Otra prueba superada para el CASI: remontar y quebrar una larga racha ante el campeón Alumni

Sigue superando desafíos que fortalecen su espíritu y alimentan la ilusión. Si en la victoria ante Belgrano, último finalista, hace siete días, mostró la templanza para definir un partido cerrado, ante Alumni, el último campeón, dio un paso al frente con una reacción notable para dar vuelta la historia. Con la paciencia de un equipo que sabe lo que quiere. El triunfo por 29-22 en Tortuguitas afianza al CASI en la punta del torneo de la URBA. “Nos está yendo como nos está yendo porque cuando las cosas no salen, sabemos volver a conectar”, explicó Ignacio Torrado, la figura del partido.

Ninguno de los jugadores que salió a la cancha ayer jugó la última vez que el CASI había ganado en Tortuguitas, en el 2018. Pero todos tenían frescos el dato. Como si hiciera falta una motivación extra que liderar el campeonato. “Sabíamos que hace bastante no ganábamos acá, es una cancha complicada. Hubo muchos cambios, tuvimos bastante recambio desde ahí y ahora está dando sus frutos”, resaltó Juan Bautista Torres Obeid, mientras que Felipe Hileman fue más preciso. “La última vez fue el debut de Matías Pozzi, hace 7 años. Queríamos cambiar eso. Sabíamos de la fecha”.

Benjamín Belaga, del CASI, es tackleado por Santiago González Iglesias (12) y Cruz González Bibolini Martin Cossarini

El principal valor del triunfo del CASI radica en la reacción. Porque fue un equipo desconocido en el primer tiempo, desconectado. Fue superado en las formaciones fijas y no cubrió bien los kicks estratégicos de Alumni en el fondo de la cancha: Joaquín Díaz Luzzi ejecutó en tres oportunidades la regla 50:22 y arrinconó al conjunto de San Isidro a su ingoal. En una ellas llegó el primer try de la tarde apoyado por Juan Patricio Anderson, tras el empuje del maul. Más despierto, el local aumentó la ventaja con un free-kick que jugó rápido Santiago Montagner y asistió con el pie a Matías Del Franco, esta vez ubicado como wing por el regreso de Bautista Canzani. “Salimos a la cancha y no estuvimos conectados. Los lines no salieron, los scrums tampoco y se nos cayeron muchas pelotas. Salimos el segundo tiempo haciendo los detalles perfectos, no inventar nada y jugar las pelotas qué nos gustan”, analizó Torrado.

Tras el 14-0 parcial, el CASI ingresó a la cancha antes que su rival. Unos minutos en el vestuario y a cambiar el chip. “En el entretiempo dijimos basta. Hablamos de sacar la pelota afuera, golpear y jugar rápido los rucks. Era volver a las bases y plantar una buena defensa”, puntualizó Hileman, el encargado de comandar los ataques de su equipo, muy bien acompañado por Joaquín Sánchez en la pareja de medios. Eso fue exactamente lo que hizo el conjunto de San Isidro: ser punzante en ataque, con dinámica y rucks rápidos. A los 11 minutos ya habían dado vuelta la historia con la puntería de Juan Akemeier y los tries de Eugenio Sartori y Tomás Phelan. Pero no quedo ahí; cuatro minutos más tarde Juan Bautista Torres Obeid definió una jugada preparada del line para marcar el suyo. Los ingresos de Facundo Scaiano y Salvador Ochoa revitalizaron a un pack de forwards que marcó presencia en la segunda etapa.

Matías del Franco es detenido por la defensa del CASI Martin Cossarini

Abrumado en ese primer tramo del segundo tiempo, Alumni tuvo una leve reacción con el try de Tomás Bivort, pero esa fue la única vez que logró ingresar a los últimos 22 metros rivales. El pie de Akemeier, segundo goleador del torneo detrás de Juan Landó, se encargó de mantener siempre al CASI arriba, en una segunda mitad que dominó con autoridad. “Se habló de volver al partido y divertirnos, que no lo estábamos haciendo en el primer tiempo. El primer tiempo hicimos cualquier cosa... En el segundo salimos a ser protagonistas y agarrar la pelota”, señaló Torrado, muy participativo en los ataques, con pases en el contacto y también en defensa.

Alumni acumula tres derrotas consecutivas, que empezó en el clásico ante Belgrano, siguió frente a Newman y se suma la de ayer contra el líder. “Venimos tratando de encontrar nuestro juego. Tuvimos un buen primer tiempo, nos impusimos, y después tuvimos 20 minutos de desconcentración. Cuando bajas contra un equipo como el CASI, que tienen mucha confianza y se te mete todo el tiempo, se hace cuesta arriba”, admitió Tomás Bivort, capitán del último campeón, que está sufriendo lagunas que no le permiten encontrar regularidad.

“Este equipo tacha los imposibles que tiene el CASI”, comenta entre risas Torrado, sobre la racha de siete años sin ganar en Tortuguitas. Es la primera vez bajo el formato de Top 12, que el conjunto de San Isidro cosecha cinco victorias en sus primeras cinco presentaciones. Al igual que en los otros triunfos, los jugadores terminaron saltando y cantando al ritmo de la hinchada, con una armonía palpable. Con ilusión, pero sabiendo que el camino es largo. “El año pasado nos pasó lo mismo y nos ganó la locura y la ansiedad. Aprendimos de eso y estamos construyendo semana a semana”, mencionó Torres Obeid. San Luis, en la Cumbre, será el próximo paso del líder.

Síntesis Alumni 22 - CASI 29