Mundial de rugby. Batacazo de Uruguay ante Fiji en una cancha emblemática

OSAKA.- En la primera gran sorpresa de Japón 2019, Uruguay venció 30-27 a Fiji y consiguió su segunda victoria en la historia del Mundial de rugby en el Kamaishi Recovery Stadium, el único especialmente construido para el certamen como un tributo a las víctimas de tsunami de 2011 y un impulso en el proceso inacabado de recuperación de la región.

Uruguay llegó al Mundial como una de las cenicientas, con un equipo semiprofesional e inmerso en un grupo extremadamente exigente. Su única victoria en tres participaciones mundialistas se había producido 20 años atrás, cuando venció 27-15 a España en Escocia. Fiji, en cambio, era considerado por muchos el mejor equipo fuera de las nueve potencias y llegó a Japón con aspiraciones de pasar a cuartos de final.

Se trató del primero de los dos encuentros a disputarse en el Kamaishi Recovery Stadium, que rinde tributo a las 13.135 víctimas del tsunami que devastó la región el 11 de marzo de 2011, y que todavía lucha por recuperarse del todo.

Cuando se consumó la victoria, los uruguayos se abrazaron emocionados en el centro de la cancha y recibieron una ovación por parte de todo el estadio, que se inclinó rápidamente por la celeste. Terminaron saltando y cantando frente su hinchada, que llegó desde el extremo opuesto del globo.

"Estoy muy orgulloso de mi país. No somos los más grandotes, nos somos los más altos, pero jugamos con pasión y salimos a ganar. Estuvimos cuatro años preparándonos para este momento", dijo entre lágrimas el capitán Juan Gaminara a la transmisión oficial. "Estamos trabajando desde que nos clasificamos. Nunca dimos nada por hecho. Se vio la pasión con que jugamos, estoy muy orgulloso"

El triunfo uruguayo se basó en una impresionante defensa y una encomiable vocación hacia el tackle que forzó innumerables pérdidas de pelota de los fijianos, lo que redundó en oportunidades de contraataque que supo capitalizar. Santiago Arata, Manuel Diana y Juan Manuel Cat apoyaron los tres tries, mientras que Felipe Berchesi se lució con 15 puntos con el pie, incluido un penal a cuatro minutos del final que prácticamente selló la victoria al poner a su equipo a ocho (30-22).

En el debut, el sábado, Fiji había estado cerca de dar el batacazo ante Australia luego de estar al frente 21-12 al inicio del segundo tiempo, antes de caer 39-21. Para el partido con Uruguay, no obstante, realizó 12 cambios en su alineación titular y lo padeció ante la garra uruguaya.

Uruguay inició hace algunos años un proceso de profesionalización de su estructura de jugadores de elite a imagen de la argentina, excepto que sin el nivel de competencia que hay allí. Su entrenador es el argentino Esteban Meneses, hombre de La Plata Rugby, y en la preparación contó con la asistencia de los rosarinos Pablo Bouza y Federico Todeschini.

Kamaishi es una ciudad costera en el noreste de Japón, ubicada a 566km de Tokio y bañada por las aguas del Océano Pacífico. En 2011, un tsunami arrasó con el 30% de las viviendas e inundó el 60% de las empresas y devastó el 98% de la flota pesquera, su principal actividad económica.

"Quiero agradecerle también a esta ciudad, es impresionante lo que debieron atravesar. Es un privilegio haber jugado acá", continuó Gaminara.

Las imágenes de aquella tragedia son aterradoras, el agua entrando la ciudad y arrasando con todo, con autos subidos a los techos de las casas. Durante el proceso de reconstrucción, el ex All Black Pita Alatini y el ex Wallaby Scott Fardy, ex jugadores del Kamaishi Seawaves, el equipo profesional de rugby local, participaron de la ayuda junto a otros integrantes del equipo.

"Tenía muchos amigos y perdí algunos", recuerda Alatini, que participó del Mundial 99 en Gales. "Todo lo que aprendimos de este deporte es el espíritu de equipo. Y eso es lo que pasó. El rugby vino a ayudar".

La elección de Kamaishi como sede y la construcción del estadio significaron un importante impulso para la ciudad, que se verá beneficiada con el aporte de los visitantes.

"Es un día importante para World Rugby. Cuando elegimos las sedes, estaba claro que Kamaishi tenía al rugby en su corazón, una gran historia rugbística y una base de fanáticos pasional. Sabíamos que iba a ser algo único", dijo el presidente de World Rugby Bill Beaumont. "Los valores formativos que entraña el rugby está alineado con la solidaridad, la integridad y la determinación que mostró el pueblo de Kamaishi. Recordaremos y honraremos a las víctimas, con esperanza por un futuro positivo para la región, con el rugby en el corazón".

Con capacidad para 16.000 espectadores, el Kamaishi Recovery Stadium volverá a abrirse el domingo 13 de octubre para albergar su último partido en esta copa cuando se enfrenten Namibia y Canadá. Bien podría ser otro acontecimiento histórico: excepto el improbable caso que antes venza a Nueva Zalenada o Sudáfrica, Namibia buscará su primera victoria en su séptimo Mundial.