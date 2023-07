Los Pumitas cayeron contra Sudáfrica y quedaron eliminados en la primera etapa del Mundial Sub 20 de rugby

escuchar

La misión era sumamente difícil desde mucho antes del pitazo inicial. La sorprendente y abultada caída contra Georgia en la segunda fecha y los resultados de los otros grupos indicaban que, para que los Pumitas aseguraran su lugar en las semifinales del Mundial Sub 20 de rugby, tenían que vencer nada menos que a Sudáfrica, y hacerlo convirtiendo cuatro tries para superar a los europeos. A pesar de un arranque intenso e inspirado del equipo de Álvaro Galindo, el segundo tiempo mostró un retroceso, y el resultado final de 24-16 para los Junior Springboks confirmó la eliminación en la primera etapa.

Gracias a la precisión de Valentino Dicapua, el equipo argentino consiguió una ventaja temprana de 9-0 que el equipo rival acortó gracias al primer try de partido, por parte de Juann Else. No obstante, los Pumitas cerraron de gran manera el primer tiempo, con Renzo Zanella apoyando a los 36 minutos, y presionó para buscar otro, pero la defensa sudafricana fue suficiente para aguantar el resultado de 16-7 al entretiempo. En los segundos 40 minutos las imprecisiones le costaron muy caro al conjunto sudamericano, y Sudáfrica capitalizó con dos conquistas de Corné Beets, que Jean Smith no falló para convertir.

Renzo Zanella le puso la firma a una buena jugada de Los Pumitas, que apoyaron su primer try en el partido. 🔥🇦🇷#ESPNenStarPlus #WorldRugbyU20s pic.twitter.com/l9NBr4HxPZ — ScrumRugby (@ScrumESPN) July 4, 2023

Por este resultado, la Argentina quedó en una situación sumamente incómoda. Deberá jugar en un grupo por el noveno puesto este domingo, que también integrará Japón, Italia y Fiji, como la peor tercera del torneo. Si finaliza última entre estos equipos, descenderá al Trophy.

El resumen de la caída de los Pumitas

Tabla de posiciones definitiva del grupo C

Sudáfrica: Nueve puntos / +10 de diferencia.



Georgia: Ocho / +23 de diferencia.



Argentina: Cinco/ 0 de diferencia.



Italia: Cuatro / -33 de diferencia.



Resultados del grupo C del Mundial M20 2023

Fecha 1

Argentina 43 vs. Italia 15.



Sudáfrica 33 vs. Georgia 23.



Fecha 2

Sudáfrica 26 vs. Italia 34.



Argentina 0 vs. Georgia 20.



Fecha 3

Italia 17 vs. Georgia 30.



Sudáfrica 24 vs. Argentina 16.



El historial de los Pumitas en los Mundiales M20

La selección argentina participó en las 12 ediciones de la Copa del Mundo M20 y su mejor ubicación fue el tercer puesto en 2016. En contrapartida, sus peores actuaciones se dieron en 2009 y 2017, cuando finalizó undécimo. Previo a la edición de este 2023, jugó 60 partidos en citas ecuménicas y cosechó 29 triunfos y 31 derrotas con 1398 puntos sumados y 162 tries apoyados. Un dato curioso es que la albiceleste protagonizó la única definición por patadas de la historia del campeonato. Fue en 2010 frente a Gales y ganó 9-8, resultado con el que se ubicó quinto.

LA NACION