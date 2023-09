escuchar

LA BAULE-ESCOUBLAC, Francia.– Japón reconfirmó el jueves que no es ningún cuco, pero sí que si los Pumas repiten actuaciones como las que tuvieron frente a Inglaterra y aun ante Samoa, su continuidad en el Mundial Francia 2023 está en jaque. Vale la pena adelantarse, no porque se vaya a ganar antes de jugar el partido de este sábado con Chile, pero sí porque puede ser utilizado como plataforma para, ocho días más tarde, terminar de despegar. El seleccionado de la UAR está en deuda consigo y, si no empieza a saldarla esta tarde de Nantes (la mañana argentina), puede ser demasiado tarde.

Contra los isleños, los Pumas retomaron la senda de la victoria después de caer malamente en el debut a manos de Inglaterra. El triunfo es valioso, pero el rendimiento del equipo no evidenció una mejoría marcada. El equipo estuvo tan inconsistente como en el primer partido. La misión para esta tercera actuación, entonces, será conjugar resultado y rendimiento.

A las 15, las 10 de la Argentina, los Pumas se enfrentarán con el conjunto trasandino en su tercera tarea en Francia 2023. La diferencia de nivel entre ambos seleccionados permite despejar toda duda respecto al desenlace. Aun con muchos jugadores de recambio, los argentinos están dos o tres escalones por arriba de Chile. Además del éxito, entonces, se presenta una gran oportunidad de que se reencuentren con su juego y, sobre todo, de inflarse de confianza para soltarse, algo que no ocurrió en ninguno de los primeros dos partidos.

Tras la derrota en Marsella, la bajada de línea que se advierte en las declaraciones de los jugadores es de que cada partido es una final. Aunque no sea del todo cierto, ésa es una buena forma de prepararse mentalmente para el último compromiso de la zona, frente a los nipones, en el que dirimirán mano a mano el pase a los cuartos de final. También, si logran pasar esa barrera, como indica la teoría, ganar ayudaría a estar listos mentalmente para afrontar el duelo de cuartos de final, presumiblemente contra Gales, un rival mucho más fuerte que los últimos tres de la zona D. Ése cruce sí sería una “final”.

Aquella caída ante Inglaterra

El enfoque también es riesgoso en el sentido de que el seleccionado se embebe de una cuota extra de presión frente a rivales que no deberían causarla. Los Pumas tienen juego de sobra como para superar a estos tres. Recuperar el rendimiento que alcanzaron hace no mucho tiempo (por ejemplo, en la derrota a manos de Sudáfrica en Ellis Park) es igualmente determinante para seguir en carrera.

Pero está bien no adelantarse tanto. El desafío de hoy es Chile, un equipo que no por inferior puede ser tomado a la ligera. Lo mostró con buenos pasajes ante Japón y Samoa, aunque le faltó sostenerlo por 80 minutos. Se trata de un conjunto muy aguerrido, que no esquiva el juego físico y se defiende con furia. No teme atacar desde su campo y arriesgar si ve que hay espacios, y tiene jugadores que poseen habilidad, velocidad y visión, como el apertura Rodrigo Fernández y el fullback Iñaki Ayerza.

TOPSHOT - England's wing Max Malins (L) is tackled by Chile's lock Clemente Saavedra (C) and Chile's lock Javier Eissmann (R) during the France 2023 Rugby World Cup Pool D match between England and Chile at Stade Pierre-Mauroy in Lille, northern France on September 23, 2023. (Photo by Thomas SAMSON / AFP) THOMAS SAMSON - AFP

El factor en el que los Pumas tienen muchas posibilidades de sacar ventaja es el pack. Si logran poner adelante la pelota con los embates de Marcos Kremer o Facundo Isa, se abrirán los caminos para que los backs logren el desequilibrio frente a un equipo más lento.

Uno de los puntos más flojos en los primeros dos compromisos fue la definición. A medida que pasaban los minutos y los Pumas no marcaban tries, iban condicionándose cada vez más. Es una de las materias pendientes. La principal, no obstante, es lograr fluidez en sus ataques, algo para lo que es vital no cometer pérdidas no forzadas.

El triunfo sobre Samoa

El entrenador Michael Cheika dispuso 11 cambios en la formación titular. Si actúan los 23, todos los jugadores del plantel habrán tenido acción en este Mundial. Una buena oportunidad de mantener motivado al grupo y de que las piezas de recambio empujen desde abajo con una actuación positiva. Y, ¿por qué no?, de ganarse un lugar para el cruce con Japón.

Lo más significativo en ese sentido es el ingreso de Tomás Cubelli-Nicolás Sánchez como pareja de medios. Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras no estuvieron acertados en la conducción en los primeros dos partidos. El calibre del adversario, como ocurrió en el amistoso con España antes del Mundial, impedirá ser conclusivo. Pero si juegan bien, si logran dictar el ritmo del encuentro, obligarán a los entrenadores a tomar una decisión para el cruce con Japón.

También es una buena chance de ver a jugadores como Juan Imhoff, Facundo Isa y Rodrigo Isgró, y de que Lucio Cinti recupere la confianza.

El apertura Sánchez se convertirá en el segundo argentino en llegar a la marca de 100 caps en los Pumas, detrás de Agustín Creevy, y está a 16 puntos de Gonzalo Quesada como el máximo anotador argentino en mundiales. Su debut tuvo lugar en el Sudamericano de 2010 ante Uruguay (el mismo partido en que se estrenó Cubelli), y unos días más tarde el tucumano jugó por primera vez como titular, contra el propio Chile.

Nicolás Sánchez en Nantes, donde este sábado llegará a los 100 partidos internacionales con los Pumas ante Chile Juan Gasparini / Prensa UAR

El cruce reviste carácter histórico: será la primera vez en que dos seleccionados sudamericanos se enfrentarán en un Mundial. Prueba del crecimiento de la región, que también por primera vez tiene a tres representantes en la máxima cita. Al margen de los resultados, Uruguay y Chile vienen dejando buenas impresiones. Los Pumas proceden de un triunfo y la lógica indica que sumarán otro. Resta que lo acompañen con un buen rendimiento. Cuando lleguen las “finales”, van a necesitarlo.

Las formaciones de los Pumas y Chile

Martín Bogado; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Jerónimo de la Fuente (capitán) y Juan Imhoff; Nicolás Sánchez y Tomás Cubelli; Marcos Kremer, Facundo Isa y Juan Martín González; Guido Petti Pagadizábal y Pedro Rubiolo; Eduardo Bello, Agustín Creevy y Joel Sclavi. Entrenador: Michael Cheika.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Mayco Vivas, Francisco Gómez Kodela, Matías Alemanno, Joaquín Oviedo, Lautaro Bazán Vélez, Santiago Carreras y Juan Cruz Mallía.

Iñaki Ayarza; Santiago Videla, Domingo Saavedra, Matias Garafulic y José Ignacio Larenas; Rodrigo Fernández y Marcelo Torrealba; Clemente Saavedra, Raimundo Martínez y Martín Sigren (capitán); Javier Eissmann y Santiago Pedrero; Matías Dittus, Augusto Böhme y Javier Carrasco. Suplentes: Tomás Dussaillant, Salvador Lues, Esteban Inostroza, Augusto Sarmiento, Alfonso Escobar, Ignacio Silva, Nicolás Herreros y Francisco Urroz.

Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda).

Paul Williams (Nueva Zelanda). Estadio: De la Beaujoire, de Nantes.

De la Beaujoire, de Nantes. Hora: 10 de la Argentina.

10 de la Argentina. TV: ESPN, TV Pública y Star+.

Agustín Creevy, que sonríe junto a Eduardo Bello, recupera la titularidad en los Pumas y extenderá su récord de presencias en el seleccionado.