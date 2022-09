Hugo Ibarra se sinceró en la previa del Boca-River: “Aunque lo ganemos no somos candidatos al título”

Ya se comienza a vivir una vez más el Superclásico, que quizá por primera vez en mucho tiempo verá tanto a Boca como River algo relegados en la lucha por el título de Liga Profesional, que hoy lideran conjuntamente Atlético Tucumán y Gimnasia. Los rivales de este domingo se encuentran actualmente empatados en el quinto puesto, con 29 unidades y a cuatro de la punta, pero con el Millonario al frente gracias a su abultada diferencia de gol. Y el director técnico del club de la Ribera, Hugo Ibarra, no dejó pasar esa realidad en la conferencia de prensa previa al choque.

De hecho, el ex defensor, en general reservado en sus declaraciones, fue atípicamente directo acerca de las posibilidades que tiene su equipo de asaltar la pelea por el campeonato: “Esperamos ganar el clásico, pero aunque lo ganemos no somos candidatos”, admitió, aunque no por eso desmereció el valor de una posible victoria en la Bombonera en su primer clásico contra el máximo rival: “Es un partido muy importante. Ojalá que el domingo esté como ahora, con alegría”.

Ibarra se mostró ilusionado acerca de la posibilidad de dirigir a Boca en un Superclásico por primera vez Prensa Boca

Ibarra buscó también transmitir esas sensaciones positivas hacia sus dirigidos, aprovechando la pequeña racha positiva que inició el equipo con el triunfo ante el líder Atlético Tucumán: “Nuestros jugadores tienen que saber que es el partido de sus vidas. Tienen que disfrutarlo como los soñaron de chicos y que ese niño interior les salga y así jueguen ese partido”.

Por otra parte, el ex entrenador de la reserva Xeneize le restó importancia a la posibilidad de que en River reingrese al once inicial Pablo Solari, a pesar de haber sufrido un desgarro la semana pasada “No importa quién juegue en River, en nuestra cabeza solo tiene que estar ganar el partido”, aseguró, y en paralelo también trajo calma acerca de la posible presencia de un jugador clave en su plantel, Marcos Rojo, que el miércoles había sentido un tirón en su abductor izquierdo mientras se entrenaba: “Está mucho mejor. Mañana lo veremos, lo vamos a probar y decidiremos”.

Marcos Rojo corre con posibilidades de reingresar al once de Boca después de presentar mejoras en el abductor derecho, que había generado preocupación en el entrenamiento del miércoles Prensa Boca

Ibarra también desmintió la especulación en la semana acerca de la chance de parar una línea de tres defensores para el duelo, con tal de contrarrestar la ofensiva del club de Núñez en el caso de que retorne Solari: “Nosotros siempre jugamos con línea de cuatro”, afirmó. “Se puede probar, lo hicimos unos minutos contra Colón el otro día. Pero siempre jugamos con línea de cuatro”.

De este modo, con el regreso del capitán al equipo titular, los titulares que pararía Boca el domingo serían Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo y Frank Fabra; Guillermo “Pol” Fernández, Alan Varela, Martín Payero y Juan Ramírez; Luca Langoni y Darío Benedetto. Serían cuatro los cambios en relación al equipo que venció a Colón: ingresarían Advíncula, Ramírez, Fernández y Varela por Facundo Roncaglia, Norberto Briasco, Óscar Romero y Esteban Rolón, respectivamente.

La palabra de Ibarra sobre la presencia de Rojo en el Superclásico