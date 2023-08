Michael Cheika explicó las razones de algunas ausencias puntuales y fue ambicioso en sus objetivos: “Queremos llegar a la final”

escuchar

El Mundial de Francia 2023 ya se palpita para Los Pumas. Ya se conocen los 33 jugadores que representarán a la Argentina en la Copa del Mundo. Michael Cheika mencionó los mencionó uno por uno en la conferencia de prensa que dio este lunes en Casa Pumas. Allí expresó cómo fue el armado de la lista, se refirió a algunas bajas. También cuál es el objetivo que tienen como grupo y cómo serán los días previos al 9 de septiembre cuando Argentina debute ante Inglaterra.

Sobre el armado de la lista se refirió a aquellos jugadores que no estarán en el mundial: “Es el día más difícil en cuatro años. No es lo mismo dejar afuera jugadores para un test match que para un Mundial, que es cada cuatro años. Hay jugadores en particular que no están y de los que necesitamos hablar. Uno de ellos es Matías Orlando. El otro es Tomás Albornoz, en lugar de quien decidimos tener la experiencia de Nico Sánchez, que estuvo en tres mundiales. También Santiago Cordero”.

Tomás Albornoz era una posibilidad para la posición de apertura suplente, pero Cheika se inclinó por Nicolás Sánchez Prensa UAR / Matty Georges

Una de las consultas a Cheika fue sobre Rodrigo Isgró, una de las sorpresas de la lista de Los Pumas. Sobre el wing, dijo: “Me gustó mucho la manera en cómo confronta este desafío de cómo cambió del rugby de 7 al rugby de 15, su primer partido de rugby de a 15 en muchos años fue el test match contra Australia, en donde tuvo mucha participación, tocó mucho la pelota, tuvo acciones positivas y sin miedos. Eso para mí dice mucho: cuando toman el desafío de esa manera están listos”. Martín Bogado es otro de los jugadores sobre los que se detuvo Cheika: “Pienso que tiene la capacidad en la zona donde está el desafío con nosotros, la pelota aérea. Los equipos que jugamos en el Mundial usan mucho la pelota aérea. Si no está Mallía, necesitamos a alguien que tenga claro su rol de 15, no que cambie de posición”, expresó.

Rodrigo Isgró, una de las sorpresas de la lista de Los Pumas Valentine CHAPUIS - UAR

A pocos días del Mundial, el objetivo de Los Pumas es claro y no se conforman con poco: “Queremos buscar el máximo, no vamos a apuntar a los cuartos de final o a la semifinal, queremos llegar a la final del 28 de octubre, en el grupo creemos en el trabajo que hacemos, estamos preparados y listos. En estas semanas previas al mundial confrontamos el desafió de cada match como una final en busca del objetivo que queremos”.

Previo al inicio del Mundial, Los Pumas prepararán los últimos detalles en una gira por España. Allí jugarán un partido amistoso contra el seleccionado de ese país y para ese choque, Cheika explicó cómo formará el equipo para darle minutos a varios jugadores: “Va a ser mixto entre titulares y suplentes, vamos a hacer combinaciones. Estamos tranquilos con esto. Queremos probar nuevas combinaciones y también poner jugadores que no tenga más minutos y necesitamos que tengan muchos más minutos”.

Por último habló de los jugadores lesionados y en este punto, Los Pumas tienen a todos sus jugadores en condiciones óptimas desde los físico: “Alemanno estará listo para jugar en el amistoso ante España, sólo que no puede entrenarse al máximo. Cubelli ya retornó de su lesión y también podrá estar ante España. El resto están todos listos”. conculyó.

LA NACION