Rugby Championship: Australia remontó un partido imposible y le ganó por 38-22 a Sudáfrica de visitante
El torneo comenzó con un juego repleto de emociones en Ellis Park; los locales ganaban 22-0 y los Wallabies dieron vuelta el resultado tras un espectacular segundo tiempo
Difícil imaginar un comienzo de campeonato más espectacular: el Rugby Championship 2025 tuvo su debut con un partido para la historia en Ellis Park, el templo del rugby sudafricano; allí, Australia consumó una remontada espectacular ante el local: perdía 22-0 (22-5 al cierre del primer tiempo) y al cabo de una reacción impresionante, se terminó llevando el partido por un inapelable 38-5 ante Sudáfrica.
Así, incluso, se llevaron un punto bonus, un detalle que le pone la frutilla a un triunfo que los Wallabies celebrarán unos cuántos días. Para los Springboks, el mal sabor también se hará sentir en toda la semana, antes de volver a verse las caras las mismas selecciones en Ciudad del Cabo por la segunda fecha del torneo en el que los Pumas debutarán esta tarde, a las 18.10, en Córdoba frente a los All Blacks, en el duelo entre los dos restantes equipos que compiten.
Sudáfrica salió con todo y antes de los dos minutos, los locales movieron la pelota hacia la izquierda y Kurt-Lee Arendse llegó para anotar el primer try del campeonato. Enseguida, continuaron con la fuerte presión y nuevos frutos. Sin darles respiro a los Wallabies, y tras un espectacular movimiento, André Esterhuizen sumó una nueva conquista y amplió la ventaja. Cinco minutos más tarde, volvieron a llegar al ingoal rival: Siya Kolisi levantó la pelota de un ruck y se lanzó de palomita para apoyar.
En cambio, Australia trató de ir en dos ocasiones al line, pero tuvo imprecisiones en ambas y terminó perdiendo las posibilidades. La muralla defensiva de los Springboks parecía inquebrantable para los visitantes, que retrocedían en cada jugada. Hasta que, a los 28 minutos, los Wallabies lograron romper el cero propio. El wing Dylan Pietsch recibió por la punta izquierda, apoyó y le dio los primeros cinco puntos a su equipo. Fue el comienzo de la épica.
Los que parecían destinados a la derrota despertaron ahí y, con un parcial de 38-0 (33 puntos en el segundo tiempo), consiguieron dar vuelta el partido de manera espectacular. Gracias a ese recital ofensivo, en el que se destacó el capitán Harry Wilson con dos tries, Australia superó a Sudáfrica en condición de visitante por primera vez desde 2011.
La reacción de los aussies continuó con el primer apoyo de Wilson y el comienzo de las imprecisiones de los Springboks. Entonces, Australia volvió a acercarse en el marcador cuando Joseph-Aukuso Suaalii interceptó un mal pase de Manie Libbok y se escapó en soledad al ingoal. En una ráfaga, Wilson sumó su otro try y apenas un minuto más tarde, ya con los sudafricanos aturdidos, Max Jorgensen voló por una punta y puso a los Wallabies adelante por 11 puntos.
Ante un equipo local incapaz de reaccionar, Australia lo volvió a aprovechar: Tom Wright le sacó fruto a una nueva desinteligencia en un ataque de los anfitriones, se quedó con la pelota y con una corrida fabulosa logró decretar el 38-22 y el primer éxito de los Wallabies en Ellis Park desde 1963.
You seeing this?!#Wallabies pic.twitter.com/sDCqanngjA— Wallabies (@wallabies) August 16, 2025
“Esto es un logro indiscutible; han pasado más de 60 años desde que los Wallabies triunfaron en Johannesburgo. Trabajamos duro y teníamos confianza en nosotros mismos”, señaló el pilar australiano James Slipper. “Tuvimos un comienzo lento, pero hay que reconocerles el mérito a los chicos, que perseveraron. El equipo hizo un buen esfuerzo y podemos estar orgullosos. Es un momento especial para el grupo”.
Lo mejor del partido
Kolisi, el capitán de los Springboks, se lamentó: “Nos fallamos. Cosas en las que trabajamos, la disciplina, el contacto físico... ellos ganaron esa batalla... Tenemos que asumirlo, pero es inaceptable nuestra actuación. Hay que reconocerle el mérito a Australia: siguieron luchando y nunca se rindieron“.
