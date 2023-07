Rugby Championship M-20, la competencia con la que el Sur intentará equiparar el poderío de los juveniles del Norte

escuchar

La reanudación del Mundial de Rugby Juvenil, después de cuatro años de interrupción por la pandemia, potenció una tendencia que venía creciendo: Francia sigue dominando la categoría, con un trabajo auspicioso que continúa dando sus frutos. Campeones en 2018 y 2019, algunos de sus jugadores ya están afianzados en el seleccionado mayor y se preparan para recibir el próximo Mundial de mayores: Romain Ntamack, Cameron Woki, Demba Bamba y Arthur Vincent son los más destacados. La versión 2023 de Les Bleus en el Mundial que terminó hace siete días fue superadora: tuvo un juego arrollador, consiguió 255 puntos en cinco partidos (51 de promedio) y mostró una autoridad absoluta sobre todos sus rivales en un torneo que, de los países del hemisferio Sur, tuvo sólo a Sudáfrica, el local, entre los cuatro mejores.

El nivel sostenido por Irlanda, el otro finalista; la producción de Inglaterra y las mejoras de Italia, a pesar de su puesto 11, calaron hondo en SANZAAR. Y la entidad que reúne a Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y Argentina anunció pocos días después la creación del Rugby Championship M-20, para que los seleccionados lleguen mejor preparados. Un certamen espejo del Seis Naciones M-20, que cada año protagonizan adolescentes de Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda, Francia e Italia.

Argentina cayó frente a Sudáfrica en el reciente Mundial M-20 en el país africano, al que llegó con muy poca preparación como equipo. Thinuz Maritz / Gaspafotos

“Creo que los resultados de los últimos años no son casualidad; son el reflejo de lo que sucede. En los últimos mundiales juveniles vienen dominando los seleccionados del hemisferio Norte, porque pueden realizar un trabajo más organizado a largo plazo. Pero ahora nos toca a nosotros organizarnos, y no tengo dudas de que este Rugby Championship va a darnos grandes satisfacciones”, expresó Francisco Rubio, gerente de Rugby y Alto Rendimiento de la Unión Argentina de Rugby (UAR). “Estamos muy satisfechos con este logro, que representa el primer paso para un gran desarrollo, y la UAR ya está organizándose para afrontarlo de la mejor manera posible”, agregó. Antes del Mundial sub 20, este año Argentina jugó solamente un amistoso informal ante Nueva Zelanda, el más ganador de la categoría, que por segunda vez consecutiva no alcanzó las semifinales por la Copa del Mundo.

El Championship juvenil tendrá lugar todos los años, en una sede única. Nacerá en 2024, en Gold Coast, ciudad en la que en 2022 los Pumitas afrontaron como invitados el Oceania U20 Championship. Participarán neozelandeses, australianos, sudafricanos y argentinos en un sistema de todos enfrentados entre sí durante tres semanas. Aún resta definir las fechas en la que se llevará a cabo el torneo.

La Unión Argentina de Rugby ingresó al certamen de los grandes del hemisferio Sur en 2012; desde 2024 participará también en una versión juvenil del Rugby Championship. Shaun Roy / Gaspafotos

La mayoría de los Pumitas participó en esta temporada –y la idea es que se repita en los próximos años– en el Super Rugby Americas. Seguramente esos jugadores se perderán más de un mes de competencia, lo cual obligará a los entrenadores de Dogos XV y Pampas a planificar algunas fechas sin varios de sus dirigidos. En 2023, por caso, gran parte del plantel del equipo cordobés disputó la Copa del Mundo en la que el seleccionado de UAR finalizó noveno entre doce.

Entre los cuatro países del sur, Argentina es el principal beneficiado. Tendrá tres partidos competitivos y más tiempo en común para sus jugadores. Este año los de Dogos XV subieron al avión dos días después de enfrentarse con Peñarol en la final del Super Rugby Americas. Esa escasez de trabajo conjunto y de cohesión se notó en el rendimiento del equipo, que estuvo lejos de las expectativas y no mostró un desempeño acorde con su potencial. Algunas individualidades, como las de Efraín Elías, Agustín Moyano, Mateo Soler, Eliseo Chiavassa y Valentino Di Capua, le alcanzaron para superar a Japón y Fiji y evitar el descenso, pero no funcionaron colectivamente. “Si lo que pretendemos es llegar bien preparados al Mundial, está muy bueno disponer de una competencia previa y, sobre todo, de una exigencia de esta magnitud. Preparar un equipo para medirse en semanas consecutivas con Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica es sumamente importante y beneficioso. Será una enorme experiencia para los jugadores”, sostuvo Álvaro Galindo, el head coach de los Pumitas.

"Si lo que pretendemos es llegar bien preparados al Mundial, está muy bueno disponer de una competencia previa y, sobre todo, de una exigencia de esta magnitud", se complació Álvaro Galindo, el entrenador de los Pumitas. Shaun Roy - UAR

El entrenador tucumano es también el manager de la Academia del NOA y procurará que el Rugby Championship sirva para igualar la preparación de los europeos. “Si nos equiparamos con lo que sucede en el hemisferio Norte, donde participan en el Seis Naciones M-20, esto nos permitirá darles a nuestros jugadores las mismas condiciones. Ahora vamos a poder darles todo lo que necesitan en la Argentina; por eso, es todo positivo”, celebró.

Esta noticia de SANZAAR puede ser interpretada como un guiño entre las uniones que la componen, en tiempos de incertidumbre en el rugby mundial. Los conjuntos sudafricanos compiten en Europa y los Springboks siguen coqueteando con incorporarse al Seis Naciones una vez que termine su vínculo con el Rugby Championship, en 2025. La creación de esta competencia juvenil puede ser una buena señal para el hemisferio Sur, pero habrá que observar cómo se mueve el mapa internacional después del Mundial de Francia.

Los argentinos necesitan más desafíos como el que representó Springboks en el Mundial sub 20 de hace unos días, pero los sudafricanos tienen contrato por el Championship hasta 2025 y tal vez quieren ingresar a un campeonato europeo en su lugar. Thinuz Maritz / Gaspafotos

Los que más pierden con esta competencia son Fiji y Georgia, países relegados en los escritorios a pesar de los enormes avances en su juego. Llegarán sin una buena preparación.

A la hegemonía juvenil de Francia, el progreso de Irlanda, la amenaza que siempre implica Inglaterra y el crecimiento de Italia, SANZAAR respondió con el Rugby Championship sub 20, que será otra etapa importante para el desarrollo.