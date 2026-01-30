Pedro de Haro, el tapado de los Pumas 7s: se fue de vacaciones con sus amigos, lo vio Gómez Cora y hoy es una de las caras de la renovación

En prácticamente un año su vida dio un giro inesperado. En enero de 2025, mientras vacacionaba con sus amigos en Pinamar, le llegó una invitación para integrar un equipo del Super Sevens de Mar del Plata. Fanático del juego, Pedro de Haro aceptó, en lo que terminaría siendo una vidriera para dar un salto a los Pumas 7s. Santiago Gómez Cora siguió atentamente el torneo con la participación de Argentina Desarrollo, lo invitó a sumarse a los entrenamientos y hoy es una de las caras de la renovación de la selección argentina, que el sábado volverá al ruedo en la etapa de Singapur.

“Estaba en Pinamar, descansando con mis amigos, muy tranquilo, de vacaciones. Yo soy fanático y si me dicen de ir a jugar a cualquier lado, voy. Me preguntaron si estaba para ir a jugar al Super Sevens de Mar del Plata con Newbery 7s y obviamente fui. Me vieron ahí de los Pumas 7s y después, en mayo me invitaron a ir a los entrenamientos de postemporada y en junio me convocaron definitivamente para arrancar la pretemporada con todos para luchar por un puesto”, describió De Haro, el último de los seis debutantes en los Pumas 7s en esta temporada del SVNS. “El primer paso fue Newbery, de ahí me siguieron con el club y después me quedé. Si bien en la pretemporada no hay partidos oficiales, cada entrenamiento es un partido y uno se puede ganar el puesto ahí”, agregó en un mano a mano con LA NACIÓN.

Para Pedro De Haro, 2025 fue un año de despegue con su llegada a los Pumas 7s Manuel Cortina

Así como pasó de comer churros y tomar mate en la playa de Pinamar a convertirse en una de las figuras de Newbery en cuestión de horas, De Haro mostró sus aptitudes para adaptarse a escenarios adversos con la camiseta argentina. Su debut fue inusual: en el último torneo de 2025 viajó de urgencia a Ciudad del Cabo por el desgarro que sufrió Joaquín Pellandini. Mientras los Pumas 7s disputaban el torneo de Dubái, siete días antes, el jugador de 22 años representaba a Buenos Aires en el Torneo de la República. “Estaba jugando el seven de la República y nos levantábamos temprano para ver los partidos de los chicos, sabiendo dónde me tocaba estar, que era en Argentina jugando con la URBA. El lunes, cuando volví a Rosario, mientras entraba al club, el manager de los Pumas 7s me llamó para decirme que no hiciera nada de entrenamiento, que me tenía que subir al otro día a un avión para sumarme al equipo en Sudáfrica. Me dijeron que al otro día a las 6AM fuera a la terminal de Rosario para tomarme un colectivo y que ellos me iban a conseguir el pasaje para la tarde. Pienso de nuevo ese momento y se me pone la piel de gallina”, reveló el medioscrum.

“No veía la hora de llegar a Sudáfrica, fue un viaje larguísimo. Para colmo, me perdieron la valija, pero no me importaba nada. Yo quería estar ahí. Llegué y les saqué ropa a los chicos. Lo vacié a Toto Mare: fui a su pieza y le saqué dos pares de botines, zapatillas, ropa de los Pumas 7s… ¡después me la regaló!”, añadió el jugador de Atlético del Rosario, que rápidamente se tuvo que acoplar al ritmo del equipo. “Llegué a Ciudad del Cabo el miércoles a las 7 AM. A las 9 AM fui al gimnasio, a las 3 de la tarde entrenamos y me dijeron que iba a estar en el equipo. Fue una montaña rusa de emociones, todas muy positivas”.

Pedro De Haro, en acción en Mar del Plata Prensa UAR / FLOR ARROYOS

Además de la lesión de Pellandini, Lautaro Bazán Vélez no se recuperó de una pubalgia y De Haro terminó jugando los cinco compromisos de los Pumas 7s como titular. “El viernes me enteré que iba a jugar de inicio. Los chicos vinieron todos a mi pieza a darme tranquilidad. Una vez en el estadio lo primero que quería era entrar y sacarme los nervios del debut. Después, los partidos se fueron construyendo solos. Se ha trabajado un montón para que juegue Pedro De Haro o cualquiera, por eso el equipo ha tenido esos resultados”.

Carasucia y atrevido, se adaptó en un rol fundamental para el andamiaje de un equipo de seven. Los Pumas 7s pasaron de ser últimos en los Emiratos Árabes Unidos a jugar la final de Ciudad del Cabo en siete días. “En Dubái no estuve, pero por lo que hablamos es que nos habíamos fallado a nosotros en nuestro plan de juego. En Sudáfrica buscamos no fallarnos a nosotros mismos: después que el resultado sea una consecuencia. Así lo fue. Para esta gira planteamos lo mismo”.

Su estadía en Sudáfrica será difícil de olvidar. “Mi familia me vino a ver a Ciudad del Cabo. Iba a ser sorpresa, pero mi hermano tuvo un problema con el pasaporte y mi papá me llamó para preguntarme cómo era para entrar a Sudáfrica, porque se quedaba mi hermano afuera. Me enteré el viernes de que venían. Cuando jugamos la final contra Sudáfrica, cantando el himno, miraba el estadio y había todas remeras verdes menos la de mi familia que tenían la celeste blanca. No sólo fue un orgullo enorme sino una alegría de que pudieran estar”.

"Cuando jugamos la final contra Sudáfrica, cantando el himno, miraba el estadio y había todas remeras verdes menos la de mi familia que tenían la celeste blanca", dice De Haro sobre su participación en el Seven de Ciudad del Cabo Zach Franzen

De Haro es uno de los seis debutantes en una temporada de renovación de los Pumas 7s, tras las salidas de varios referentes de los últimos años. Se crio en Atlético del Rosario, el club de su familia; desde su abuela, su papá y sus hermanos, que viven la vida diaria de uno de los clubes fundadores de la River Plate Rugby Union, hoy conocida como la Unión Argentina de Rugby. Camada 2003, se formó de apertura en las juveniles y en el plantel superior se movió como centro ante la presencia del talentoso Manuel Nogués como 10.

El juego reducido siempre lo sedujo. El estilo de juego desestructurado y dinámico del seven está en su esencia. “Odio las formaciones fijas. Odio los scrums lentos, el maul. Quiero hacer todo rápido. Me gusta mucho ver rugby league. Los deportes que no tienen formaciones fijas los disfruto un poco más para ver y el seven por supuesto es uno de ellos. Ojalá me pueda mantener acá el mayor tiempo posible porque me encanta el grupo y representar al país es hermoso”.

Pedro De Haro, en Casa Pumas, donde la selección se preparó para afrontar el circuito mundial Manuel Cortina

En el seven surgió como variante de medioscrum aunque también puede ubicarse como apertura, puestos fundamentales en la gestación de juego. “Santi (Gómez Cora) siempre habla de encontrar un factor x. Lo que más cuesta es mantener un 100% de efectividad en ese factor x y el que mejor porcentaje tiene, termina jugando. Yo estoy como organizador de juego. Cuando juego de medioscrum me propongo tirar bien el 100% de los lines y tener efectividad en las salidas. Hay roles que hay que cumplir a la perfección para que el equipo funcione”.

Los Pumas 7s debutarán el sábado a la 1.10 ante Australia en Singapur, en una zona de grupos que también comparten con Nueva Zelanda y Francia. En esta oportunidad, De Haro viajó junto al resto del plantel y vivió la semana previa completa de cara a su segundo torneo en el SVNS. “Yo esperaba que los días de competencia sean días eternos y son muy parecidos a los entrenamientos. Esperaba que fuera un salto enorme y no fue así. Si bien los rivales son físicamente unos monstruos, acá tenemos con qué y por eso nos ha ido tan bien los últimos años”, comparó el rosarino, que irrumpió como una pieza de recambio y procura establecerse en la elite del seven.