Lucas Pierazzoli: la emotiva carta de despedida que escribió el papá del rugbier de Hurling

La muerte de Lucas Pierazzoli generó un dolor que no se borrará. Las muestras de acompañamiento para sus familiares y amigos continúan. El rugbier, que tenía 28 años, falleció el domingo por la noche luego de un accidente sufrido durante el partido que su club, Hurling, disputaba con Sitas por el torneo de ascenso de la URBA. Una desafortunada acción de juego, absolutamente imprevisible.

Las horas posteriores transcurrieron con mensajes de afecto, de apoyo, para los Pierazzoli. Mateo, hermano de Lucas, lo recordó tal como era: “Se interesaba más por el prójimo que por sí mismo”, dijo, mientras enfatizaba en que la familia había decidido donar sus órganos para dar más vida. Y el mundo del rugby se movilizó especialmente para acompañar a los jugadores de Hurling en su primer entrenamiento luego del lamentable hecho.

En las últimas horas, por las redes circuló un mensaje que fue reenviado por el presidente del Hurling Club, Andrés Quinn. Una carta muy especial que escribió Billy Pierazzoli, papá de Lucas, a modo de despedida, y cuyo texto es el siguiente:

“Hoy es el día más duro de mi vida. Es el día en el que voy a decirle a un hijo mío “hasta luego”. Ese que se me va de gira a un mejor lugar, donde ya muchos lo están esperando con la parrilla encendida. El dolor es insoportable. Uno busca formas de consolarse, como pensar, como leí, “nació para dar y se fue dando”, dando vida a otros. Agradezco a Dios haberme dado los hijos que tengo, y también entiendo que Dios tenia otros planes para uno de ellos.

“El “kilombo” que armó Lucas en las redes no tiene nombre. Debe estar cagándose de risa y disfrutando. El apoyo del rugby es increíble, todos los gestos, las palabras, los mensajes, los hechos, todo lo que ocurre alrededor de este momento de mierda, me llena el alma, me fortalece el corazón, me ayuda a poder ponerme de pie. No sé como sigue ésto, imagino que Lucas nos ayudará y nos fortalecerá desde donde está.

“Sólo quería escribir unas líneas para decir GRACIAS!!! Gracias por todas las palabras, mensajes. Gracias por reforzar lo que ya sabia: “Se fue un grande, un todo Verde”. Se fue de gira con la camiseta puesta, y nunca se la va a sacar, como ninguno de nosotros que alguna vez nos la pusimos. Eso tiene el Hurling Club. “Aunque no seas irlandés, al Hurling Club lo querés...”.