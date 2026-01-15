Los Pumitas integran el grupo más complicado del Mundial Sub 20 en Georgia

El azar tiene lógicas insondables. A veces es capaz de transformar el escenario más adverso en uno favorable y, en otras, el diablo mete la cola y los augurios que presagiaban un desenlace auspicioso terminan convirtiéndose en una pesadilla. El sorteo del Mundial Juvenil de Georgia 2026 se inscribe dentro de la segunda acepción para los Pumitas. Pese a ser cabezas de serie y a la ampliación del número de equipos participantes, el seleccionado argentino M20 tendrá un camino espinoso rumbo a las instancias definitivas.

En la distribución de zonas que reveló World Rugby el jueves, la Argentina (tercera preclasificada) tendrá como rivales a dos potencias, Inglaterra e Irlanda, además de Estados Unidos en el Grupo C. Sólo los primeros de cada grupo avanzan a semifinales.

The route to greatness is clear 🏆



16 teams. One goal. The World Rugby Junior World Championship is back for 2026 🔥#JuniorWorldChampionship pic.twitter.com/0i8etBYWgd — World Rugby (@WorldRugby) January 15, 2026

A partir de este año, World Rugby amplió el cupo de participantes para el certamen ecuménico de la categoría de 12 a 16. Sin embargo, esto no derivó en un camino más accesible para los Pumitas rumbo a las instancias definitivas.

Luego de haber finalizado terceros en el Mundial de Italia 2025, su mejor ubicación histórica igualando la marca de Inglaterra 2016, la Argentina se ganó el derecho a ser uno de los cuatro cabezas de serie para el certamen que se disputará en Georgia entre el 26 de junio y el 18 de julio. No obstante, la fortuna fue adversa y los equipos más poderosos de la segunda banda (Inglaterra) y de la tercera (Irlanda) recayeron en la misma zona.

Además, la ampliación de equipos no se condijo con un aumento en el número de fechas. Si bien lo lógico hubiera sido que los dos mejores de cada zona se clasifiquen a cuartos de final, World Rugby mantuvo la extensión de cinco partidos por equipo y el pase será directo a semifinales, reservado a los ganadores de cada zona.

Los Pumitas fueron terceros en el Mundial Juvenil de Italia 2025 tras vencer a Francia en el partido por la medalla de bronce, igualando su mejor ubicación histórica Prensa UAR

Se trata del mismo sistema que se implementó en los dos primeros Mundiales M20 organizados por World Rugby, en 2008 y 2009. A partir de Argentina 2010 se disputó siempre con el mismo formato: 12 equipos divididos en tres zonas y clasificación directa a semifinales para los tres ganadores de cada una más el mejor segundo.

Los grupos quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Zona A: Sudáfrica, Gales, Georgia, Uruguay.

Zona B: Nueva Zelanda, Italia, Escocia, Japón.

Zona C: Argentina, Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos.

Zona D: Francia, Australia, España, Fiji.

Los Pumitas debutarán el sábado 27 de junio ante Estados Unidos, a las 6 de la mañana, luego se enfrentarán a Irlanda en jueves 2 de julio a las 8.30 y cerrarán su participación en la zona ante Inglaterra el martes 7 a la misma hora; todos estos partidos se jugarán en el Avchala Stadium de Tbilisi, la capital georgiana. Las semifinales se jugarán entre el domingo 12 y el lunes 13 y los partidos por la posición final entre el viernes 17 y el domingo 18.

Nicolás Fernández Miranda será el entrenador de los Pumitas por segundo Mundial consecutivo Rodrigo Nespolo

El Mundial Juvenil 2026, además, será la primera competencia internacional que se jugará con la regla experimental de limitar el tackle a la altura del esternón, iniciativa que procura reducir el índice de conmociones cerebrales en el rugby y susceptible de ser llevada al rugby profesional en el futuro.

En el Mundial de Italia 2025, los Pumitas igualaron su mejor ubicación histórica desde que en 2008 World Rugby comenzó a organizar el Mundial M20 y contó con la participación de todas las naciones. El equipo conducido por Nicolás Fernández Miranda logró la medalla de bronce luego de derrotar a Francia en el partido por el tercer puesto. Se habían clasificado a semifinales como mejor segundo; allí cayeron ante Sudáfrica, a la postre el campeón. La misma ubicación había logrado en el certamen disputado en Manchester en 2016, mientras que en Sudáfrica 2012 y Argentina 2019 fueron cuartos.

Será la segunda vez que el Mundial M20 se dispute en Georgia. En la anterior, en 2011, los Pumitas tuvieron su peor actuación histórica al finalizar en el 11º puesto, a un paso del descenso. De ese equipo salieron jugadores como Marcos Kremer, Tomás Albornoz, Santiago Carreras, Bautista Delguy y Gonzalo García. La lógica insondable del azar se revela en distintas formas.