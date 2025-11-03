Mateo Carreras anotó un try en Francia y Tute Moroni jugó para los Barbarians, en un fin de semana de acción para los argentinos

Mientras la ventana internacional de noviembre ya está en marcha, la liga francesa continúa su calendario habitual. El sólido triunfo de Inglaterra sobre Australia, la victoria de Nueva Zelanda frente a Irlanda en Chicago, la aplastante goleada de Escocia contra Estados Unidos y la de Sudáfrica ante Japón abrieron el mes de rugby internacional en el otoño europeo, en tanto que en el Top 14 se disputó la novena fecha de la temporada regular.

Mañana se juntarán a entrenar los Pumas de cara al test ante Gales del próximo domingo, a partir de las 12:10, en Cardiff. Durante el fin de semana, la mayoría de los que se desempeñan en Francia sumaron minutos. Mateo Carreras atraviesa un presente brillante en Bayonne, que goleó a Montauban por 49-7 y se mantiene cuarto en la tabla. En la semana, el wing renovó su contrato con el club hasta 2029 y sigue pagando con tries; apoyó su tercero en tres partidos en la temporada, tras una apilada de Manu Tuilagi. Con 9 ataques, 97 con la pelota y 5 tackles superados, el wing volvió a ser una amenaza a nivel ofensivo y también se mostró participativo en defensa, con siete tackles y dos pelotas recuperadas. En Bayonne también fueron titulares Lucas Paulos y Rodrigo Bruni, mientras que en Montauban, Lucio Sordino salió lesionado al minuto de juego.

El try de Carreras

El poderoso Toulouse superó al Stade Francais por 29-17 y se mantiene como el único líder. Luego de desempeñarse como wing siete días atrás, Juan Cruz Mallía se paró como apertura, haciendo uso de su polifuncionalidad. El cordobés rindió con creces a nivel distribución de juego y verticalidad para atacar para generar peligro y quiebres. Santiago Chocobares completó los 80 minutos y Efraín Elìas ratificó su gran presente, con una de sus mejores producciones en el gigante francés. Muy participativo en ataque, seguro en el line y firme en defensa, el segunda línea intentará ganarse un lugar entre los 23 de los Pumas para visitar a Gales en el Principality Stadium.

Efraín Elías, Santiago Chocobares y Juan Cruz Mallía posan sonrientes luego del partido entre Toulouse y Stade Francais @juanchimallia

Una de las sorpresas de la fecha la dio Clermont, que venció como visitante a Montpellier por un apretado 9-7. A su juego lo llamaron a Marcos Kremer: fue el jugador con más tackles (17) de su equipo, que también contó con varios chispazos de Bautista Delguy, explosivo en ataque y efectivo en las disputas aéreas. En Montpellier ingresó Justo Piccardo en los últimos 13 minutos y Domingo Miotti no fue convocado. En otro choque de argentinos, Pau se impuso 27-23 frente a Perpignan. En el ganador entraron en la segunda mitad Julián Montoya y Facundo Isa, mientras que en el conjunto catalán, que marcha último, participaron Joaquín Oviedo, Jerónimo De la Fuente e Ignacio Ruiz.

Moroni, titular en Barbarians

En uno de los amistosos del sábado, Matías Moroni representó a los Barbarians, un tradicional equipo que invita a jugadores de todo el mundo para partidos puntuales. En el Gtech Community Stadium de Brentford cayeron 31-19 ante los All Blacks XV y el centro argentino sumó 66 minutos. Moroni transitó varios cambios en las últimas semanas. Llegó un sábado a su nuevo club, Bristol Bears, y debutó al viernes siguiente. Luego de su segundo encuentro se sumó a la concentración de los Pumas en Londres y en cuestión de horas viajó para integrarse a los Barbarians entrenados por Pat Lam. Moroni lució las medias de CUBA en un encuentro de ida y vuelta en el que el segundo seleccionado neozelandés terminó imponiendo su jerarquía.

En Inglaterra se disputó la tercera fecha de la Premiership Rugby Cup, la copa en la que los clubes suelen rotar y darles ritmo a los jugadores de la academia. De los argentinos se enfrentaron Simón Benítez Cruz y Joaquín Moro en Newcastle Red Bulls 8-10 Leicester Tigers. Por su parte, Benjamín Grondona fue titular en Bristol Bears, que sufrió una contundente derrota ante Bath por 49-19.