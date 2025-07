Los Pumas vs. Uruguay, un partido riesgoso entre las pruebas del ciclo de Contepomi rumbo al Mundial

Lo que hace un mes se anticipaba como una prueba ideal para desarrollar nuevos jugadores, de golpe se convirtió en un partido de alto riesgo. Las dos derrotas a manos de Inglaterra, en las que el equipo no estuvo a la altura de sus propios estándares, tendieron un manto de incertidumbre sobre la actualidad de los Pumas. El duelo con Uruguay, este sábado a las 16.40 en Salta, representa una oportunidad de cerrar la ventana internacional de junio con dignidad pero, al mismo tiempo, pone bajo examen la eficiencia del método impulsado por Felipe Contepomi.

Exactamente un año atrás, los Pumas vencieron a Uruguay por 79-5 en Maldonado, marcando las diferencias de jerarquía entre ambos equipos. Por tratarse de un rival menor, aquello pasó desapercibido, pero fue una de las grandes actuaciones de los Pumas en 2024. Esta vez, las distancias parecen haberse acortado. Cuando los Teros salgan al terreno de juego del Estadio Padre Martearena se encontrarán con muchas caras conocidas enfrente. Con la base de su equipo en Peñarol, reciente campeón del Súper Rugby Américas, tendrán el incentivo de que cinco de los titulares de la selección argentina participaron en el mismo torneo.

Julián Montoya tiene la misión de liderar en la cancha a un equipo compuesto mayormente por jugadores inexperimentados. Juan Gasparini / Gaspafotos

El ímpetu que arrastraban los Pumas desde la campaña de 2024 y que se potenció con la victoria sobre los British & Irish Lions al inicio de ésta chocó de golpe contra el juego sólido y eficaz de Inglaterra. En ninguno de los dos partidos la Argentina logró darle fluidez a su juego y cometió errores propios de un equipo inmaduro. La presencia de un gran número de jugadores carentes de experiencia internacional y semiprofesionales ante el descanso obligado que recibieron los que actúan en Francia explica en parte este déficit, pero no alcanza a justificar la magnitud de la merma en el rendimiento.

Siete de los 15 titulares y 12 de los 23 convocados para este partido no habían debutado en los Pumas un año atrás. Santiago Pernas vivirá desde el inicio su bautismo de fuego y Nicolás D’Amorim y Faustino Sánchez Valarolo tendrán la oportunidad de imitarlo, pero desde el banco. Nicolás Roger y Benjamín Grondona serán titulares por primera vez. Signos de que Contepomi está buscando profundidad en el plantel para construir con miras a Australia 2027. Una decisión loable cuando hay puestos en los que escasea el recambio, pero peligrosa si las derrotas empiezan a apliarse unas sobre otras.

En 2024 los argentinos realizaron una de sus mejores producciones del año en el 79-5 a Uruguay en Maldonado, con Mateo Carreras entre los participantes; ahora transitan un momento diferente, con muchos rugbiers de segunda y tercera opciones en medio de los exámenes que hace Felipe Contepomi. DANTE FERNANDEZ - AFP

Por lo pronto, los Pumas cayeron en dos semanas del 5º escalón del ranking mundial al 7º, puesto en la que finalizarán la ventana de julio independientemente del resultado de este partido y de los demás test matches. No es una prioridad, pero el sorteo de la composición de las zonas del Mundial a fin de año llama a prestarle atención: finalizar en el top 6 equivale a ser cabeza de serie y esquivar a las potencias en la primera rueda. El daño mayor está en la forma en que las derrotas socavan la confianza del equipo. De allí que este partido adquiere mayor relevancia que la anticipada. Un triunfo merced a un buen rendimiento pondría al conjunto nuevamente sobre rieles rumbo al Rugby Championship, ya con el plantel completo. No obstante, el éxito no está garantizado.

Dirigido por el cordobés Rodolfo Ambrosio, Uruguay es un seleccionado que viene en ascenso en los últimos años. No tuvo un 2024 auspicioso, pero repatrió a algunos jugadores a la franquicia del Súper Rugby Américas, Peñarol, y logró el título de campeón. Viene de conseguir una goleada histórica a Rumania, 70-8 (la diferencia más amplia contra un equipo del Tier 2), y se prepara para la eliminatoria para Australia 2027, cuyo camino comenzará una semana después frente a Paraguay. Se trata de un equipo aguerrido, con un scrum potente y terceras líneas de jerarquía. Se hace fuerte en el juego corto, pero tiene capacidad de capitalizar las acciones por fuera si se le da espacios.

Francisco Gómez Kodela, que con 40 años es el rugbier más longevo de la historia de la selección argentina, colgará los botines tras el partido de Salta; el pilar derecho será titular. Juan Gasparini / Gaspafotos

“La clave del partido va a pasar por la intensidad”, aseguró Contepomi. “Si imponemos el juego que queremos hacer, vamos a prevalecer. Siempre los partidos son ganados y perdidos en el contacto. Por supuesto que las formaciones fijas pueden dar una base para desarrollar el juego, también”.

Además de por la base de jugadores de Peñarol, los Teros están apuntalados por aquellos que actúan en el exterior: el segunda línea y capitán Manuel Leindekar (Oyonnax, de Francia), el pilar Diego Arbelo (Rouen, de Francia), el hooker Germán Kessler (Rouen) y el centro Andrés Vilaseca (Miami Sharks, de Estados Unidos). Los Pumas tienen allí una ventaja. Deben asentarse en la jerarquía de jugadores como Julián Montoya, Guido Petti Pagadizábal, Matías Moroni y Pablo Matera para, primero, ejecutar el plan de juego, y a partir de eso, imponer autoridad.

Peñarol conquistó el Súper Rugby Américas y es la base de la selección uruguaya, que tras enfrentarse con los Pumas afrontará la eliminatoria para el Mundial Australia 2027. SRA

El scrum volverá a ponerse a prueba y por cuarto partido seguido habrá una pareja de medios distinta; Benítez Cruz y Roger se conocen bien de Tarucas, pero deben elevar su nivel en el escenario internacional. El juego con el pie viene siendo uno de los mayores déficits de esta ventana, amén de la toma de decisiones. Con Joaquín Moro como número 8 y Benjamín Elizalde como fullback, se termina de constituir una columna vertebral en la que ninguno supera los tres caps.

El partido marcará la despedida de dos históricos de los Pumas: Francisco Gómez Kodela, el jugador más longevo en vestir la camiseta celeste y blanca, con 40 años, y Santiago Cordero, que saldrá desde el banco y a los 31 eligió priorizar a su familia. El wing fue una revelación cuando apareció, en 2015, y si bien luego perdió la titularidad siempre estuvo en la consideración de los distintos entrenadores que pasaron por la selección.

Santiago Cordero, a quien saluda Pablo Matera, anunció que éste será su último partido en el seleccionado argentino; a los 31 años, el back priorizará a su familia.

El recambio está en marcha, pero a riesgo de perder un tren. Este partido representa una oportunidad de volver a subirse. A veces pasa una sola vez.

Formaciones de Argentina vs. Uruguay