Además de haber compartido el tercer tiempo con Los Teros y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, les dedicó unas palabras en el vestuario a los jugadores de la selección uruguaya. Francia venció a Uruguay 27-12 en lo que fue el debut de Los Teros en el Mundial de rugby 2023 pero dejando una grata imagen por lo competitivo que fueron los celestes. Y así lo reflejó el presidente uruguayo en su mensaje, con Macron a su lado.

“Me costaba no saltar mucho al lado del anfitrión”, empezó contando Lacalle Pou. Y prosiguió: “Recién le decía a uno de los chiquilines que fue a cambiar la remera allá, de que tres o cuatro franceses en el otro vestuario, todos me felicitaron por ustedes, pero tres o cuatro repitieron la misma palabra, el mismo concepto: pasión. Y todo lo que se hace en la vida, si no es con pasión no anda”.

“Que lo note gente que no nos conoce, me dijeron ustedes juegan con el corazón y juegan con pasión. Y nosotros sabemos que el partido de hoy era un partido difícil, pero que todos se morían de ganas de jugar y que todos querían llegar, así que, la verdad, estamos locos de la vida de estar acá en Francia, orgulloso del partido que se jugaron, en los tackles, en las metidas... Los que sabemos de rugby sabemos que cada bola es la última y ese es el espíritu. Agradecerles”, concluyó.

Estoy encantado de estar aquí con usted, querido Presidente @LuisLacallePou, con motivo de este partido Francia-Uruguay de la Copa del Mundo de Rugby que tenemos el orgullo de acoger en Lille. pic.twitter.com/7Nw0z6Ce5m — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 14, 2023

Luego le obsequió la camiseta amarilla de Los Teros a Macron no sin antes hacer una broma bajo la atenta mirada de los jugadores, del cuerpo técnico encabezado por Esteban Meneses, de dirigentes y del secretario nacional del deporte, Sebastián Bauzá.

“No sé cómo le queda, qué le pusieron, ¿la del pilar?”, comentó el presidente uruguayo en relación a lo grande de la casaca, lo que generó la risa de todos, e incluso Lacalle siguió bromeando y afirmó en referencia a su par frances: “Está medio salado, ¿no?” a la vez que le tocaba uno de los bíceps a Macron. Momento distendido y de confraternidad en Lille.

Emmanuel Macron bebe una cerveza durante le partido Francia-Uruguay; a su derecha, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou FRANCK FIFE - AFP

La reacción de la prensa

Varios medios internacionales elogiaron la actuación de la Celeste. El diario británico The Guardian publicó en su sitio web que “nadie le dio una oportunidad a Uruguay. Las casas de apuestas calcularon que tenían una ventaja de 200-1 para ganar. Bueno, el marcador después de 53 minutos decía 13-12 para los anfitriones, y tuvieron suerte de estar por delante. Los sudamericanos atacaron a sus anfitriones y en muchos aspectos los superaron, anotando dos tries dignos de los equipos más exitosos”.

A su vez, el medio español AS aseveró que “Uruguay sembró el pánico en Lille. Los Teros, un equipo que crece a pasos agigantados en los últimos años, metieron el miedo en el cuerpo a Francia en el partido que abrió la segunda jornada del Mundial”.

“Los anfitriones, impacientes y frustrados por momentos, acabaron por hacer valer su condición de favoritos para imponerse por 27-12, aunque los elogios fueron a parar al combinado sudamericano”, añadió.

El medio francés L´Equipe tituló el triunfo del combinado galo como “una victoria y listo”. También, agregó: “Este éxito seco fue largo, difícil, doloroso e irritante de vivir -incluso escuchamos silbidos desde el estadio Pierre-Mauroy-, ya que este equipo de Francia mostró deficiencias colectivas y demasiadas quiebras individuales, sin mencionar la falta de hilo conductor, un plan de juego claro y claro que le hubiera permitido no sufrir la comparación con estos uruguayos que recuerdan a los argentinos de años pasados.”

Tras este enfrentamiento con el país anfitrión, la mira de Uruguay quedará puesta en su próximo adversario por el Grupo A por el Mundial de Rugby 2023, que será Italia el miércoles 20 de septiembre, en Niza.