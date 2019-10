"Va a ser como una final para nosotros", compara Agustín Creevy, excapitán de los Pumas, el crucial compromiso de este sábado frente a los ingleses. Fuente: AP - Crédito: Aaron Favila

TOKIO.- No será más que un juego de 80 minutos, pero cada vez que la Argentina e Inglaterra se enfrentan en una cancha surgen connotaciones que exceden el rugby. Esta vez, con el condimento añadido de que será un partido con carácter de eliminatorio en este Mundial de Japón 2019 para los Pumas.

"Va a ser como una guerra, como una final para nosotros", afirmó sin pelos en la lengua Agustín Creevy, que se apresta a convertirse en el argentino que más partidos internacionales ha jugado: 88. "Siempre contra Inglaterra es especial, por el folklore que lo rodea. Todo lo que sea combustible de energía positiva lo vamos a meter. Tampoco hay que darse tanta rosca con esto, pero estamos muy motivados con este partido".

Creevy calificó al juego de Inglaterra como "aburrido" pero efectivo: "Mi experiencia en Worcester me ayudó mucho a ver la forma en que juega Inglaterra. Es muy estructurado, siempre jugó muy bien a lo largo de su historia. A veces se torna aburrido, pero a Inglaterra le funciona".

Matías Moroni equipara el Pumas vs. Inglaterra de rugby con un Argentina vs. Brasil de fútbol. Fuente: AFP - Crédito: Odd Andersen

En mundiales, el conjunto europeo ganó los dos cruces entre sí, aunque por escaso margen. Por 24-18 en Sudáfrica 1995, cuando los Pumas marcaron dos tries contra cero de los ingleses, y por 13-9 en Nueva Zelanda 2011, con un try de Ben Youngs a 15 minutos del final. Sin embargo, los argentinos arrastran una serie de nueve derrotas ante los ingleses, a los que no vencen desde hace 10 años (24-22 en Salta).

Matías Moroni se animó a la comparación futbolera: "Obviamente, contra Inglaterra es un partido especial. Creo que es como jugar en fútbol contra Brasil: tiene ese gustito diferente Pero tenemos que enfocarnos en lo nuestro, no pensar más allá del juego y jugar bien los 80 minutos. No hacerlo fue el déficit que tuvimos en los partidos pasados".

Juan Martín Fernández Lobbe, en cambio, negó que el encuentro tuviera relación alguna con el de 2006, el único triunfo argentino en Twickenham, en el que él fue partícipe. Consultado sobre a quién se debería anular si fuera fútbol, respondió que "Inglaterra claramente tiene tres o cuatro jugadores, como los hermanos Vunipola, Tuilagi y Sinclair, a los que le gustan como su punta de lanza". Y agregó: "Hay que ganar cada pequeña batalla. Una final, como la que jugaremos el sábado, y contra un rival que vino a ganar un título, se gana ganando cada milímetro".

Para pasar a los cuartos de final, los Pumas deben vencer el sábado (a las 5 de la Argentina) y repetir ante Estados Unidos el miércoles 9 (en lo posible con bonus), y esperar qué ocurre con Inglaterra-Francia el sábado siguiente.