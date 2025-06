Con sabor argentino: los dos favoritos llegaron a la final del rugby francés

Mientras la ventana del rugby internacional empieza a asomar, el maratónico Top 14 todavía sigue su rumbo y este fin de semana se decidieron los finalistas: Toulouse derrotó a Bayonne y Bordeaux Bègles hizo lo propio ante Toulon. Ambos reeditarán la última final de la liga más poderosa del rugby mundial.

En simultáneo con el encuentro de los Pumas antes los British & Irish Lions, tres de los jugadores más importantes de la selección argentina se enfrentaron en el Parc Olympique de Lyon. Juan Cruz Mallía y Santiago Chocobares completaron los 80 minutos en Toulouse, mientras que Mateo Carreras lo hizo en Bayonne, que también contó con la presencia de Rodrigo Bruni y Facundo Bosch, estos dos últimos relegados en el ciclo de Felipe Contepomi. Además, Lucas Paulos ingresó en el segundo tiempo en el conjunto vasco, que en varios tramos se plantó de igual a igual, pero terminó pagando la falta de jerarquía en el 32-25 final.

Rodrigo Bruni intenta avanzar, pero es tackleado en el cotejo que Bayonne perdió con Toulouse en el Parc Olympique de Lyon JEAN-PHILIPPE KSIAZEK - AFP

Mallía inventó la mejor jugada de la noche con un quiebre limpio, el desborde a Mateo Carreras y una asistencia exquisita, de espaldas, a una mano, para el try de Romain Ntamack. El polifuncional back se desempeñó de wing, mientras que Chocobares lo hizo como primer centro, relegando al banco de reservas al experimentado Pita Akhi. Con vergüenza deportiva, Carreras fue uno de los mejores de Bayonne, por su búsqueda constante de juego y su explosividad. Fue el jugador con más metros recorridos (120), el que más tackles rompió (7) y el que más quiebres generó (2) en su equipo, que realizó una campaña histórica y por primera vez se metió en las semifinales.

En el otro lado de la llave, Bordeaux Bègles venció a Toulon por 39-24 y va por el doblete; hace un mes se consagró campeón de la Champions Cup y el próximo sábado buscará su primer título en la liga francesa. Guido Petti jugó 74 minutos, mostró solvencia en el line y se despedirá de Bordeaux con una nueva final, antes de viajar a Londres para desempeñarse en Harlequins. El que vivió su último partido en su club fue Facundo Isa, que cerró su etapa con una derrota. “Toulon me dejó una huella imborrable. Es un club especial para mí. Fue una mezcla de emociones encontradas. Me alegró ver a los hinchas orgullosos de nosotros”, comentó en una entrevista en Midi Olympique.

La gran asistencia de Mallía

El santiagueño salió reemplazado a los 57 minutos y en esta oportunidad estuvo apagado en ataque. Seguirá en Pau la próxima temporada. “Decidí dedicarme al club esta temporada y no irme con los Pumas. Me ayudó. Siendo sincero, también tuve problemas personales el año pasado. No me encontraba bien y no estaba bien mentalmente. Lo resolví todo”. Además, se refirió al momento en el que se enteró que no le renovaban el contrato. “Al principio fue muy difícil, pero luego mejoró un poco. De hecho, me di cuenta de que no iba a poder elegir entre Toulon y otro club y no me quedaba otra opción que irme. Una vez que lo acepté, opté por Pau, aunque hablé con varios clubes del Top 14. Fue una decisión fácil: me gustaba la ambición de futuro de Pau”.

Los jugadores involucrados en las definiciones del Top 14 no estarían en la ventana de julio con los Pumas y tendrían descanso de cara al Rugby Championship. En su quinta temporada en el club, Chocobares y Mallía procurarán levantar su cuarto Bouclier de Brennus con Toulouse, que también cuenta en el plantel con Efraían Elías, de escaso rodaje en el primer equipo. Campeón de Europa hace un mes, Guido Petti buscará cerrar su ciclo en Bordeaux con el título que le falta.

Sin Antoine Dupont y con Louis Bielle-Biarrey en duda, las dos principales estrellas del rugby francés no estarían disponibles para la final que se jugará en el Stade de France, el próximo sábado a las 16. El año pasado, Toulouse humilló a su rival con un categórico 59-3, aunque Bordeaux Bègles dio un salto en esta temporada, se coronó en Europa y ahora va por la liga.