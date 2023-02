Nacho Fernández Lobbe: “En Pampas queremos que los jugadores aprendan bien lo que es el profesionalismo”

escuchar

Ceibos, Jaguares XV, Pampas, Argentina XV… Cambia el nombre, cambian los colores, también los jugadores. El denominador común, el hilo conductor de este proceso tan trascendente como cuestionado es Carlos Ignacio Fernández Lobbe. Exsegunda línea de Los Pumas, medalla de bronce en Francia 2007, “Nacho” está al frente de este híbrido entre seleccionado B, franquicia semiprofesional y plantel de desarrollo, cualquiera sea su denominación o camiseta. Con distinta fisonomía, en un contexto cambiante, la misión es la misma: ampliar la base de jugadores seleccionables para los Pumas. Un dilema que el rugby argentino no termina de resolver, pero que desde la emergencia del rugby profesional se ha convertido en una necesidad para preservar la competitividad del seleccionado nacional.

Este año, Nacho Fernández Lobbe encara desafíos inescrutables. La Superliga Americana mutó en Super Rugby Americas y el plantel de jugadores argentinos se dividió en dos equipos: Pampas, que estará bajo su órbita, y Dogos XV, de Córdoba. Además, el grado de competitividad se potencia con los jugadores de Peñarol y Selknam abocados a la preparación a Francia 2023 y la incorporación de American Raptors de Estados Unidos. En un año mundialista, la funcionalidad del equipo se magnifica.

“Más allá del nombre que tengamos, tengo bien claro cuál es mi rol acá en la UAR, que es el desarrollo de jugadores”, cuenta Nacho a LA NACION tras otra exigente sesión de pretemporada en Casa Pumas. “Lo que queremos plasmar en estos equipos de desarrollo es que los jugadores comulguen y aprendan bien lo que es el profesionalismo, la importancia de lo que es el cuidado, el estudio de lo que uno viene a hacer acá, que no deja de ser un juego, pero que para jugarlo tenés que estar preparado. Mi rol como head coach es bajarles la línea para que ellos puedan tener una buena tarea. El nombre no cambia el sentido.”

Santiago Ruiz, Juan Pablo Castro, Rodrigo Martínez, Eliseo Morales y Manuel Bernstein son los jugadores que Fernández Lobbe puso como ejemplo en este camino MAURO ALFIERI

Pampas estrenará camiseta en un amistoso con Dogos este viernes a las 16.30 en Deportiva Francesa, preparatorio para el debut en el Super Rugby Americas del sábado 18 ante Cobras Brasil XV en San Pablo. Luego de un primer año frustrado por la pandemia y un 2021 arrasador, con el resabio del plantel del Super Rugby, el equipo argentino quedó afuera de la final el año pasado y ahora deberá recuperar la preeminencia en la región con el talento dividido en dos equipos. “La idea es tratar de darle amplitud a la base de jugadores para que este torneo siga creciendo. Eso también va a ser interesante para darles espacio a los jugadores para que no se vayan a otros equipos profesionales y tenerlos cerca en el día a día, que para mí es fundamental”, explica Fernández Lobbe”. En 2022 pagamos un poco por la inexperiencia. Era un equipo conformado por menores de 23 años que no habían tenido recorrido en la Superliga y en los momentos clave del partido, contra equipos que tenían más rodaje, se vio esa inexperiencia. Fue una linda experiencia para darnos cuenta de que la experiencia no se gana sola, que hay que atravesar momentos feos, pero es parte del aprendizaje y más en el desarrollo”.

¿Cambió el enfoque para este año? “Sigue siendo un equipo muy joven, con muchos jugadores camada 2003 que tienen la posibilidad de jugar el Mundial M20 este año y algunos 2004, pero también otros con más experiencia, con más rodaje”, responde el head coach. “Son los que van a asumir esa responsabilidad de liderar en cuanto a lo que queremos plasmar de lo que es un jugador profesional: Santiago Ruiz, Juan Pablo Castro, Rodrigo Martínez, Eliseo Morales y Manuel Bernstein conforman el grupo de líderes que lleva adelante el mensaje que quiero llevarle al grupo, son ejemplos a seguir”.

El entrenamiento con miras al Super Rugby Americas, bajo la supervisación de Nacho Fernández Lobbe MAURO ALFIERI

Morales y Martínez, por ejemplo, ya tienen experiencia en Los Pumas. Con el Mundial de Francia 2023 a la vista, la posibilidad de ganarse un lugar en el avión rumbo a Marsella está latente. Ocurrió con ocho los Pampas de 2011 (Creevy, Imhoff, Farías, Senatore, Galarza, Gosio, Maximiliano Bustos y Genaro Fessia) y cinco de Jaguares XV de 2019 (Santiago Carreras, Bertranou, Delguy, Mallía y Bruni): “Yo se los dije en el primer entrenamiento: éste es el lugar donde la conexión entre el staff de los Pumas y el de Pampas se da en el día a día. Ustedes tienen la posibilidad de levantar la mano. Aprovéchenla y pongan en problemas a los entrenadores de los Pumas. Ojalá en este 2023 haya algún jugador de Pampas que la descosa en estos primeros seis meses, que tenga la posibilidad de mostrarse en algún partido preparatorio y se pueda poner en la lista mundialista”.

Fernández Lobbe está en el cargo desde mediados de 2018, cuando su antecesor Felipe Contepomi, hoy asistente de Michael Cheika en los Pumas, se fue a Leinster de Irlanda. Antes había integrado el staff de los Pumitas (medalla de bronce en el Mundial 2016) y había sido asistente de Contepomi por dos años. Surgido de Liceo Naval, jugó profesionalmente en Francia (Bordeaux y Castres) e Inglaterra (Sale, Northampton y Bath). Uno de los escollos que debe sortear es el descontento de algunos clubes al ceder jugadores. “Lo tengo claro de mi etapa como jugador. Más allá de que en los clubes nos desarrollan y nos forman, el club no es dueño de uno”, opina. “El club lo que hace es darte las herramientas para que vos te desarrolles. Para mí tienen que preguntarle al jugador qué es lo que realmente quiere. Si el jugador quiere dedicarse a esto los primeros seis meses del año, que el club en vez de hostigarlo lo vayan a ver, lo fomenten, lo pongan como ejemplo, porque después el jugador vuelve al club. Y no vuelve sin ganas, al contrario. En todos mis equipos, cuando nos vamos de viaje, en nuestro team-meeting están todas las camisetas de los clubes. Porque es algo muy importante para el jugador, y lo tienen presente. En ese sentido yo estoy convencido de que los clubes no son dueños de los jugadores, sino que el jugador elige dónde quiere estar. Entiendo la bronca, pero estaría bueno que les pregunten a los jugadores qué quieren hacer”.