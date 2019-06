Programón del Top 12 en el feriado: Alumni-SIC e Hindú-Pucará

Juan Soares Gache, una de las figuras del San Isidro Club puntero del Top 12.

Todo está por definirse en el Top 12 de la URBA, cuando apenas comienza la segunda jornada de la etapa regular. La 12ª fecha, primera de la rueda de vuelta, se presenta virtuales semifinales: el puntero, SIC, visita a Alumni, el cuarto, y el escolta, Pucará, va a Don Torcuato para enfrentarse con el tercero, Hindú. Más allá de que difícilmente esta distribución se repita a la hora de los playoffs, sin dudas se trata de cuatro legítimos aspirantes a levantar la copa al final del recorrido.

La posibilidad de que mañana fuera feriado puente llevó a la URBA a correr la fecha para hoy, pero una vez revertida la decisión no tuvo los reflejos o la voluntad suficientes como para correr la jornada al sábado, y así relegó el interés de los jugadores.

El duelo entre Alumni y el SIC, que comenzará a las 15.40 (transmitirá DirecTV) no es otro que el del campeón reinante contra el puntero. Las numerosas bajas impidieron al defensor de la corona empezar como había terminado la temporada anterior, pero de a poco el equipo fue afirmándose y terminó redondeando una buena primera etapa, manteniéndose en la pelea. El SIC marcó el tono de entrada y con un juego muy sólido trepó cómodamente a la cima, aunque ahora la ocupamás ajustadamente, tras caer en la fecha pasada ante Hindú. En el partido de ida en Boulogne, el local se impuso por 27-15.

Hoy Alumni contará con regresos importantes, como los de Santiago Montagner, Tomás Cubilla y Máximo Provenzano, aunque también sufre bajas considerables, como las de Luca Sábato por un buen tiempo (lesión), Gaspar Baldunciel (lesión) y Joaquín Díaz Luzzi (tres tarjetas amarillas). El SIC repite el equipo, la base que tanto éxito viene dándole en la campaña.

A las 15.30, como el grueso de la fecha, Pucará e Hindú revivirán un duelo que últimamente ofrece fuegos artificiales. Ambos sobresalen por la vistosidad de su juego de backs y llegan en el momento de más alto rendimiento este año: Hindú ganó siete de los últimos ocho partidos, y Pucará, seis de los últimos siete.

En Burzaco, el anfitrión salió victorioso (27-21). Hoy estará reforzado por Manuel Montero y Lucas Santa Cruz, provenientes de Argentina XV. Hindú recupera desde el inicio a Lautaro Bávaro y a Martín Cancelliere.

La fecha comenzó el último sábado, con la victoria por 22-20 de Atlético del Rosario sobre Regatas Bella Vista. Y se completará hoy con otros duelos atractivos: CASI vs. La Plata (13.45 por DirecTV), CUBA vs. Belgrano y San Luis vs. Newman.