La tercera bandeja de Twickenham lució vacía. En realidad, un puñado de jugadores que no se concentraron para el partido, vivieron desde lo más alto del emblemático estadio inglés una tarde gris, lluviosa e histórica para el rugby de Fiji, que se impuso por 30 a 22 en el templo del rugby. La poca afluencia del público en la despedida del seleccionado de Inglaterra antes de viajar al Mundial de Francia es todo un síntoma de un equipo que llega sin identidad ni reacción anímica, y con ausencias importantes. La abrupta salida de Eddie Jones hace ocho meses evidenció que algo no funcionaba bien. En nueve partidos, Steve Borthwick no logró mejorar al equipo ni imprimirle un factor distintivo. Llegará a Marsella el 9 de septiembre con solo tres victorias en 2023 sobre nueve encuentros.

Como todos los partidos previos a una Copa del Mundo, hay que analizarlos con sus matices. El factor mental juega, sobre todo en una Inglaterra que arribó al partido de hoy con varios accidentes recientes: en el segundo amistoso contra Gales salió lesionado Jack van Poortvliet, quien se perderá la Copa del Mundo. También fue sancionado el capitán Owen Farrell que, tras varias idas y vueltas, fue suspendido por cuatro partidos y no estará disponible para enfrentar a los Pumas y a Japón. En la caída ante Irlanda, Billy Vunipola recibió tres semanas de sanción por otro tackle alto y durante un entrenamiento de la semana, Anthony Watson se resintió de una lesión en el gemelo y también quedó descartado para Francia 2023. En este contexto, con Kyle Sinckler, Henry Arundell, Tom Curry y Elliot Daly tocados con algunas lesiones, Inglaterra encaró un partido difícil desde la preparación frente a un rival incómodo.

Fiji dio la nota, aunque su potencial está más alto de lo que expresó en Twickenham. Sin estar del todo lúcido (16 pérdidas de pelota y cuatro lines mal ejecutados), superó a su rival en intensidad y en los puntos de encuentro. La gran figura fue Selestino Ravutaumada, un wing que mostró su fortaleza de piernas, su potencia y dio las asistencias de los tries de Waisea Nayacalevu y Simione Kuruvoli. Vinaya Habosi, compañero de Juan Imhoff en Racing 92, aportó el otro try para su país, con una avivada a la salida de un ruck y Caleb Muntz, el apertura, fue fundamental y acertó sus seis envíos a los palos. Inglaterra fue endeble en defensa e irresoluta en los rucks. El capitán Courtney Lawes fue uno de los pocos que estuvo a la altura en ese rubro. Marcus Smith llevó su factor diferencial cuando ingresó desde el banco como fullback, apoyó un try, pero Inglaterra nunca terminó de reaccionar y engranar como equipo.

Patada al cajón de Teti Tela, uno de los bastiones del histórico triunfo de Fiji ante Inglaterra Alastair Grant - AP

No hubo exceso de euforia de los jugadores de Fiji ante semejante triunfo. Sí del ruidoso público, que acompañó en Londres en buena cantidad. Los isleños apuntan a dar el golpe en Francia, un torneo crucial para el rugby del país. Una buena performance significaría un impulso para conseguir una competencia anual, lo mismo que Japón y Georgia, los más fuertes del denominado Tier 2. Con el seleccionado europeo compartirán el Grupo C, Australia y Gales, que no atraviesan un buen presente, y Portugal, el más débil, que se clasificó por el repechaje. Desde el año pasado, Fijian Drua, un equipo local, participa del Super Rugby Pacific junto con los mejores de Nueva Zelanda y Australia, y el proyecto está dando sus frutos. Seis de ese equipo fueron titulares este sábado en Twcikenham.

A partir del lunes Fiji quedará séptimo en el ranking de World Rugby e Inglaterra bajará al octavo puesto. Un cambio significativo desde lo simbólico, aunque hay que ponerlo en el contexto de una previa mundialista. Quedará por ver si es un envión anímico para Fiji, que debutará el 10 de septiembre ante Gales, en Bordeaux, clave para el objetivo de clasificar a los cuartos de final. Y habrá que ver cómo impacta esta ola de negatividad en Inglaterra, que sufrió su primera derrota en la historia ante un rival del Tier 2. Tocar fondo lo puede paralizar y estancar o resurgir y tomar envión. La primera prueba real será el 9 de septiembre, en Marsella. Los Pumas esperan del otro lado.

Inglaterra (22): Freddie Steward; Max Malins, Ollie Lawrence, Manu Tuilagi y Jonny May; George Ford y Alex Mitchell; Jack Willis, Ben Earl y Courtney Lawes (capitán); Ollie Chessum y Maro Itoje; Dan Cole, Theo Dan y Ellis Genge.

Cambios: ST: 50´Joe Marler por Ellis Genge, 53´Marcus Smith y Joe Marchant por Freddie Steward y Ollie Lawrence, 56´Lewis Ludlam por Jack Willis, 69′ Danny Care, Jack Walker, Will Stuart y David Ribbans por Alex Mitchell, Theo Dan, Dan Cole y Ollie Chessum.

Entrenador: Steve Borthwick.

Fiji (30): Ilaisa Droasese; Selesitino Ravutaumada, Waisea Nayacalevu (capitán), Semi Radradra y Vinaya Habosi; Caleb Muntz y Frank Lomani; Lekima Tagitagivalu, Viliame Mata y Albert Tuisue; Te Ahiwaru Cirikidveta e Isoa Nasilasila; Luke Tagi, Sam Matavesi y Eroni Mawi.

Cambios: PT: 40´ Jone Koroiduadua por Lekima Tagitagivalu (temporario). ST: 49´ Simione Kuruvoli por Frank Lomani, 52´ Vilive Miramira por Albert Tuisue, 61´ Jone Koroiduadua por Emoni Narawa, 62´ Temo Mayanavanua por Lekima Tagitagivalu, 65´ Kalaveti Ravouvou por Semi Radradra, 70´ Samuela Tawake por Luke Tagi, 75´Teti Telea por Waisea Nayacalevu, 78´ Zuriel Togiatama por Viliame Mata.

Entrenador: Simon Raiwalui.

Primer Tiempo: 5´Penal de Ford (I), 9´Try de May (I), 17´Penal de Muntz (F)

38´Amarilla a Mawi (F)

Segundo tiempo: 43´Gol de Muntz por try de Ravutaumada (F), 52´ Gol de Muntz por try de Habosi (F), 56´Penal de Muntz (F), 57´Gol de Ford por try de Smith (I), 61´ Penal de Muntz (F), 68´ Gol de Ford por try de Marchant (I), 72´Gol de Muntz por try de Kuruvoli (F)

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica)

Estadio: Twickenham (Londres)

