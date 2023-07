Saldo negativo: por qué los Pumitas no pudieron explotar su potencial en el Mundial M-20

escuchar

En alza y con una victoria que ayuda a alimentar el ánimo. Con la nostalgia de cerrar la etapa formativa y empezar nuevos caminos. Los Pumitas le pusieron fin a su aventura en el Mundial de menores de 20 años, que regresó después de 4 temporadas de interrupción por la pandemia. En Sudáfrica, el seleccionado argentino estuvo lejos su potencial, bajó varios puestos con respecto a la 4° posición lograda en el 2019 y dejó algunos interrogantes, como también individualidades que estuvieron a la altura.

A nivel competencia, los jugadores llegaron al torneo mejor preparados que nunca: de los 31 convocados, 17 formaron parte del Súper Rugby Américas, mientras que Franco Rossetto, que se sumó por la lesión de Benjamín Elizalde, participó del circuito mundial con los Pumas 7s. En los años anteriores casi todos provenían de sus clubes, salvo casos excepcionales como Marcos Kremer en 2017, cuando ya había debutado en los Pumas o Mateo Carreras en el 2019, con un Mundial de Seven encima.

El saludo de los Pumitas a los familiares que viajaron a acompañarlos

El nivel semiprofesional con el que se forjaron los jugadores en el Súper Rugby Américas y se enfrentaron a rivales que se están preparando para el Mundial de Mayores como Peñarol (Uruguay) y Selknam (Chile) deja dos contrapuntos: las mejoras físicas y técnicas de los jugadores, y la casi nula preparación grupal. En la previa del torneo, Álvaro Galindo había anticipado que era uno de los desafíos: “Tenemos un grupo grande que ya vivió su primera experiencia profesional que fue muy buena en Dogos XV y Pampas. Se empezaron a preparar en enero, se cruzaron con equipos sólidos y pudieron manejar momentos de presión. Si bien la construcción grupal fue esporádica, no tuvimos la misma preparación que se tuvo en mundiales previos de cantidad de concentraciones y tiempo grupal. Que los jugadores hayan jugado una semifinal entre ellos y después Dogos haya jugado una final suma mucho. Esperemos que lo otro no afecte al rendimiento”, expresó en la conferencia de prensa previa al estreno mundialista.

Eliseo Chiavassa fue uno de los destacados de los Pumitas en este Mundial

En la cancha, se notó esa falta de cohesión grupal y química entre los jugadores. Dogos XV, buena base del plantel Pumita, jugó la final un viernes y el domingo los jugadores subieron al avión para viajar a Sudáfrica. Se realizaron escasas concentraciones durante el año. No hubo juego asociado ni un patrón claro. En los cinco partidos del torneo fueron inconsistentes y en el aspecto físico fueron superados en una zona de grupos que compartieron con Italia, Sudáfrica y Georgia, los tres muy fuertes en esa faceta.

En el triunfo ante Fiji, los Pumitas también evidenciaron fallas en defensa, un ítem en el que no mostraron solidez, con excepción del encuentro ante Sudáfrica. En los cinco partidos recibieron 13 tries, aún sin jugar ante Francia, Irlanda e Inglaterra, los tres equipos más fuertes de la categoría. Hoy suplantaron esa falencia con buenos ataques y un maul que marcó la diferencia: las conquistas de Valentino Minoyetti, la primera de Eliseo Chiavasa y el try penal llegaron por el trabajo en esa formación. Además, apoyaron Ernesto Giudice, Valentin Soler Filloy, Tomás Di Biase y Chiavassa en un equipo que sufrió la indisciplina y terminó el partido con 14 penales, una tarjeta roja y dos amarillas.

Lo positivo es que hay nombres que seguramente tendrán rodaje en los seleccionados mayores en los años venideros

Vale rescatar algunos nombres, que seguramente tendrán su oportunidad en los seleccionados mayores en los años venideros. En el 2024 arrancará el proceso de los Pumas al Mundial de Australia 2027 y varios tendrán sus chances. Argentina es el que más jugadores nutre al seleccionado mayor, en buena parte por la falta de equipos profesionales de primer nivel como la mayoría de las potencias. Efraín Elías, que hoy apenas duró una jugada por un golpe en la cabeza, fue uno de los puntos más altos. El cordobés, que también se destacó en el Súper Rugby Américas con Dogos XV, tiene condiciones que escasean en el rugby argentino: con 2 metros y buenas destrezas técnicas aparece como una buena variante en el puesto de segunda línea, que va a necesitar recambio. Otra posición que requiere nuevas caras es la del medioscrum y Agustín Moyano mostró buenos rasgos para luchar por ese puesto. Electrizante con la pelota, intuitivo y líder, es el único que podría tener chances reales de viajar al Mundial de Francia 2023.

Eliseo Chivassa fue otro de los más destacados, liderando al equipo y alternando entre octavo y ala. Además, terminó como el tryman argentino con cuatro, el líder en defensa y el que más llevó la pelota. Aún con algunas inconductas, Mateo Soler ratificó todo su potencial que había expresado en el Súper Rugby Américas, con un gran poder de desequilibrio y una mentalidad que lo puede ubicar en el más alto nivel. En la primera línea los mejores fueron Tomás Bartoloni y Matías Medrano, con mucha movilidad y actividad, aunque deberán desarrollarse en el scrum, un aspecto que lleva tiempo y rodaje para pulir. Por lesiones, Benjamín Elizalde y Benjamín Grondona no pudieron tener continuidad. Ambos formaron parte del plantel de Pampas y también hay que seguirlos de cerca.

Un triunfo ante Italia jugando 60 minutos con un jugador más, dos derrotas claras ante Georgia y Sudáfrica y victorias ante Japón y Fiji en el que prevalecieron las individualidad. El saldo del Mundial es negativo si se mira la foto y el nivel colectivo, en un campeonato que definirán Irlanda y Francia a partir de las 14 hs. La película completa habrá que analizarla en el desarrollo de los jugadores en el alto rendimiento. Es el fin de una etapa para la mayoría y el comienzo de nuevos caminos.

