Felipe Contepomi, tras la derrota de los Pumas ante Escocia: “Nos faltaron urgencia e intensidad”

La fría tarde cordobesa fue apagándose con una deslucida presentación de los Pumas, que decoraron el tanteador pero cayeron contundentemente frente a un rival implacable. Se trató de una derrota inapelable, por 47-38 a manos de Escocia, en el estreno en el Nations Championship, la nueva competencia, que se definirá en los últimos días de noviembre. “Nos faltaron urgencia e intensidad en algunas fases del juego. En otras las hubo. Tenemos que analizar y tratar de mejorar”, puntualizó el seleccionador Felipe Contepomi, en diálogo con ESPN.

Con respuestas cortas y tono apagado en el estadio Mario Kempes, de Córdoba, el director técnico se enfocó en las fallas propias y en las virtudes de un adversario que, a priori, estaba a la par. Escocia fue más intenso y jugó mejor territorialmente, con su dominio en el juego aéreo como una de las principales virtudes.

🗣️ "PERDIMOS LA BATALLA EN EL AIRE".



ℹ️ Felipe Contepomi fue autocrítico con respecto al rendimiento de Los Pumas frente a Escocia.



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“Hay algunas cosas buenas y otras por mejorar. En ese sentido tenemos una semana para seguir trabajando y mejorando”, comenzó Contepomi. “Pero enfrente hay un equipo muy bueno que juega bien con la pelota. Además, perdimos la batalla en el aire y eso le dio más posesión. Con la pelota Escocia se siente cómodo haciendo 20 o 30 fases, sin ningún problema: exponen mucho defensivamente al rival. Tenemos que mejorar la defensa y el ataque”, agregó.

La defensa fue uno de los puntos negativos de la selección albiceleste en Córdoba: los Pumas sufrieron nueve quiebres limpios, el triple de los que generaron. Además, cuando cerró el juego, el Cardo dominó y marcó puntos. “La defensa del maul no fue buena; hay que seguir ocupándose y mejorar eso. En las entradas a los 22 nos marcaron puntos”, subrayó el mellizo. Fue así: en siete de las diez oportunidades en que ingresaron a la zona de 22, los conducidos por Gregor Townsend consiguieron tries. “Tuvimos posesión, pero ellos defendieron bien y no logramos quebrar ni ganar territorio. Nos marcaron con 14 jugadores adelante y uno atrás; hay que encontrar variantes para que el ataque sea más impredecible”.

Lucio Cinti, Matías Alemanno y Franco Molina en la ejecución del himno nacional en el estadio Kempes, donde hubo 34.560 espectadores. Mario Sar

Pensando en el futuro, Contepomi recuperará nombres de peso para el encuentro con Gales, del próximo sábado en San Juan. Marcos Kremer ya se incorporó al plantel después del nacimiento de un hijo y estará a disposición, lo mismo que Justo Piccardo, Santiago Chocobares y Efraín Elías, protagonistas de la reciente final del Top 14 que Toulouse le ganó a Montpellier. No así Domingo Miotti, omitido a pesar de una temporada brillante en Francia. “Por distintas circunstancias algunos no pudieron estar; otros están lesionados. En esta secuencia de partidos esto es dinámico: algunos se suben, otros se bajan”, contó el head coach antes de viajar a San Juan para un duelo en que los argentinos serán favoritos, ya que, a pesar del triunfo de Gales sobre Fiji, Argentina es superior por nombres y antecedentes. Esa será una buena medida como para dar un paso al frente.

Un nuevo Puma centenario

En su tierra natal, Matías Alemanno registró su cap número 100 en los Pumas. Lo hizo en un largo recorrido desde su debut, que tuvo lugar en el 2014 ante Uruguay, y en un partido que se hizo esperar: tras una serie de lesiones y un recambio natural en la segunda línea post Mundial Francia 2023, jugó apenas cuatro encuentros entre 2024 y 2025.

“Esta camiseta es lo más grande que hay. Más allá del partido 100, le dije a los chicos: «Lo más importante es ser parte de esto y vestir otra vez esta camiseta. Representar a mi familia, a mi club, a mi provincia y a toda la gente que me rodea. Me quedo con los recuerdos y lo que vivo día a día con esta camiseta”, expresó el jugador formado en La Tablada, que procurará estar en un cuarto mundial, Australia 2027.

El cordobés Alemanno entró a la cancha con sus hijos y fue aclamado; "este no fue el partido que venimos a buscar, pero soy un afortunado de estar acá”, destacó más tarde. Mario Sar

Una lesión de Pedro Rubiolo y la ausencia de Efraín Elías le abrieron un lugar al rendidor segunda línea que a los 34 años se mantiene en un buen nivel. “Tuve años complicados por lesiones. Nació mi hijo el año pasado. Pero siempre trabajé para volver a ser parte de este equipo. Este no fue el partido que venimos a buscar, pero soy un afortunado de estar acá”.

🗣️ "ESTA CAMISETA ES LO MÁS GRANDE QUE HAY".



ℹ️ Matías Alemanno habló, en exclusiva, tras disputar su partido número 100 con Los Pumas.



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En Córdoba, Alemanno ingresó junto a sus hijos y recibió un cálido reconocimiento de los hinchas. Es el quinto Puma en alcanzar esa cifra, luego de Agustín Creevy, Nicolás Sánchez, Pablo Matera y Julián Montoya. Hace un mes, en su despedida de Gloucester, fue homenajeado al cumplir 100 partidos en el club. Ahora, Matías seguirá su carrera en Vannes, recientemente ascendido al Top 14 francés.