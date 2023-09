escuchar

BORDEAUX (Francia).– Si la vara es la que se enfrentó a Chile, los Pumas pueden estar tranquilos. No van a necesitar nada extraordinario para superar el segundo examen. En su presentación en Francia 2023, Samoa, el próximo rival del seleccionado argentino, no lució como una amenaza seria para un equipo de primer nivel. Antes bien, estuvo desordenado, impreciso, indisciplinado y lento. Ganó porque tiene individualidades superiores a las del rival y una basta experiencia en el plano internacional, y porque capitalizó una ráfaga al inicio del segundo tiempo donde marcó la distancia. El resto del partido fue mano a mano ante un conjunto que da sus primeros pasos en el rugby profesional.

Un try en la última acción del primer tiempo y tres consecutivos al inicio del segundo le permitieron a Samoa alzarse con el triunfo por 43-10, suficiente para sumar de a cinco pero no para erigirse, al menos en función de este partido, como una amenaza para los Pumas en el Grupo D.

El poderío físico, algunas buenas acciones con los backs y el line y maul cerca del in-goal rival fueron las únicas virtudes que mostró Samoa, que en términos generales no dio un buen espectáculo. Al contrario, por momentos se vieron pasajes de rugby amateur.

Los chilenos jugaron con fiereza y atrevimiento

Chile no escondió el hombro ante los embates de los potentes isleños, volvió a jugar con fiereza y atrevimiento como ante Japón y, replicando también lo que ocurrió en su debut absoluto en Mundiales seis días atrás, pagó demasiado caro algunos errores propios de la inexperiencia. Especialmente su indisciplina en la zona de contacto (17 penales en total, lo que hizo que en el segundo tiempo se dedicara a defender) y un lapsus de desconcentración que le terminó costando un partido que durante 39 minutos fue parejo. De todas formas, se fueron muy aplaudidos y festejaron con su público ser parte de la gran fiesta del rugby mundial. Merecido.

Hubo una buena cantidad de chilenos presenciando el partido, algo así como un 25% de los 42.000 asientos que tiene este estadio. Un estadio nuevo, inaugurado en 2015 y hogar de los Girondins, de la segunda división del fútbol francés. Muy bonito: de afuera parece construido con legos (a tono con los modernos edificios cúbicos de la zona norte de esta ciudad) y adentro, efecto del techo bastante cerrado que cubre las cuatro tribunas, se convierte en una caja de resonancia que amplificó el insistente ¡Chi-Chi-Chi, le-le-le, viva Chile! Había un puñado de samoanos, también, aunque sólo se hicieron sentir cuando se posesionaron con el Siva Tau, su propio haka. Igual de emotivo fue el himno chileno, que hizo llorar a más de uno de los jugadores de la Roja. Entre los espectadores estaban los sudafricanos Siya Kolisi y Eben Etzebeth, aprovechando su día libre llegaron desde Toulon.

Chile golpeó primero, con una gran try a los 6 minutos. El medio-scrum samoano ejecutó mal una patada al cajón y el apertura Rodrigo Fernández contraatacó, amagó y se cortó, en una jugada muy similar al try que le dio la clasificación a este Mundial ante Estados Unidos. Sólo que esta vez se quedó a centímetros del in-goal y hubo que esperar un par de fases más para que el pilar Matías Dittus cruzara el in-goal. En esa misma jugada, Samoa se quedó con 14 por un tackle alto y sin pelota de UJ Seuteni, que se comió el amague del 10. Se salvó de que no se la elevaran a roja.

Luchando contra su propia inconsistencia (muchos errores de manejo e indisciplina), Samoa sólo se acercaba con los penales de Leali’ifano, que en el primer tiempo estuvo inmaculado (5/5). De hecho, durante buena parte de ese primer parcial Chile estuvo en ventaja, primero 7-3 y luego 10-9.

Recién en la última acción Samoa encontró algo de dinamismo y un buen rastrón del primer centro Tumua Manu aprovechando que la segunda línea defensiva de Chile estaba muy atrás favoreció el try del fullback Duncan Paia’aua. Los isleños se iban al descanso con una ventaja de 19-10 exagerada respecto del desarrollo parejo del partido.

Samoa salió con otra actitud a jugar la segunda mitad y tomó dormidos a los chilenos. Fue entonces que sobrevino esa oleada de tres tries seguidos (dos de ellos por la vía del line-out y el maul) capitalizando el lapso de desconcierto de Chile, que se repitió en penales innecesarios y los pagó con puntos en contra. Chile siguió intentando y Samoa siguió equivocando los caminos. Incluso los isleños tuvieron su cuota de indisciplina, con dos jugadores amonestados (al igual que los chilenos).

Recién en la última acción del partido, cuando jugaba con ventaja numérica, pudo volver a apoyar para establecer la diferencia final.

“Nos duele haber perdido así porque nos habíamos preparado para ganar este partido. Estamos muy desilusionados”, dijo el capitán chileno Martín Sigren en conferencia de prensa. “Estuvimos muy cerca en el primer tiempo y nos duele terminar así. Pero quedan dos partidos y no podemos darnos el lujo de bajar los brazos. Estamos en un Mundial y queremos disfrutar lo que queda. No nos vamos a poner a lamentarnos ahora.”

Samoa cumplió con su parte de ganar y sumar de a cinco, pero no con erigirse como amenaza para los Pumas, de cara a la segunda presentación de ambos, el viernes en Saint Étienne. Chile también cumplió dentro de lo que le concierne, que no alcanzó para pelear hasta el final pero sí para demostrar competitividad en un Mundial. Hoy por hoy, el mayor rival de los argentinos siguen siendo ellos mismos.

Síntesis del partido

Samoa: Duncan Paia’aua; Danny Toala, Ulupano Junior Seuteni, Tumua Manu y Nigel Ah-Wong; Christian Leali’ifano y Jonathan Taumateine; Fritz Lee, Steven Luatua y Taleni Seu; Theo McFarland y Chris Vui; Michael Alaalatoa (c), James Lay y Seilala Lam. Entrenador: Seilala Mapusua.

Cambios: ST Sama Malolo por Lam; 12m, Jordan Lay por James Lay; 13, Paul Alo-Emile por Alaalatoa; 14, Ere Enari por Taumateine; 16, Lima Sopoaga por Manu; 18, Jordan Taufua por Luatua; 20, Sam Slade por Vui; 24, Ed Fidow por Toala.

Chile: Iñaki Ayarza; Santiago Videla, Domingo Saavedra, Matias Garafuli y José Ignacio Larenas; Rodrigo Fernandez y Marcelo Torrealba; Clemente Saavedra, Raimundo Martínez y Martín Sigren (c); Santiago Pedrero y Pablo Huete; Matías Dittus, Tomas Dussaillant y Javier Carrasco. Entrenador: Pablo Lemoine.

Cambios: PT 21m, Pablo Casas por S. Videla. ST: Diego Escobar por Dussaillant, Salvador Lues por Carrasco, Alfonso Escobar por Martínez y Javier Eissmann por Huete; 14, Ignacio Silva por Pedrero; 22, Benjamín Videla por Torrealba; 24, Duissaillant por Escobar; Esteban Inostroza por Dittus; 34, Dittus por Saavedra.

PT: 3, 9,13 y 35m, penales de Leali’ifano (S); 6, gol de S. Videla por try de Dittus (C); 29, penal de Garfulic (C); 41, gol de Leali’ifano por try de Paia’aua (S).

Amonestado: 6m, Seuteni (S).

ST: 3m, try de Taumateine (S); 6, try de Lee (S); 13, gol de Leali’ifano por try de Malolo (S); 41, gol de Sopoaga por try de Malolo (S)

Amonestados: 22m, Escobar (C); 23, Enari (S); 30, Inostroza (C).

Cancha: Stade de Bordeaux.

Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda)

