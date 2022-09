Mundial de Seven. La bestia negra: por qué All Blacks supone el desafío de mayor riesgo para los Pumas 7s

Pasó el estreno en el Cape Town Stadium. Pasó el primer día de competencia en el Mundial de Ciudad del Cabo y los Pumas 7s cumplieron con el objetivo: superar a Kenia en los octavos de final. Lo hicieron por 22-7. Un rival que, si bien está un escalón por debajo de los dirigidos por Santiago Gómez Cora, significaba cierto riesgo en el arranque de un torneo que no da segundas oportunidades.

“Hubo muchos nervios por el debut, suele pasar. No hay forma de quitar esa ansiedad. Se hizo un partido desprolijo por momentos, pero supimos ganarlo con templanza que era lo que buscábamos. El primer partido siempre es el más difícil porque hay que lidiar con un montón de cosas y por suerte terminamos muy tranquilos”, sostuvo Gómez Cora, que está transitando su segundo mundial como entrenador. Kenia fue el último rival en el circuito de seven, hace dos semanas, en Los Ángeles. Ese choque por el quinto puesto sirvió para empezar a preparar este estreno mundialista. “Sabíamos que era más probable que le ganen a Tonga. Nos vino bien jugar en Los Ángeles y analizarlos. En aquel partido hicimos algunos cambios para que no nos analicen tanto y resultó bien”.

Matías Osadczuk convirtió el primer try de los Pumas en el Mundial de Rugby Seven de Ciudad del Cabo, ante Kenia @Lospumas7arg - @lospumas7arg en Twitter

A pesar de algunos desajustes lógicos, los Pumas 7s lograron resolver bien sus momentos, defendieron con mucho orden y aprovecharon la indisciplina de su rival: Argentina golpeó después de la primera amonestación a través de Matías Osadczuk y luego ampliaron la diferencia en el primer tiempo gracias a las conquistas de Tobías Wade y Joaquín De la Vega. Cuando los africanos parecían reaccionar en el complemento con el try de Vincent Onyala, sufrieron una nueva amarilla y al instante facturó Alejo Lavayén, para volver a encaminar el resultado.

“Salió como lo planeamos. Si bien tuvimos algunos errores, pusimos en nuestra cabeza la defensa, que tiene que ser nuestra bandera. El try que nos hicieron fue de un error, que puede pasar, pero se notó que estuvimos concentrados y bien plantados”, analizó Osadczuk, una de las grandes figuras. Gastón Revol, que arrancó su tercera Copa del Mundo, también sostuvo que la defensa fue clave para empezar a construir. “Sabíamos que iban a ensuciar todos los puntos de encuentro y lo resolvimos muy bien, salvo algunas excepciones. La defensa fue uno de los puntos altos de este partido”.

Lo mejor del triunfo de los Pumas sobre Kenia

El camino de los Pumas seguirá este sábado en los cuartos de final frente a Nueva Zelanda, que aplastó a Escocia de principio a fin por un contundente 43-5. El encuentro, que arrancará a las 14:35 (hora argentina), supone un gran desafío frente a una de las potencias del seven. Nueva Zelanda es el actual bicampeón mundial, tras consagrarse en Moscú 2013 y San Francisco 2018. El año pasado se quedó con la Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio y cuenta con experiencia y oficio para afrontar esta clase de torneos. “Son los mejores. Hay que tener mucha paciencia y no dar oportunidades ni abrir puertas”, manifestó Gómez Cora. Los All Blacks 7s se perdieron las primeras cuatro etapas de la temporada del circuito mundial por las restricciones sanitarias del país con respecto al Covid, por lo que quedaron lejos en el ranking general. Sin embargo, en los cinco torneos que participaron jugaron tres finales de oro y hace dos semanas celebraron el título de Los Ángeles, tras una gran definición ante Fiji. “No hay que darles oportunidades. Si le das una posesión al rival, facturás en el ingoal”, explicó Gómez Cora.

“Es un equipo que mueve mucho la pelota, lo venimos trabajando. Son los rivales con los que nos queremos medir. Tenemos que preparar un buen partido y seguir corrigiendo detalles”, puntualizó Osadczuk.

El equipo de seven de New Zealand aplastó a Escocia y será el rival de los Pumas 7s en los cuartos de final, en Ciudad del Cabo RODGER BOSCH - AFP

Nueva Zelanda es, por historia, el rival que más complicó a Argentina. De los 92 encuentros, los Pumas 7s ganaron 11, empataron 1 y perdieron 80. Otro factor a tener en cuenta es que sólo se enfrentaron una vez en la temporada, con triunfo de los de Oceanía por 12-10 en Singapur. Frente a un rival físico y atlético, Argentina deberá intentar tener la posesión de la pelota, por lo que será clave la obtención en las salidas, una faceta que los Pumas 7s suelen dominar. Además, será importante la presión que ejerzan sobre Akuila Rokolisoa, el principal creador de juego, que maneja los hilos del equipo. Sin dejar pasar la contundencia que deberán tener en los primeros tackles y aprovechar el desequilibrio de Marcos Moneta, que no fue necesario y descansó muchos minutos frente a Kenia.

El encuentro dará inicio a los cuartos de final de oro, pero será recién a las 19:35, en el horario local. “Va a ser largo el día de mañana... Es uno de esos partidos donde uno necesita estar muy enfocado y cuidar cada una de las posesiones. Las de hoy no se pueden perder mañana, la defensa va a ser clave. Necesitamos hacer un partido casi perfecto, estamos preparados para ese tipo de desafíos y vamos a salir a buscarlos”, expresó el experimentado Revol. Los Pumas 7s buscarán acceder a las semifinales por tercera vez en su historia luego de haber alcanzado esa instancia en Mar del Plata 2001 y Dubai 2009.

Gastón Revol, la carta de experiencia de los Pumas 7s en el Mundial de Ciudad del Cabo Presna UAR

En el plano general, no hubo grandes sorpresas. Los principales candidatos siguen de pie. Irlanda y Samoa son los únicos que arrancaron en 16avos de final y continúan en la lucha por el título, tras los sólidos triunfos ante Inglaterra y Estados Unidos, respectivamente. Uruguay y Chile, los otros sudamericanos, lograron ganar sus primeros encuentros, pero luego quedaron bien marcadas las diferencias con las potencias: Los Teros 7s fueron goleados por 35-0 por Australia; los Cóndores 7s, por 32-5 ante el local, Sudáfrica.

En el torneo femenino, Colombia y Brasil fueron los representantes de la región y no pudieron clasificarse entre los mejores ocho tras las caídas ante Nueva Zelanda e Irlanda respectivamente.

La jornada del sábado (hora de Argentina)

Bowl – Cuartos de final

Match 17 – 03:15 – Portugal vs. Alemania

Match 18 – 03:37 – Zimbabue vs. Hong Kong

Match 19 – 03:59 – Uganda vs. Corea

Match 20 – 04:21 – Jamaica vs. Tonga

Challenge – Cuartos de final

Match 21 – 06:31 – Inglaterra vs. Chile

Match 22 – 06:53 – Canadá vs. Uruguay

Match 23 – 07:15 – Estados Unidos vs. Gales

Match 24 – 07:37 – Escocia vs. Kenia

Bowl – Clasificatoria 21°- 24°

Match 29 – 08:17 – Perdedor Match 17 vs. Perdedor Match 20

Match 30 – 08:39 – Perdedor Match 18 vs. Perdedor Match 19

Bowl – Semifinales

Match 31 – 09:01 – Ganador Match 17 vs. Ganador Match 20

Match 32 – 09:23 – Ganador Match 18 vs. Ganador Match 19

Callenge – 13° Puesto

Match 33 – 11:53 – Perdedor Match 21 vs. Perdedor Match 24

Match 34 – 12:15 – Perdedor Match 22 vs. Perdedor Match 23

Challenge – Semifinales

Match 35 – 12:37 – Ganador Match 22 vs. Ganador Match 23

Match 36 – 12:59 – Ganador match 21 vs. Ganador Match 24

Copa de Oro – Cuartos de Final

Match 28 – 14:35 Nueva Zelanda vs. Argentina

Match 26 – 15:35 Francia vs. Australia

Match 27 – 16:35 Samoa vs. Fiji

Mach 25 – 17:33 Irlanda vs. Sudáfrica