Newman venció a Belgrano y ganó dos de dos, pero no se confía: “Ser campeones no iba a hacernos ganar nada”

Ser campeón del rugby de Buenos Aires no otorga privilegios ni inviste de superioridad sobre el resto. Newman comenzó esta larguísima carrera hacia la defensa del título consciente de que estaba a la par del resto en la línea de largada. Ser campeón, eso sí, en la medida en que lo canalice de manera positiva, le permite jugar con otra autoridad. Lejos de la voracidad con que terminó jugando el año pasado, consecuente con la altura del año que atraviesa, Newman apeló a su mayor jerarquía para resolver un partido de desarrollo complejo y así sumó su segunda victoria en dos partidos.

Tuvo poco de electricidad el éxito 33-25 contra Belgrano, en la difícil cancha de Pinazo. Antes bien, el campeón basó la victoria en la templanza para imponerse en los minutos finales. Cuando Gonzalo Gutiérrez Taboada tomó las riendas del partido supo conducir a los suyos a un destino auspicioso, facilitado por el trabajo de los forwards. Con dos éxitos y nueve puntos, es uno de los punteros del Top 14 de la URBA y ratifica, por si hacía falta, su condición de favorito.

“Siempre contra Belgrano los partidos son batallas de 80 minutos. Sabíamos que íbamos a tener que trabajar mucho para quedarnos con la victoria”, confió el hooker Beltrán Salese en diálogo para LA NACION. “Aun cuando no nos salían las cosas, seguimos confiando en nuestro juego. Sabíamos que si ajustábamos algunos detalles el partido se iba a inclinar para nuestro lado y logramos resolverlo”.

Rodrigo Díaz de Vivar gana una pelota áerea; Belgrano le dio trabajo a Newman en su segunda derrota en Pinazo. Hernan Zenteno - La Nacion

Belgrano, que tiene el césped de su cancha en reparación y debió trasladar la localía al predio de Pinazo (para el próximo partido en casa regresará a Virrey del Pino 3456), está último sin puntos, pero cambió la imagen que había dejado en el estreno, cuando fue goleado por el SIC en esta misma cancha. Fue, de los dos, el más atrevido y el que generó (y capitalizó) las jugadas que despertaron más asombro. No alcanzó, pero se dejó en claro cuál es el camino.

“El objetivo principal era elevar la vara respecto del partido pasado, cambiar la actitud”, dijo para LA NACION el octavo Franco Vega, uno de los destacados del Marrón. “Durante gran parte del primer tiempo lo hicimos. Dimos un paso adelante muy importante en la cuestión actitudinal. Sabemos que sigue habiendo muchas cosas por mejorar, pero pudimos salir con la frente en alto”.

El partido recién se resolvió en el minuto 74, cuando Newman se había instalado en campo rival y, tras un despeje corto, contraatacó, ganó un par de penales consecutivos, forzó la amonestación de un rival, insistió primero con los forwards y definió con un inteligente cambio de frente del apertura, que le sirvió el try al wing Juan Ortiz Basualdo.

El try decisivo; Juan Ortiz Basualdo vuela hacia el in-goal y define el encuentro a los 34 minutos de la parte final, cuando la diferencia es de un solo tanto. Hernan Zenteno - La Nacion

El partido fue una revancha de la semifinal del año pasado, pero los dos equipos tienen una fisonomía muy distinta. Newman mantiene la base que lo llevó a lo más alto, Belgrano atraviesa un recambio profundo, sobre todo en la primera línea. El scrum, que históricamente fue una de sus fortalezas, la pasó mal ante un equipo que en los últimos años hizo de esa formación uno de sus pilares. “El scrum sigue siendo una de las bases de Belgrano, pero el tamaño y el oficio de los forwards que tenemos hoy es distinto. El pack es más chico, corre más, se mueve más”, reconoció Vega”.

A partir de la superioridad en las formaciones fijas, Newman se hizo fuerte, generó penales y se instaló en territorio ajeno. Cerca del in-goal contrario, apeló a su jerarquía de campeón y logró revertir un partido que había comenzado cuesta arriba.

Compacto de la victoria de Newman

“Así como salimos campeones, en diciembre dimos vuelta la hoja. Es un año nuevo, ser campeones no iba a hacernos ganar nada”, continuó Salese. “Hoy ganamos y vamos a festejar, pero a partir de mañana tenemos la cabeza puesta en el SIC, otro rival duro”.

Será un duelo de punteros en una fecha, la tercera, que también tiene al clásico como partido atractivo: Belgrano va a Manuel Alberti para medirse con Alumni. Sin puntos, pero con la confianza intacta.

Síntesis de Belgrano 25 vs. Newman 33