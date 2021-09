Los Pumas y Australia, en el Rugby Championship: habrá relato para personas ciegas en el partido

Hoy, gracias a la tecnología, es posible apreciar el mejor rugby con la más atractiva calidad de imagen y sonido, desde el confort de un sofá y la conveniencia del hogar. Con cámaras aéreas, de campo y micrófonos de ambiente -más la famosa “spider-cam”, que adquirió notoriedad en el Mundial de Francia 2007-, la precisión es impecable. Se pueden oír las conversaciones entre los capitanes de los equipos con el árbitro, o las charlas que se dan en el ambiente hermético de un scrum.

Las innovaciones, que tienen como benefactores a aquellos que no pueden ir a los estadios regularmente, alcanzan, con cada actualización, a más personas. Y en el 2021 llegó una nueva (y muy esperada) prestación: el relato alternativo para personas ciegas. Esta nueva modalidad ya ha aparecido en servicios de streaming como Netflix, en donde, a veces, una pista de audio adicional proporciona una narración agregada. Ahora, la incorporan los canales deportivos.

En rugby, esta modalidad fue incluida por primera vez en el partido entre la Argentina y Gales de julio de 2021 Harry Trump - Getty Images

Normalmente, se dividen los comentarios de un match entre un estilo televisivo y uno más “radial” o descriptivo. Esta variante comenzó a aparecer en los partidos del Rugby Championship a mediados de 2021. Desde el “debut” de esta función, Facundo Quiroga y Ramiro ‘Zuca’ Conti se ocupan del novedoso estilo secundario en el canal de deportes ESPN. El puntapié inicial en la televisión argentina fue en julio, en la doble fecha de test matches entre la Argentina y Gales. También había sido una opción en la final de la UEFA Champions League entre Chelsea y Manchester City, y lo será para los televidentes que vean el encuentro entre Australia y Los Pumas este sábado a las 6.50 por las señales ESPN 2 y Star+; para esto, habrá que configurar las opciones de audio alternativo SAP.

Facundo Quiroga y Ramiro Conti conforman la dupla de audio alternativo de ESPN y Star+.

“La diferencia está en los detalles. Apunta a las personas ciegas. Se trata de poner hincapié en cosas como con qué color salió un equipo, el color de las tribunas... Está más cerca del relato radial del televisivo. Pero es fina la diferencia, porque a veces, en la radio, no tienen en cuenta que está escuchando un ciego. Por ejemplo, a veces, si el encuentro es aburrido, los relatores se ponen a comentar cosas que no tienen nada que ver con lo que sucede en el campo de juego. Acá se tiene en cuenta que eso no debería ocurrir, porque sería más de lo mismo”, explica Silvio Velo, histórico capitán de Los Murciélagos, la selección argentina de fútbol para ciegos. Velo trabajó como asesor para señales televisivas que buscan añadir esta forma a su lista de prestaciones.

Silvio Velo asesoró a diversas señales televisivas respecto a esta temática

“El relato descriptivo [técnicamente conocido como servicio de narración autodescriptivo] es un audio que busca compartir con la audiencia más detalles sobre los jugadores, una correcta locución de los apellidos, número y color de las camisetas, gestualidades y emociones”, dice para LA NACION Ramiro “Zuca” Conti, el comentarista de la dupla alternativa de ESPN. Quien la completa es Facundo Quiroga, el relator. “Brinda un retrato del estadio, el campo de juego, la ubicación de la jugada, desde y hacia dónde se dirige, la forma en la que se cometió una falta, cómo se festejan los goles y muchos otros elementos narrativos”, agrega Conti.

“El objetivo es ofrecerle una contextualización rica en detalles a los espectadores que no puedan observar la imagen del televisor, tratamos de que ese audio sea en un punto más radial, y a su vez, intentamos darles el máximo detalle posible bajo un lema que nos pusimos con Facu [Facundo Quiroga]: «No hay nada obvio», continúa Conti, quien aclara que, de esta manera, se sigue respetando la “esencia de la televisión” y el ritmo del partido. “Dentro de los compromisos de The Walt Disney Company de este año, ESPN propuso desarrollar esta iniciativa con la intención de generar mayor accesibilidad en sus contenidos deportivos, es decir que cada vez más personas puedan acceder y disfrutar de sus contenidos, sin distinción”, explican desde ESPN.

La final de la Champions League, en la que se enfrentaron Chelsea y Manchester City, también contó con servicios de audio alternativo David Ramos - Pool Getty

Por fuera del Rugby Championship, el relato alternativo estuvo como una posibilidad en el US Open de tenis, con la final femenina entre Emma Raducanu y Leylah Fernández, y en eventos de boxeo, particularmente en la histórica pelea que unió en un ring a Manny Pacquiao con el cubano Yordenis Ugás. En la final masculina del abierto de tenis de los Estados Unidos, también; allí, las aspiraciones de Novak Djokovic se desintegraron ante la juventud de Daniil Medvedev.

Fue crucial en esta causa el rol de asociaciones ajenas a la televisión, como la Asociación de Ayuda al Ciego (ASAC), y la Asociación Pro Ayuda a No Videntes (Apanovi). “Nos permitieron conocer más acerca de cómo viven la transmisión deportiva las personas ciegas y sus familias y a través de sus sugerencias se pudo interpretar con mayor precisión qué descripciones se necesitaba profundizar, como por ejemplo mencionar los nombres de los jugadores y sus números en las camisetas, describir también la cancha, donde están ubicados los jugadores, si van por la derecha o la izquierda, entre otras cosas”, cuentan desde la señal deportiva.