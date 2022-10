Mateo Carreras: la corrida fenomenal del wing que busca convencer a Michael Cheika

Terminó el Rugby Championship y los Pumas comienzan a volver a la actividad en sus clubes en Europa. Algunos tienen descanso tras un agobiante y exigente torneo frente a las tres principales potencias del sur. Otros, en cambio, no frenan. Se ausentaron en el inicio de la temporada del hemisferio norte y sus equipos los necesitan para afrontar el mes de octubre antes de que vuelvan a vestir la camiseta de los Pumas en noviembre. Es el caso de Matías Moroni, que ayer hizo su debut con la camiseta de Newcastle Falcons, club al que llegó tras consagrarse campeón de la Premiership con Leicester Tigers. Al igual que en los dos tests de este año en Nueva Zelanda y en el partido que cerró la serie frente a Escocia, el ex CUBA formó la pareja de centros junto a Matías Orlando, su nuevo compañero de equipo.

Distinto es el caso de Mateo Carreras, el jóven de 22 años que en este 2022 se entrenó con los Pumas, pero aún no sumó minutos en el ciclo de Michael Cheika. Hizo la pretemporada con su club, viajó a Nueva Zelanda con el seleccionado, volvió para la segunda fecha y marcó un try a puro optimismo, con una gran corrida frente a Leicester Tigers. Ayer, en el arranque de la cuarta fecha, tuvo su mejor noche: abrió la cuenta para su equipo tras un pase largo de Brett Connon. Se mostró muy activo tanto en ataque como en defensa (salvó un try rival) durante los 80 minutos y lo cerró a pura fantasía. Una carrera de más de 60 metros dejando en el camino primero a Chris Vui y luego a Chris Lane. Una pincelada que le dio el punto bonus al necesitado Newcastle, que pelea en los últimos puestos y ayer superó a uno de los punteros de la Premiership.

“Estoy muy contento por el equipo. Hablamos toda la semana de que teníamos que ganar el primer partido del torneo. En el vestuario dijimos que este partido era 100% actitud, teníamos que correr hasta la última pelota y el último metro. Por suerte lo hicimos bien y logramos la primera victoria en la temporada”, expresó Carreras en la televisión inglesa luego de que le entregaron la medalla al jugador del partido. “Teníamos que hacer el punto bonus. Es fácil cuando jugas en la punta y tenes centros con muy buenas destrezas. Es un trabajo del equipo”, añadió el formado en Los Tarcos, que llegó a Newcastle a principios de 2021. La temporada pasada compartió con Matías Orlando y en esta también se sumó Moroni para potenciar a las Águilas. “Estoy contento de jugar con más argentinos. Jugué con ellos en el seleccionado, pero hacerlo en el mismo club y vivir en la misma ciudad es bueno para nosotros y es fácil cuando nos comunicamos en español en la cancha”.

El gran objetivo de Carreras será el de intentar convencer a Michael Cheika para hacerse un lugar en un puesto superpoblado como el de wing en los Pumas. Emiliano Boffelli fue titular en los nueve partidos del año, mientras que Santiago Cordero, Juan Imhoff, Lucio Cinti y Bautista Delguy alternaron en la otra punta. El tucumano es una de las caras de la renovación post Mundial de Japón 2019, decidió bajarse de los Pumas 7s que se iban a preparar para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (antes de que se pospongan por la pandemia) e hizo su debut en el Rugby Championship 2021 bajo el mand de Mario Ledesma. Su gran momento fue en la ventana de noviembre, cuando le apoyó tries a Francia e Irlanda, antes de salir desgarrado. A semanas de una nueva convocatoria para la serie del otoño europeo, busca su lugar.