No deja detalles librados al azar. Rassie Erasmus está en todo cuando se refiere a la planificación. Su perfil políticamente incorrecto lo ubica siempre en el centro de la escena. Desde criticar abiertamente las decisiones de un árbitro y hablar sin pelos en la lengua, hasta jugar al límite del reglamento. Eso sí: defiende siempre a los suyos. Después de ser campeón del mundo en Japón 2019 dejó de ser head coach de los Springboks y su lugar fue ocupado por Jacques Nienaber. Pero Erasmus mantiene su rol protagónico en la estructura de South Africa Rugby Union (SARU) como director de Rugby y sigue siendo influyente, tanto en el juego del seleccionado como en sus declaraciones, siempre retumbantes.

“Creo que los franceses están haciendo un juego imprudente, en el que están al borde de ser demasiado físicos. Lo que hace bien Francia es, cuando sobrevienen golpes altos, mostrarlos al árbitro. A veces simula un poco, lo cual es inteligente y, obviamente, funciona. Creo que los franceses son muy claros en eso, muy buenos”, subrayó Erasmus, que empezó a jugar en la semana a jugar ese cuarto de final del Mundial de Francia de este domingo, con evidente intención de influir en el referato. Aunque no lo especificó, es claro que el ex entrenador aludió a un impacto que sufrió el medio-scrum Maxime Lucu frente a Italia, una acción que derivó en la invalidación de un try del rival (se impuso el local por 60-7).

El estricto reglamento, en pos de proteger la integridad de los jugadores, está en la mira de todos. En la etapa de grupos los árbitros mostraron 47 tarjetas amarillas y 7 rojas. Los Springboks son los únicos que no fueron sancionados en ese rubro. El árbitro principal de Francia vs. Sudáfrica será el neozelandés Ben O’Keeffe. “Creo que definitivamente nos equivocamos en algún momento, especialmente cuando tuvimos el año libre en el 2020 [por la cuarentena], y luego entramos en la serie contra British and Irish Lions... El nivel de comunicación fue realmente difícil. Supongo que en ambas partes generó frustración”, deslizó Erasmus, que después de los tests de 2021 contra los Lions, fue suspendido tras la publicación de un video en el que detallaba como el árbitro australiano Nic Berry supuestamente los había perjudicado en un partido. World Rugby tomó cartas en el asunto y lo suspendió de todas las actividades por dos meses.

“El año pasado tuve una llamada telefónica con Nigel Owens [ex árbitro internacional] y le dije: «Escuchá, queremos mejorar esto. No me gusta que no le agrademos a la gente». Lo que aprendimos de esa conversación –no importa si tenemos razón– es que al respeto que mostrás por el árbitro, lo recuperarás del árbitro, incluso si comete errores”. SARU intentó sumar a Owens al staff de entrenadores para mejorar el diálogo con los referís, pero no tuvo éxito.

Sudáfrica anunciará este sábado el equipo titular que jugará en el Stade de France el domingo a las 21 (las 16 de la Argentina). En general, lo oficializa con más antelación, pero en esta ocasión guardará sus cartas hasta la hora límite. “El año pasado hicimos muchos cambios y pruebas para asegurarnos de que teníamos jugadores de igual capacidad en cada posición, y en algunos casos ni siquiera sabemos cuál es el mejor. Intentamos no jugar nuestras cartas demasiado pronto para poder decidir si vamos a sentar en el banco a siete forwards y un back o si vamos a optar por una opción de seis-dos o cinco-tres, con Handré Pollard y Manie Libbok disponibles”, explicó el director de Rugby, que usó Twitter para mantener el misterio “8+0. 7+1. 6+2. 5+3 = 8. 4+4 🤔”. En el último amistoso antes del Mundial ante los All Blacks y en la rueda de grupos frente a Irlanda, los Springboks ubicaron siete forwards entre los relevos, una cantidad que nadie usó en este nivel.

Rassie Erasmus fue entrenador de Springboks de 2018 a 2020 y ahora es el director de rugby de la federación sudafricana; su lengua filosa le valió dos meses de suspensión de toda actividad por World Rugby. Reuters

Las dudas de los últimos campeones del mundo están en el puesto de apertura, con el mencionado Libbok, que ofrece más volumen de juego, y con el citado Pollard, más regular y más eficaz ante los palos, como opciones. Habrá que ver que sucede con Lukhanyo Am, que se sumó en las últimas semanas por la lesión de Makazole Mapimpi. Un golpe en una rodilla sufrido frente a los Pumas lo había dejado fuera del plantel, pero el back ya está sano y puede ser un factor de desequilibrio.

Enfrente estará Francia, otro de los favoritos, con el apoyo de su gente y seguramente con la vuelta de Antoine Dupont, el mejor rugbier del mundo, que se recuperó contrarreloj de una fractura en un pómulo. “No creo que la falta de ritmo sea un problema para él. Creo que nunca lo he visto sudar en la cancha”, expresó Erasmus, que agregó: “No tiene emociones cuando juega y siempre parece tener el control del juego. Obviamente es el capitán y toda Francia, el mundo entero, le tiene respeto. No tengo ninguna duda de que jugará y será un gran desafío para nosotros”.

El local y el último campeón del mundo, cara a cara por un lugar en una semifinal. Saint-Denis, muy cercana a París, será una fiesta de rugby.