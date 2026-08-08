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Los Pumas perdieron por 17-10 ante Sudáfrica en Vélez

El equipo de Felipe Contepomi estuvo en ventaja, pero los Springboks reaccionaron y remontaron el partido; Matías Moroni tuvo la última cerca del ingoal

Los jugadores consuelan a Matías Moroni, luego de haberse perdido un try al final
Los jugadores consuelan a Matías Moroni, luego de haberse perdido un try al finalRodrigo Néspolo - LA NACION

Los Pumas no pudieron sostener la ventaja y cayeron por 17-10 ante Sudáfrica en Vélez, en su primer test match de agosto. El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi estuvo al frente durante buena parte del primer tiempo y llegó al descanso 10-10, pero los Springboks impusieron su potencia en la segunda etapa y se quedaron con un partido que tuvo suspenso hasta la última acción.

La Argentina abrió el marcador con un penal de Santiago Carreras y luego estiró la diferencia con el try de Benjamín Grondona, que encontró un espacio después de un line. Carreras acertó nuevamente la conversión para establecer el 10-3, aunque Edwill van der Merwe apoyó sobre el cierre de la primera mitad y Sacha Feinberg-Mngomezulu igualó con su patada a los postes.

Los Pumas resistieron durante un largo tramo del complemento, incluso con una gran defensa cerca de su ingoal. Sin embargo, Cameron Hanekom quebró la igualdad con un try y Handré Pollard convirtió para establecer el 17-10.

El seleccionado argentino todavía tuvo una oportunidad con el tiempo cumplido. Acorraló a Sudáfrica, encontró la ventaja por afuera y quedó cerca de un posible try, pero Matías Moroni no pudo controlar la pelota a metros del ingoal. El knock on determinó el final del test. El próximo compromiso del equipo de Contepomi será el 29 de agosto, en Jujuy, ante Australia.

La última jugada del partido

Pablo Matera, capitán de los Pumas, reflejó la sensación que dejó una derrota definida en el cierre y después de haber tenido posibilidades de imponerse ante los campeones del mundo. “La tristeza es porque sabemos que lo podíamos ganar”, expresó tras el partido. El entrenador, por su parte, valoró la actuación pese al resultado: “Tenemos que estar orgullosos por lo que hicimos. Competimos de igual a igual contra los mejores del mundo”. Además, Contepomi elogió el trabajo defensivo: “Lo que se hizo en defensa fue excelente”.

La derrota de los Pumas ante los Springboks

Final del partido

Los Pumas tuvieron la última oportunidad para empatar el test. Con el tiempo cumplido, la Argentina encontró la ventaja por afuera, pero Matías Moroni no pudo controlar la pelota cerca del ingoal y el knock on terminó con la ilusión del seleccionado. Sudáfrica resistió y se impuso por 17-10 en Vélez.

Los Pumas van por el empate en la última

Con el tiempo cumplido, la Argentina acorrala a Sudáfrica y busca el try que le permita igualar el partido. Los Springboks resisten cerca de su ingoal con el resultado 17-10 a su favor.

Los Pumas entran en los últimos cinco minutos

La Argentina busca revertir el resultado en el tramo final del test ante Sudáfrica, que se impone por 17-10 en Vélez.

Últimos cambios en los Pumas

Leonel Oviedo y Juan Martín Scelzo tuvieron sus debuts en el seleccionado argentino. Ingresaron en lugar de Ignacio Ruiz y Joaquín Moro, respectivamente.

A los Pumas les cuesta defender la embestida del campeón del mundo
A los Pumas les cuesta defender la embestida del campeón del mundoRodrigo Néspolo - LA NACION

Try de Sudáfrica

Cameron Hanekom hizo valer la potencia de los Springboks y apoyó el try que quebró la igualdad en Vélez. Handré Pollard acertó la conversión y Sudáfrica pasó al frente por 17-10 ante los Pumas.

Triple cambio en los Pumas

Felipe Contepomi dispuso tres modificaciones: Matías Moroni, Agustín Moyano y Mayco Vivas ingresaron por Ignacio Mendy, Simón Benítez Cruz y Boris Wenger, respectivamente.

Los Pumas se defienden ante Sudáfrica
Los Pumas se defienden ante SudáfricaRodrigo Néspolo - LA NACION

El TMO anuló el try de Sudáfrica

Los Springboks habían apoyado un try, pero el TMO revisó el inicio de la jugada y detectó que el número 21 tocó la línea con el brazo al recuperar la pelota. La acción quedó invalidada y el partido continúa 10-10.

Enorme defensa de los Pumas

Sudáfrica quedó a centímetros del ingoal, pero la Argentina resistió la embestida con una sucesión de tackles y evitó el try de los Springboks sobre la línea.

Un jugador de los Pumas intenta desprenderse del tackle de Edwill van der Merwe durante el test ante Sudáfrica en Vélez
Un jugador de los Pumas intenta desprenderse del tackle de Edwill van der Merwe durante el test ante Sudáfrica en VélezRodrigo Néspolo - LA NACION

Debut para Juan Penoucos en los Pumas

Juan Penoucos tuvo su estreno en el seleccionado argentino. El tercera línea ingresó en lugar de Benjamín Grondona, autor del try de los Pumas en el primer tiempo.

El duelo se mantiene igualado 10-10
El duelo se mantiene igualado 10-10Rodrigo Néspolo - LA NACION

Carreras falló una buena oportunidad

Santiago Carreras tuvo la posibilidad de devolverles la ventaja a los Pumas, pero su penal desde una posición favorable, apenas un poco a la izquierda, pegó en uno de los postes. El partido continúa 10-10 en Vélez.

Primer cambio en los Pumas

Efraín Elías ingresó en lugar de Tomás Lavanini, que dejó la cancha en su regreso al seleccionado argentino después de dos años de ausencia.

Comenzó el segundo tiempo

Los Pumas y Sudáfrica ya juegan la segunda etapa en Vélez. El test está igualado 10-10 después del try de los Springboks sobre el cierre del primer tiempo.

Los Pumas y Sudáfrica disputan el line durante el test match en la cancha de Vélez
Los Pumas y Sudáfrica disputan el line durante el test match en la cancha de VélezRodrigo Néspolo - LA NACION

Final del primer tiempo

Los Pumas y Sudáfrica se van al descanso 10-10 en Vélez. La Argentina estuvo en ventaja durante buena parte de la etapa, pero Edwill van der Merwe apoyó un try sobre el cierre y Sacha Feinberg-Mngomezulu convirtió para igualar el test.

Los Pumas perdieron la ventaja de siete puntos que tenían y se van igualados al entretiempo
Los Pumas perdieron la ventaja de siete puntos que tenían y se van igualados al entretiempoRodrigo Néspolo - LA NACION

Sudáfrica lo empató en la última

Edwill van der Merwe encontró el espacio por afuera y apoyó el primer try de los Springboks sobre el cierre de la etapa. Sacha Feinberg-Mngomezulu acertó la conversión y estableció el 10-10 con el que los Pumas y Sudáfrica se van al descanso en Vélez.

Los Pumas fallan en la definición

La Argentina consigue avanzar y construir buenas secuencias en ataque, pero algunas imprecisiones en los metros finales le impiden terminar las jugadas y ampliar la diferencia ante Sudáfrica. Además, el número 9, Simón Benitez Cruz, tuvo que salir por protocolo después de que se le desestabilizara el protector bucal; en su lugar ingresó Agustín Moyano.

Una baja para Sudáfrica

Siya Kolisi, capitán de los Springboks, tuvo que dejar la cancha por lesión. En su lugar ingresó Marco van Staden.

Sudáfrica estuvo cerca de descontar

Un intento de drop de los Springboks pegó en el travesaño y los Pumas mantienen la ventaja por 10-3 en Vélez.

La corrida de Benjamín Grondona para el try
La corrida de Benjamín Grondona para el tryRodrigo Néspolo - LA NACION

Try de los Pumas

Después de un line, Benjamín Grondona encontró un espacio en la defensa sudafricana y apoyó el primer try del partido. Luego, Santiago Carreras acertó la conversión. Los Pumas pasan al frente por 10-3 ante los Springboks.

Sudáfrica empata el partido

Sacha Feinberg-Mngomezulu acertó un penal y estableció el 3-3 ante los Pumas en Vélez.

Un choque del partido en Vélez
Un choque del partido en VélezRodrigo Néspolo - LA NACION

Los Pumas abren el marcador

La Argentina se puso 3-0 ante Sudáfrica con un penal convertido desde larga distancia, por el 10 Santiago Carreras.

Santiago Carreras preparando el penal
Santiago Carreras preparando el penalRodrigo Néspolo - LA NACION

Comenzó el partido

Los Pumas y Sudáfrica ya juegan el test match en la cancha de Vélez. El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi afronta un desafío de máxima exigencia ante los Springboks, bicampeones del mundo, en una jornada que tiene el debut de Francisco Moreno y el regreso de Tomás Lavanini después de dos años de ausencia.

Así estaba el estadio en la salida de los equipos
Así estaba el estadio en la salida de los equiposRodrigo Néspolo - LA NACION

Una llamativa imagen antes de salir a la cancha

En la previa del partido, una escena particular llamó la atención en el vestuario: sobre la mesa del medio había un Jenga armado. Aunque no hubo precisiones sobre el motivo, podría tratarse de una cábala o de algún ritual del plantel antes de salir a la cancha de Vélez.

El respeto de Erasmus

Rassie Erasmus, entrenador de Sudáfrica, habló antes del duelo y mostró respeto por los Pumas: “Queremos ganarle a la Argentina, algo realmente difícil. Hemos perdido aquí y ellos nos dieron la peor paliza desde que conducimos este equipo. Conocemos bien a la Argentina. Jugamos contra ellos dos veces por año. Algunos de los nuestros son compañeros suyos en clubes franceses. Conocemos a sus jugadores y ellos nos conocen a nosotros”.

Rassie Erasmus, entrenador de Sudáfrica
Rassie Erasmus, entrenador de SudáfricaDavid Rogers - Getty Images Europe

Un año con malos resultados

Los Pumas no han tenido buenos resultados en los encuentros del novedoso Nations Championship disputados en esta temporada. El 4 de julio cayó en Córdoba ante Escocia por 47-38; una semana más tarde superó a Gales en San Juan, y el 18 de julio cayó en Santiago del Estero con Inglaterra por 31 a 24.

Joe Heyes y Gonzalo García pelean por la pelota durante el partido entre los Pumas e Inglaterra
Joe Heyes y Gonzalo García pelean por la pelota durante el partido entre los Pumas e InglaterraGustavo Garello - AP

Un debutante de peso

El primer debut de 2026 con la camiseta de los Pumas tiene nombre y apellido: Francisco Moreno, un pilar tucumano de 24 años que proviene del Súper Rugby Américas y con pasado en Tarucas y en Argentina XV. Es la apuesta de Contepomi para fortalecer el scrum y el maul: los 146 kilos del novato pueden ser claves en esas formaciones. “Para enfrentar a Sudáfrica, el scrum y el maul son muy importantes. Moreno se mostró sólido en ese aspecto”, argumentó Felipe Contepomi.

Francisco Moreno será el puma número 909 a partir de este sábado, cuando debute ante los bicampeones del mundo
Francisco Moreno será el puma número 909 a partir de este sábado, cuando debute ante los bicampeones del mundoPrensa UAR

El regreso del gladiador

Tomás Lavanini volverá a vestir la camiseta de los Pumas luego de dos años de ausencia. “Estaba en mi café, me llamó Felipe y me puse un poco nervioso. Obviamente que atendí. Me dijo que se había presentado una oportunidad y dije que sí, sin dudarlo”. Así contó el segunda línea cómo se enteró de que volvería a ser convocado por Contepomi. Y el regreso, a los 33 años, es nada menos que ante el mejor equipo del mundo.

Después de dos años, Lavanini vuelve a vestir la camiseta de los Pumas
Después de dos años, Lavanini vuelve a vestir la camiseta de los PumasPrensa UAR

Los 15 Pumas

Felipe Contepomi eligió darles descanso a varios habituales titulares, sobre todo a los que participan del Top 14 de Francia. Por eso, habrá cuatro debutantes entre los 23 convocados. Los 15 titulares serán: Gerónimo Prisciantelli; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Faustino Sánchez Valarolo e Ignacio Mendy; Santiago Carreras y Simón Benítez Cruz; Benjamín Grondona, Joaquín Moro y Pablo Matera (c); Tomás Lavanini y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Moreno, Ignacio Ruiz y Boris Wenger.

Santiago Carreras será el apertura titular
Santiago Carreras será el apertura titularPrensa UAR

Los 15 Springboks

Los Springboks llegan con un puñado de figuras top y un grupo grande de jugadores que demostró, a lo largo de los últimos ocho años, que los cambios de nombres no alteran su rendimiento. Rassie Erasmus dispondrá de este equipo para iniciar el test match: Aphelele Fassi; Edwill van der Merwe, Canan Moodie, André Esterhuizen e Ethan Hooker; Sacha Feinberg-Mngomezulu y Cobus Reinach; Elrigh Louw, Cameron Hanekom y Siya Kolisi (c); Lood de Jager e Eben Etzebeth; Thomas du Toit, Johan Grobbelaar y Boan Venter.

Un desafío de enorme exigencia

Bienvenidos al minuto a minuto del test match que los Pumas jugarán ante Sudáfrica, desde las 16.10, en la cancha de Vélez Sarsfield. Constituye el máximo desafío del año para la selección argentina, teniendo en cuenta que enfrente estará el campeón del mundo. El árbitro del encuentro será el inglés Christopher Ridley.

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