Levantó a la gente con sus corridas y su energía. Una acción en el segundo tiempo de los Pumas ante Japón (39-27) personifica a Mateo Carreras: un tackle salvador, cuando los nipones arrinconaban al equipo de Michael Cheika y ponía en riesgo el marcador. Se levantó, se involucró en un ruck y volvió a defender. Con su 1,73 m está por debajo del promedio en un deporte cada vez más físico. Sus 84 kg comprimidos lo convierten en un wing explosivo, con una fortaleza mental arrolladora.

“Mateo es uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo. Nadie tiene dudas de eso, este domingo lo demostró una vez más. Es hermoso tenerlo de nuestro lado y lo más importante es que hoy lo volví a ver disfrutar adentro de la cancha, que al fin y al cabo es lo más importante para los chicos”, destacó Juan Cruz Mallía.

El día perfecto: figura en los Pumas y con su sobrino en brazos Craig Mercer/MB Media - Getty Images Europe

El jugador de 23 años es el tercer Puma en marcar un hattrick en un partido mundialista. Lo habían hecho Martín Gaitán frente a Namibia en el 2003 y Julián Montoya frente a Tonga en el 2019. Ninguno tan importante como el de hoy, en un encuentro trascendental para el futuro del equipo. El primero, definió un contraataque perfecto encabezado por Juan Cruz Mallía, seguido por Julián Montoya y Gonzalo Bertranou. El segundo, una jugada bien elaborada y construida, con paciencia y muchas fases. El tercero, el que estiró la diferencia definitiva, a puro desequilibrio, con fuerza de piernas, velocidad y explosión.

Carreras lleva ocho en 14 tests con los Pumas. “El tercero fue un desahogo y decir: confiemos que podemos. Somos mucho como equipo. Tenemos jugadores de clase mundial. El último hattrick había sido en Newcastle-Leicester, en abril” responde con frescura, con su tonada tucumana. “No se compara con esto, estoy viviendo un sueño estando acá”.

Su recompensa como "Jugador del Partido", luego de tres conquistas ante Japón Pauline Ballet - World Rugby - World Rugby

Carreras no formó parte de la primera etapa del ciclo de Michael Cheika, en la ventana de julio y el Rugby Championship del 2022. Fue relegado al seleccionado de Argentina XV, fue una de las figuras y volvió mejor en su club, Newcastle Falcons.

En diálogo con LA NACION hace unos meses, el wing habló de la importancia de este momento: “Quedar afuera en la ventana de julio del año pasado me impulsó. Venía de jugar el cierre del 2021 como titular y me sentía bien. El quedar afuera me hizo reflexionar de que no era todo color de rosas, me hizo mirar para adentro para corregir todo. Quizás pensás que hay algunos aspectos de tu juego que estás bien, pero no es así. Me propuse mejorar en todo. Si quería seguir mi sueño no podía ser conformista. Jugué con Argentina XV en julio de 2022 y cuando volví me junté con Adam Radwan, que estaba en una situación similar a la mía en Inglaterra. Habíamos quedado los dos afuera y nos propusimos mejorar y ser los mejores wingers de la liga. Empecé a ser un poco más clínico en como leer los partidos y ser más autocrítico. Eso me hizo hacer un cambio, la autocrítica interna me llevó a jugar como quería jugar”.

El vuelo de Mateo Carreras, en uno de sus tries David Rogers - Getty Images Europe

Su nivel en la Premiership fue descomunal y sobresalió en un equipo que terminó último. Lo eligieron en el Dream Team del torneo, fue el segundo trymen y el autor del mejor try de la temporada: una corrida de más de 70 metros frente a Northampton Saints. En un deporte colectivo por excelencia, dibujó una jugada individual eludiendo a un tercio del equipo, que lo empezó a poner en los primeros planos del rugby inglés. “Al enano ese tengo la suerte de verlo todo el año. Lo que hizo hoy, lo hizo todo el año con Newcastle. Lo jodía con que tenía que hacerlo en los Pumas y hoy estuvo bien”, lo elogió su compañero de club Matías Moroni.

Aquel impresionante try en Newcastle Falcons

Además de los tres tries, el tucumano corrió 75 metros con la pelota, realizó dos quiebres, rompió ocho tackles y realizó 10 tackles, lo que le valió el premio al mejor jugador del partido. “Es un orgullo. Estamos acá para sumar ese granito de arena para el equipo. Es medio egoísta decir que fui el mejor: Marcos Kremer jugó un partidazo, Boffe (Emiliano Boffelli) también. Cuando él trae todo en el aire, la punta se abre para el otro lado”.

Unos minutos después del pitazo final, el wing se puso un piluso de Los Tarcos, su club de origen. fue uno de los últimos que dejó la cancha en el Stade de la Beaujoire. Saludo al público y se abrazó con familiares. “De chico era uno de los más altos y después me quedé. En primero o segundo grado fui pasando al centro de la fila del colegio hasta que terminé primero”, había contado Carreras en la entrevista con LA NACION. En Nantes fue un gigante.