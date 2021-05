Mario Ledesma: el desplazamiento a Pablo Matera, las virtudes de Julián Montoya y las ausencias de Agustín Creevy y Juan Cruz Mallía en los Pumas

La principal noticia de la lista de los Pumas para los test matches de julio en Cardiff con Gales fue el cambio en la capitanía. Tras los tuits racistas y clasistas de hace casi 10 años por parte de Pablo Matera, que salieron a la luz en 2020, el consejo directivo de la Unión Argentina de Rugby (UAR) tomó la decisión de quitarle la capitanía al tercera línea, que puede seguir jugando, al igual que Guido Petti Pagadizábal y Santiago Socino, autores de otras publicaciones agresivas hace mucho tiempo.

El entrenador del seleccionado, Mario Ledesma, aceptó esa determinación, pero no quiso entrar en detalles: “Fue una decisión que tomó el consejo allá por diciembre, cuando se habló de medidas restaurativas y elegibilidad. Hoy los chicos tienen la posibilidad de volver a jugar, tanto Guido como Pablo como Santiago, y el consejo ha decidido no restituir la capitanía a Pablo. No me compete a mí hablar de las causas y demás. Nosotros estamos acá para hablar del juego”, sostuvo Ledesma en una videoconferencia de prensa convocada por la propia UAR.

El head coach decidió asignar la capitanía a Julián Montoya, uno de los líderes de la nueva generación y que se convirtió en un indiscutido en los últimos años. “Tiene legitimidad en la cancha y fuera de ella, no sólo por el staff y la dirigencia sino también por los jugadores. Comparte equipo con Pablo Matera desde hace muchísimos años. Son muy cercanos y sienten de maneras muy parecidas. Es un orgullo darle la capitanía a Julián. Me tocó llegar en 2018 y ver su crecimiento como jugador y como líder, y cómo fue afianzándose”, justificó Ledesma la designación a quien ocupa el mismo puesto en el que se desempeñaba él.

Mario Ledesma volvió a la Argentina en 2018. Entrenó a Jaguares en el Súper Rugby y luego se hizo cargo de los Pumas, tras la salida de Daniel Hourcade, ocurrida en junio de ese año. Montoya, porteño de 27 años, fue progresando bajo la dirección del seleccionador al mismo tiempo que Agustín Creevy fue perdiendo terreno: Matera lo reemplazó como capitán de Jaguares y después como capitán de los Pumas. En el Mundial Japón 2019 Ledesma lo quitó del equipo titular antes del decisivo partido contra Inglaterra y lo relegó al banco de suplentes. Ahora lo dejó fuera del plantel para la ventana de julio, luego de que Creevy se diera de baja del Tri Nations del año pasado, por cuestiones personales.

“Agustín Creevy está jugando muy bien. Tenemos la suerte de tener a estos tres hookers que llamamos para la ventana. Ignacio Ruiz y Martín Vaca son jóvenes prospectos de muchísimo potencial, y tenemos que seguir desarrollando jugadores en ese puesto. También en el caso de los aperturas: queda afuera Benja Urdapilleta, el goleador del campeonato francés. Agustín sigue estando en consideración pensando en el Mundial [Francia 2023]. Tenemos claro que si lo llamamos mañana, juega”, explicó Ledesma.

Pero Creevy manifestó su frustración en las redes sociales, tras jugar como titular en la derrota de London Irish frente a Gloucester, por la liga británica Premiership. “Solo quería decir que me produce una tristeza enorme no estar convocado para esta ventana de Los Pumas. Me enteré que no estaba citado antes de ayer a traves de mis compañeros por lo que desconozco las razones de mi no convocatoria. Trabajé mucho y estaba absolutamente disponible y a disposición de Los Pumas. Pero esta vez no será. Mi objetivo es el próximo mundial y voy a seguir entrenando para estar al mejor nivel posible para lograrlo”, escribió el jugador formado en el club San Luis, que a los 36 años atraviesa un muy buen presente y juega casi siempre en su equipo inglés.

Otra ausencia llamativa es la de Juan Cruz Mallía, uno de los jóvenes que siempre estaban en la consideración del entrenador y que el último fin de semana logró el try decisivo en Toulouse para ganar la Champions Cup, de Europa. “¿Qué le falta a Mallía? Quizás, más años de rugby. Es un chico que fue muy precoz, no sólo en cuanto al juego sino también en su cabeza. La semana de la final hablé con él y tuve una linda charla para felicitarlo y también para darle manija para el partido. Me puso muy contento lo de Toulouse porque conozco mucho al staff y tuve bastante que ver con la ida de Juanchi ahí, porque me parecía que podía venirle muy bien a él. Lamentablemente, cuando llegó se lesionó en el primer partido y estuvo dos meses y medio sin jugar. Después jugó poquito en partidos en que no pudo lucirse mucho”, manifestó el seleccionador nacional.

Que, como a Creevy, lo considera convocable más adelante. “Cómo son las cosas del destino: de repente, un jugador que venía corriendo de atrás termina haciendo el try que corona campeón a Toulouse y le da la quinta Copa de Europa. Hablé con él después del partido. Son recuerdos que no va a olvidar nunca. Obviamente, forma parte del grupo nuestro. No le toca estar por la categoría de los jugadores que tiene delante de él”, sostuvo Ledesma.

El staff del conjunto de la UAR viajará en junio con los jugadores que están en la Argentina para afrontar al mes siguiente el primer desafío en 2021, ante el campeón del Seis Naciones.