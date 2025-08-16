Rugby Championship: Australia remontó un partido imposible y le ganó por 38-22 a Sudáfrica de visitante

Difícil imaginar un comienzo de campeonato más espectacular: el Rugby Championship 2025 tuvo su debut con un partido para la historia en Ellis Park, el templo del rugby sudafricano; allí, Australia consumó una remontada espectacular ante el local: perdía 22-0 (22-5 al cierre del primer tiempo) y al cabo de una reacción impresionante, se terminó llevando el partido por un inapelable 38-5 ante Sudáfrica.

Así, incluso, se llevaron un punto bonus, un detalle que le pone la frutilla a un triunfo que los Wallabies celebrarán unos cuántos días. Para los Springboks, el mal sabor también se hará sentir en toda la semana, antes de volver a verse las caras las mismas selecciones en Ciudad del Cabo por la segunda fecha del torneo en el que los Pumas debutarán esta tarde, a las 18.10, en Córdoba frente a los All Blacks, en el duelo entre los dos restantes equipos que compiten.

El sudafricano Grant Williams avanza entre dos australianos y es tacleado por Len Ikitau durante el comienzo del Rugby Championship en el Ellis Park Stadium de Johannesburgo PHILL MAGAKOE - AFP

Sudáfrica salió con todo y antes de los dos minutos, los locales movieron la pelota hacia la izquierda y Kurt-Lee Arendse llegó para anotar el primer try del campeonato. Enseguida, continuaron con la fuerte presión y nuevos frutos. Sin darles respiro a los Wallabies, y tras un espectacular movimiento, André Esterhuizen sumó una nueva conquista y amplió la ventaja. Cinco minutos más tarde, volvieron a llegar al ingoal rival: Siya Kolisi levantó la pelota de un ruck y se lanzó de palomita para apoyar.

En cambio, Australia trató de ir en dos ocasiones al line, pero tuvo imprecisiones en ambas y terminó perdiendo las posibilidades. La muralla defensiva de los Springboks parecía inquebrantable para los visitantes, que retrocedían en cada jugada. Hasta que, a los 28 minutos, los Wallabies lograron romper el cero propio. El wing Dylan Pietsch recibió por la punta izquierda, apoyó y le dio los primeros cinco puntos a su equipo. Fue el comienzo de la épica.

Dylan Pietsch se lanza para apoyar el primer try para Australia, el que marcó el comienzo de la remontada inolvidable en Ellis Park ante Sudáfrica Frans Lombard - AP

Los que parecían destinados a la derrota despertaron ahí y, con un parcial de 38-0 (33 puntos en el segundo tiempo), consiguieron dar vuelta el partido de manera espectacular. Gracias a ese recital ofensivo, en el que se destacó el capitán Harry Wilson con dos tries, Australia superó a Sudáfrica en condición de visitante por primera vez desde 2011.

La reacción de los aussies continuó con el primer apoyo de Wilson y el comienzo de las imprecisiones de los Springboks. Entonces, Australia volvió a acercarse en el marcador cuando Joseph-Aukuso Suaalii interceptó un mal pase de Manie Libbok y se escapó en soledad al ingoal. En una ráfaga, Wilson sumó su otro try y apenas un minuto más tarde, ya con los sudafricanos aturdidos, Max Jorgensen voló por una punta y puso a los Wallabies adelante por 11 puntos.

Ante un equipo local incapaz de reaccionar, Australia lo volvió a aprovechar: Tom Wright le sacó fruto a una nueva desinteligencia en un ataque de los anfitriones, se quedó con la pelota y con una corrida fabulosa logró decretar el 38-22 y el primer éxito de los Wallabies en Ellis Park desde 1963.

“Esto es un logro indiscutible; han pasado más de 60 años desde que los Wallabies triunfaron en Johannesburgo. Trabajamos duro y teníamos confianza en nosotros mismos”, señaló el pilar australiano James Slipper. “Tuvimos un comienzo lento, pero hay que reconocerles el mérito a los chicos, que perseveraron. El equipo hizo un buen esfuerzo y podemos estar orgullosos. Es un momento especial para el grupo”.

Lo mejor del partido

Kolisi, el capitán de los Springboks, se lamentó: “Nos fallamos. Cosas en las que trabajamos, la disciplina, el contacto físico... ellos ganaron esa batalla... Tenemos que asumirlo, pero es inaceptable nuestra actuación. Hay que reconocerle el mérito a Australia: siguieron luchando y nunca se rindieron“.