Argentina se puso 3-0 ante Sudáfrica con un penal convertido desde larga distancia, por el 10 Santiago Carreras.
Comenzó el partido
Los Pumas y Sudáfrica ya juegan el test match en la cancha de Vélez. El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi afronta un desafío de máxima exigencia ante los Springboks, bicampeones del mundo, en una jornada que tiene el debut de Francisco Moreno y el regreso de Tomás Lavanini después de dos años de ausencia.
Una llamativa imagen antes de salir a la cancha
En la previa del partido, una escena particular llamó la atención en el vestuario: sobre la mesa del medio había un Jenga armado. Aunque no hubo precisiones sobre el motivo, podría tratarse de una cábala o de algún ritual del plantel antes de salir a la cancha de Vélez.
El respeto de Erasmus
Rassie Erasmus, entrenador de Sudáfrica, habló antes del duelo y mostró respeto por los Pumas: “Queremos ganarle a la Argentina, algo realmente difícil. Hemos perdido aquí y ellos nos dieron la peor paliza desde que conducimos este equipo. Conocemos bien a la Argentina. Jugamos contra ellos dos veces por año. Algunos de los nuestros son compañeros suyos en clubes franceses. Conocemos a sus jugadores y ellos nos conocen a nosotros”.
Un año con malos resultados
Los Pumas no han tenido buenos resultados en los encuentros del novedoso Nations Championship disputados en esta temporada. El 4 de julio cayó en Córdoba ante Escocia por 47-38; una semana más tarde superó a Gales en San Juan, y el 18 de julio cayó en Santiago del Estero con Inglaterra por 31 a 24.
Un debutante de peso
El primer debut de 2026 con la camiseta de los Pumas tiene nombre y apellido: Francisco Moreno, un pilar tucumano de 24 años que proviene del Súper Rugby Américas y con pasado en Tarucas y en Argentina XV. Es la apuesta de Contepomi para fortalecer el scrum y el maul: los 146 kilos del novato pueden ser claves en esas formaciones. “Para enfrentar a Sudáfrica, el scrum y el maul son muy importantes. Moreno se mostró sólido en ese aspecto”, argumentó Felipe Contepomi.
El regreso del gladiador
Tomás Lavanini volverá a vestir la camiseta de los Pumas luego de dos años de ausencia. “Estaba en mi café, me llamó Felipe y me puse un poco nervioso. Obviamente que atendí. Me dijo que se había presentado una oportunidad y dije que sí, sin dudarlo”. Así contó el segunda línea cómo se enteró de que volvería a ser convocado por Contepomi. Y el regreso, a los 33 años, es nada menos que ante el mejor equipo del mundo.
Los 15 Pumas
Felipe Contepomi eligió darles descanso a varios habituales titulares, sobre todo a los que participan del Top 14 de Francia. Por eso, habrá cuatro debutantes entre los 23 convocados. Los 15 titulares serán: Gerónimo Prisciantelli; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Faustino Sánchez Valarolo e Ignacio Mendy; Santiago Carreras y Simón Benítez Cruz; Benjamín Grondona, Joaquín Moro y Pablo Matera (c); Tomás Lavanini y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Moreno, Ignacio Ruiz y Boris Wenger.
Los 15 Springboks
Los Springboks llegan con un puñado de figuras top y un grupo grande de jugadores que demostró, a lo largo de los últimos ocho años, que los cambios de nombres no alteran su rendimiento. Rassie Erasmus dispondrá de este equipo para iniciar el test match: Aphelele Fassi; Edwill van der Merwe, Canan Moodie, André Esterhuizen e Ethan Hooker; Sacha Feinberg-Mngomezulu y Cobus Reinach; Elrigh Louw, Cameron Hanekom y Siya Kolisi (c); Lood de Jager e Eben Etzebeth; Thomas du Toit, Johan Grobbelaar y Boan Venter.
Un desafío de enorme exigencia
Bienvenidos al minuto a minuto del test match que los Pumas jugarán ante Sudáfrica, desde las 16.10, en la cancha de Vélez Sarsfield. Constituye el máximo desafío del año para la selección argentina, teniendo en cuenta que enfrente estará el campeón del mundo. El árbitro del encuentro será el inglés Christopher Ridley.
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