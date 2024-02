escuchar

Al final del partido, tomarán los tres puntos, darán vuelta la página y procurarán mejorar para lo que viene. Los Pumas 7s comenzaron la defensa del bicampeonato en el Seven de Vancouver con una victoria opaca, 12-10, sobre Canadá, que les permite seguir en carrera pero que estuvo muy lejos del brillo que los llevó a liderar el Circuito Mundial de Seven.

Un try de Rodrigo Isgró a 30 segundos de la chicharra final permitió al seleccionado argentino salir airoso de un estreno que se complicó más de la cuenta. Más allá de que se enfrentaba con el seleccionado local, que en el pasado le provocó muchas complicaciones, Canadá no atraviesa un buen momento y marcha 11º entre los 12 equipos en la tabla general que encabezan los conducidos por Santiago Gómez Cora.

En 2022, los Pumas 7s cortaron en el mismísimo BC Stadium una serie de 13 años sin ganar un trofeo del Circuito. Repitieron el año pasado, camino al segundo lugar en la clasificación general, su mejor ubicación histórica. Es decir, llegaban a Vancouver 2024 con un invicto de 12 partidos allí (11 triunfos y un empate) y no perdían allí desde 2020 (no estuvieron en 2021, por la pandemia). Un segundo puesto en Dubái y las conquistas en Ciudad del Cabo y Perth ubican a los argentinos como favoritos.

Pero el seven es una especialidad cambiante. Hay 14 minutos de juego por partido y un mal desempeño, una distracción, pueden cambiar todo. De entrada se notaba que los argentinos estaban incómodos sobre el césped sintético del frío estadio. Canadá tuvo la primera pelota y mantuvo la posesión durante buena parte del primer tiempo. La defensa de los Pumas 7s se mantuvo de pie, pero eso no le alcanzaba para que el equipo se hiciera de la posesión. Después de un intento fallido, el primer try del encuentro llegó cuando ya habían pasado 6m10s de acción, obra de Santiago Mare, que atacó directamente el in-gaol a la salida de un scrum propio. La conversión de Joaquín Pellandini resultaría clave en el desenlace.

Uno de los parámetros que dan cuenta de que no era el partido ideal de los argentinos fue la inconsistencia en las salidas, una de sus armas principales. No recuperaron ninguna propia y perdieron una recepción. Su rival descontó en la primera del segundo tiempo tras recobrar su salida y gracias a un desborde por una punta de Alex Russell, que superó en velocidad la resistencia de Santiago Álvarez. El estadio, con buena asistencia tratándose del primer día, estaba exultante, y los canadienses respondieron con otro try, esta vez quebrando por el medio y con buen apoyo para hacer infructuosos los esfuerzos de Luciano González y Marcos Moneta. Se pusieron arriba 10-7 y quedaban 2m30s de juego.

En ese lapso, la Argentina sí mostró por qué es el mejor equipo del momento. Tomó la salida y atacó con paciencia. Movió la pelota de un lado a otro, con control, buscando los espacios pero sin desesperarse. De a poco fue acercándose al in-goal y fue Isgró, el mejor del mundo en 2023 y que ingresó desde el banco, quien sentenció el triunfo. Canadá tuvo una chance más, pero no pudo con la defensa albiceleste.

“Fue un partido muy difícil. Es tan sólo el primer paso, tuvimos la suerte de quedarnos con la victoria. Ahora tenemos que prepararnos bien para el próximo partido”, aceptó el cordobés Germán Schulz. “No sé por qué no conseguimos hacer nuestro juego; quizás porque fue el primer partido. Cometimos muchos errores; tenemos que corregir eso. Creo que la defensa fue lo mejor que tuvimos”.

Los Pumas 7s fueron ungidos con un grupo accesible en los papeles como para pasar a los cuartos de final. El próximo escalón será España, que está 10º en la general. El compromiso será a la 1.46 del sábado argentino, con transmisión por la plataforma Star+. En el segundo día de acción, el puntero del Circuito cerrará su participación en el grupo A a las 19.33 contra Fiji, que debutó venciendo a los españoles por 31-9. Los cuartos de final comenzarán a las 23.20, también del sábado, y las definiciones se desarrollarán el domingo. Todavía queda mucho por jugar. Y mucho por mejorar para los Pumas 7s.