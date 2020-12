Patricio Albacete se cruzó con el periodista Pablo Duggan Fuente: AFP

El escándalo de proporciones que se desató con Pablo Matera, Guido Petti Pagadizábal y Santiago Socino, no se detiene. Son infinitas las consecuencias por esas expresiones racistas y homofóbicas que realizaron los tres en redes sociales. El repudio fue generalizado, aunque una parte del ambiente del rugby busca calmar un poco la tensión y, también en redes sociales, ensayaron una especie de defensa, en especial de Matera. Uno de los que se expresó fue el ex jugador Patricio Albacete que se cruzó con el periodista Pablo Duggan, también el ex Puma Horacio Agulla respaldó a sus amigos Matera y Petti y Matías Moroni también realizó un posteo en Twitter proclamando a "su capitán".

El ex Puma, Pato Albacete, fue el que más se expresó y escribió: "Los jugadores de Los Pumas autores de los tweets cometieron un GRAVÍSIMO error, pidieron disculpas, fueron suspendidos y serán sancionados por los mismos. Tweets que escribieron cuando tenían 17 años...". Y continuó: "Cometieron un gravísimo error sin dudas. Pero usted es la misma persona que fue hace 9 años? Sería bueno que fuéramos tan exigentes como es usted, con los archivos de todo el mundo... Por eso, lo que me parece raro es que hayan decidido sacarlos a la luz justo ahora...". Esta última referencia es para Duggan que mostró un posteo de Albacete con un chiste de tono racial, al que el ex jugador contestó con fotos de su relación con compañeros en Francia.

Moroni tuvo un mensaje similar al de Albacete, ya que apeló al cambio de actitud tras 8 años y valoró el pedido de disculpas de Matera: "La gente no puede cambiar? Arrepentirse? No está bien ni justifico lo que escribieron a esa edad. Se rectificó y puedo dar fe que no piensa así! Supo dar la cara. Pedir perdón y no esconderse atrás de un escritorio! Hoy Pablo Matera es mi amigo y mi capitán!".

Matías Moroni, en defensa de los Pumas

Mientras que Agulla también pide un poco de reflexión acerca de lo que sucedió con estos jugadores, pero también le cae a la UAR: "No se justifican los tweets de mis amigos Pablo Matera y Guido Petti, pero tampoco se puede pegar como se está haciendo por tweets que se hicieron hace 9 años, ya pidieron disculpas, la gente crece, madura y mejora. @unionargentina están haciendo la más fácil, basta de agacharse".

Horacio Agulla y su reacción tras el escándalo Crédito: VillarPress

