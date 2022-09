Marcelo Gallardo no confirmó el equipo para el Superclásico, habló del público de Boca y contó qué partido se imagina

Marcelo Gallardo habló en la previa del superclásico. Lo hizo en una conferencia de prensa en el estadio Monumental que duró menos de media hora. Fiel a su costumbre, no confirmó el equipo que comenzará el partido con el rival de toda la vida, aunque aclaró que tiene disponibles a todos sus jugadores. Eso incluye a Pablo Solari, el más desequilibrante de los integrantes del plantel millonario. “Hoy hizo un buen entrenamiento. Si mañana lo veo bien y suelto, es una posibilidad que juegue ”, adelantó el Muñeco.

Sobre la importancia de ganar el encuentro y de los tres puntos en juego, Gallardo expresó: “Una victoria el domingo puede significar que cualquiera de los dos equipos despegue anímicamente. Dentro de lo que fue la irregularidad, esos 27 puntos que queden, va a haber un envión importante hacia la pelea del título”. Y analizó: “Dentro de la irregularidad que ha sido del fútbol argentino en general, es un partido que puede marcar un estímulo que te termine de soltar. Vamos en busca de eso. Esa va a ser la propuesta. Que toda esa buena energía que se palpa podamos desarrollarla con un buen partido el domingo ”, se esperanzó el Muñeco.

Además, Gallardo dejó en claro que la postura de River será intentar ganar en la Bombonera y recordó lo especial que será el encuentro por el marco de público (hace casi cuatro años que no se juega con hinchas en La Boca por torneo local): “Jugamos con un rival que juega en su cancha, con su gente. No hay un equipo que ha tenido el control total, las últimas referencias es que han sido muy disputados. Imagino un partido de mucha disputa en la mitad de la cancha (...). Va a ser un partido muy friccionado. Tenemos intenciones de ir a imponernos en su cancha”, recalcó el Muñeco. E insistió: “Nos sentimos bien, cómodos yendo a la cancha de Boca. Nos estimula ir a su cancha y jugar contra su público”.

Sobre las razones por las que no adelanta la formación, Gallardo negó que se trate de un juego previo con su rival de turno. Dejó esas especulaciones para los periodistas y recordó que no acostumbra a comunicar cómo formará su equipo antes de salir a la cancha. ¿Por qué lo hace? Estrategia pura: “A mí no me gusta dar el equipo. No por querer ocultar, sino porque no quiero darle algunas precisiones al rival. Hemos tratado de respetar a lo largo de todos estos años una postura futbolística, más allá del rival y en cualquier circunstancia. Sí pueden modificarse algunas cuestiones que tienen que ver con las características de los jugadores. Y es ahí donde no me gusta blanquear las cartas, nada más”.

Gallardo también habló de Boca: “Tiene individualidades que son importantes. Hay que tener en cuenta que los partidos se ganan con goles. (Con) aquellos que en general suelen estar más cerca del gol hay que tener atención y tomar recaudos. Pueden ser partidos cerrados, y una chance o pocas chances se pueden llegar a dar. Hay que tener cuidado con aquellos que tienen calidad para resolverlas” , razonó.

Una parte central de la conferencia de prensa de Gallardo giró en torno al manejo de las emociones. Sobre todo, en la antesala del primer superclásico de sus carreras para futbolistas como Solari, entre otros. “Las emociones que manejan los futbolistas ahí adentro se pueden ir modificando de acuerdo al juego. Eso no es menor, no es para no tenerlo en cuenta. El manejo de las emociones...en general, aquellos que las puedan manejar de buena manera se terminan imponiendo . Más en estos partidos, donde la mirada está muy marcada. Eso tiene muchísimo poder ”, razonó el entrenador de River.

En relación a Solari y sus días previos al partido, Gallardo amplió: “Estuve hablando con él en estos últimos días y acompañarlo. Sigue siendo un chico joven que recién llega. Pudo asimilar rápido el cambio. El fútbol es muy cambiante. (Hay que) tratar de que no pierda ni su naturalidad ni su alegría. Que la mantenga de esa misma forma. Salió con una molestia, pero se recuperó bien. Hoy hizo un entrenamiento bastante bueno. Mañana veremos. Creo que lo voy a tener disponible para el juego del domingo ”, insistió.