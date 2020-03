Fuente: Reuters

EDIMBURGO (AFP).- Francia perdió este domingo en Escocia por 28-17 y destrozó sus esperanzas de lograr el Grand Slam del Torneo de las Seis Naciones de rugby al cosechar su primera derrota desde la llegada del seleccionador Fabien Galthié. Inglaterra, que debe enfrentarse a Italia en una fecha por confirmar debido a la epidemia del coronavirus, así como Francia e Irlanda, que se enfrentan el 14 de marzo en el Stade de France, pueden todavía ganar el torneo .

Francia regresó a la tierra. Después de tres triunfos convincentes, cayó de la nube en la cuarta y penúltima jornada. Los Bleus, con trece puntos, son ahora segundos en la tabla, detrás de Inglaterra, que tiene las mismas unidades, tras vencer el sábado en Twickenham a Gales (33-30), mientras que Escocia tiene diez e Irlanda nueve, aunque el XV del Trébol tiene un partido menos, el que se aplazó contra Italia este fin de semana por la epidemia del coronavirus.

Con un final incierto sobre el ganador, lo que es seguro es que no habrá un décimo Grand Slam para Francia. Tras haber ganado a los subcampeones del mundo ingleses (24-17), haber confirmado su buen momento contra Italia (35-22) y haber sorprendido en Gales (27-23), los Bleus se encontraron un partido más difícil en Murrayfield, donde no ganan desde 2014.

Todo en contra para Francia

Es cierto que las condiciones no ayudaron a los hombres de Fabien Galthié, con la lesión del hooker Camille Chat antes del partido, la tarjeta amarilla de Francois Cros a los cinco minutos de juego, la salida del apertura Romain Ntamack por conmoción tres minutos después o la tarjeta roja al pilar Mohamed Haouas por un puñetazo a Jamie Ritchie antes del descanso (37). Una acción decisiva para los galos.

Pero además de eso, los Bleus, que jugaron 53 minutos en inferioridad numérica, no jugaron bien en Edimburgo. Escocia construyó su victoria con tres tries, dos de Sean Maitland (40+1, 45) y uno de Stuart McInally (65), y el pie de Adam Hastings, con dos conversiones (46, 66) y tres penales (11, 19, 37). Francia logró dos tries por medio de Damian Penaud (33) y Charles Ollivon (76), a los que sumó Matthieu Jalibert dos conversiones (34, 77) y un penal (61). "Es necesario que nos acordemos de esta derrota para el próximo partido contra Irlanda", afirmó el capitán y tercera línea francés, Ollivon.

"Vamos a aprender de esta derrota. Somos un grupo en construcción y vamos a permanecer unidos. Vamos a asumirlo y vamos a trabajar. Nos han faltado ingredientes en este partido, pero es difícil hacer un análisis en caliente. Tengo ganas de pasar página", añadió Ollivon.