Los Pumitas derrotaron a Japón en el Mundial Sub 20 de Sudáfrica y disputarán la definición por el noveno puesto

Los Pumitas pudieron celebrar. Vencieron por 45-20 a Japón en las semifinales en un grupo por el noveno puesto del Mundial Sub 20 de rugby , en el estadio Danie Craven de Stellenbosch, Sudáfrica. De esta manera, el seleccionado nacional se aseguró un lugar en la realización del año próximo del torneo y, el próximo viernes, deberá disputar la mencionada definición frente a Fiji.

Más allá de que los asiáticos tomaron la iniciativa del partido, logrando la tempranera conquista de Yoshiki Omachi, los jugadores conducidos por Álvaro Galindo no tardaron en responder. Para este cambio abrupto en el match, la clave estuvo en generar ataques veloces, precisos y sacar ventaja en las formaciones fijas, además de mantener una defensa confiable cuando el rival intentó reaccionar.

Una escena de la victoria 45-20 de Los Pumitas ante Japón, en el Mundial Sub 20 de Sudáfrica Shaun Roy / Gaspafotos

Así fue como los Pumitas lograron llegar cuatro veces al ingoal japonés en la primera parte, con la conducción de Felipe Mallía, Efraín Elías, Agustín Moyano y Mateo Soler. De esta manera, los argentinos consiguieron una diferencia de 17 puntos en el marcador antes del descanso.

Japón, en el segundo tiempo, al igual que en el comienzo del partido, tomó la iniciativa de las acciones y, con un juego asociado y ataques eléctricos que sorprendieron a la defensa nacional, logró llegar otra vez al try a través de Yoshiki Omachi, además de que Kanjiro Naramoto acertó dos penales para quedar a cuatro puntos de igualar el score. A diferencia del primer período, en el segundo, los dirigidos por Rob Penney mantuvieron -durante más tiempo- su dominio y contaron con varias oportunidades de marcar. Sin embargo, los Pumitas nuevamente fueron pacientes y supieron contrarrestar el ritmo en su favor, para así apoyar tries en sus dos primeros acercamientos al ingoal asiático en la segunda mitad: los autores fueron Aitor Bildosola y Eliseo Chiavassa.

Ya con el partido controlado, el seleccionado albiceleste logró una última conquista por parte de Faustino Sanchéz Valarolo, que decretó el 45-20 final.

El resumen del partido

Argentina (45): 1. Tomás Bartolini, 2. Juan Manuel Vivas, 3. Renzo Zanella, 4. Federico Rolotti, 5. Efraín Elías, 6. Facundo García Hamilton, 7. Felipe Bares, 8. Eliseo Chiavassa (C), 9. Agustín Moyano, 10. Valentino Dicapua, 11. Ignacio Lucero, 12. Nicolás López González, 13. Ernesto Giudice, 14. Mateo Soler, 15. Felipe Mallía.

Suplentes: 16. Valentino Minoyetti, 17. Matías Medrano, 18. Tomás Repetti, 19. Lorenzo Mateo, 20. Aitor Bildosola, 21. Nicolás Viola, 22. Juan Baronio, 23. Faustino Sanchéz Valarolo.

Cambios: 47′ Matías Medrano por Juan Manuel Vivas, 51′ Tomás Rapetti, Valentino Minoyetti, Aitor Bildosola y Faustino Sánchez Valarolo por Renzo Zanella, Facundo García Hamilton, Federico Rolotti y Nicolás López González, 71′ Nicolás Viola por Agustín Moyano.

Entrenador: Álvaro Galindo.

Los Pumitas derrotaron a Japón en el Mundial Sub 20 de Sudáfrica Shaun Roy / Gaspafotos

Japón (20): 1. Sena Hwang, 2. Kouta Nagashima, 3. Riku Tomita, 4. Yuzuki Sasaki, 5. Harry Willard, 6. Koki Miyashita, 7. Tomoki Kusuda, 8. Tenta Kobayashi, 9. Asahi Doei, 10. Kanjiro Naramoto, 11. Kosho Muto, 12. Kengo Nonaka, 13. Yoshiki Omachi (C), 14. Renji Oike, 15. Yoshitaka Yazaki.

Suplentes: 16. Takashi Omoto, 17. Tomoki Yumbe, 18. Kosuke Sugiura, 19. Kantaro Taima, 20. Bunsuke Kurita, 21. Taison Mogami, 22. Yutaro Takahashi, 23. Shota Taira.

Cambios: 48′ Kantaro Tajima por Harry Willard, 53′ Tomoki Yumbe por Sera Hwang, 62′ Takashi Omoto, Kosuke Sugiura y Yutaro Takahashi por Kouta Nagashima, Riku Tomita y Asahi Doei, 66′ Taison Mogami por Koki Miyashita, 69′ Bunsuke Kurita y Shota Taira por Tomoki Kusuda y Kanjiro Naramoto.

Entrenador: Rob Penney.

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 4′ try de Yoshiki Omachi convertido por Kanjiro Naramoto (J), 7′ try de Felipe Mallía (A), 14′ try de Efraín Elías convertido por Valentino Dicapua (A), 29′ try de Agustín Moyano convertido por Valentino Dicapua (A), 35′ try de Mateo Soler (A).

Resultado parcial: Argentina 24-7 Japón.

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 46′ try de Renji Oike convertido por Kanjiro Naramoto (J), 51′ penal de Kanjiro Naramoto (J), 53′ penal de Kanjiro Naramoto (J), 56′ try de Aitor Bildosola convertido por Felipe Mallía (A), 60′ try de Eliseo Chiavassa convertido por Felipe Mallía (A), 78′ try de Faustino Sanchéz Valarolo convertido por Valentino Dicapua (A).

AMONESTADOS: 52′ Valentino Dicapua (A).

ÁRBITRO: Morne Ferreira.

