Toda la potencia de un crack: los Pumas recuperan a una pieza clave Fuente: LA NACION - Crédito: Aníbal Greco

Alejo Miranda Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de octubre de 2020 • 23:59

Vuelve Juan Imhoff a los Pumas y vuelven las corridas eléctricas, las zambullidas, los tries. Sobre todo, los tries. Pero el aporte de Imhoff para el seleccionado no se acaba en lo que pueda hacer dentro de la cancha. Su experiencia también resultará fundamental en un equipo que se encuentra en pleno proceso de recambio y con mayoría de jugadores jóvenes.

Mario Ledesma finalmente indultó a Imhoff y lo incluyó en el plantel de 45 jugadores que viajarán a Australia para representar a la Argentina en el Rugby Championship, que se jugará entre el 7 de noviembre y el 12 de diciembre íntegramente en Australia. Cortó así con cinco años de proscripción, primero por una regla de la UAR y luego por decisión del entrenador.

Imhoff mismo se encargó de remarcarlo cuando había quedado al margen de la convocatoria dada a conocer en mayo. "Aunque no juegue, tengo mucho para transmitir", le dijo a LA NACION. Razón no le falta. Imhoff encarna el prototipo del rugbier argentino. Ganó todo con su club amateur (Duendes), pasó por Pampas XV y llegó a los Pumas. Emigró a Francia y encontró un nuevo hogar en Racing 92, equipo en el que ya lleva nueve años y del que se convirtió en emblema. Con la celeste y blanca jugó dos Mundiales y, desde que debutó en 2010, es el segundo máximo tryman con 16 conquistas (dos menos que Joaquín Tuculet), aun habiéndose perdido el último lustro.

Imhoff y su recordado try, palomita incluida, a Irlanda en el Mundial 2015 Fuente: Archivo - Crédito: Aníbal Greco / La Nación

En su vitrina está el Nacional de Clubes, la Vodacom Cup, el Top 14. Jugó dos finales de Copa de Campeones de Europa (y una más por disputarse en dos semanas), cuatro Rugby Championships, dos Mundiales y un Juego Olímpico. Pero además, una ética de trabajo que tiene al esfuerzo y la superación como estandartes. Nunca protestó, nunca pidió explicaciones. Su respuesta estuvo sábado a sábado en las canchas de Francia, donde se ganó el reconocimiento internacional.

Un gran momento personal

Con 32 años, atraviesa un momento cumbre en su carrera. Luego del reinicio del rugby en el Viejo Continente, apoyó tres tries en los cuatro partidos que jugó. Racing está puntero del Top 14 y alcanzó la final de la Heineken Cup. Es difícil afirmar que maduró: desde que dio sus primeros pasos en el seleccionado demostró tener una mentalidad distinta.

Durante cinco años, el rugby argentino sólo se privó de estas bondades. Tuvo que sobrevenir una catástrofe mundial sin precedentes para que los que tienen poder de decisión recapaciten. Su regreso manifiesta, también, un giro hacia la cordura en un momento crucial para el rugby de elite en la Argentina, en medio de una transición incierta y un contexto complejo, cuando más se necesita dejar atrás los intereses personales y enfocarse en el bien común.

Una clásica postal de Imhoff: rumbo al try Fuente: AFP

Después de Japón 2019, los Pumas comenzaron un proceso de recambio. Del Mundial 2011 sólo quedan dos jugadores: Nicolás Sánchez e Imhoff. Entre los que viajan a Australia hay nada menos que 14 jugadores sin experiencia internacional. Y entre ellos, ocho que ni siquiera vistieron la camiseta de Jaguares y otros tres que no tienen más de dos encuentros en el Súper Rugby.

Ya no están por distintas razones Agustín Creevy, Joaquín Tuculet, Juan Manuel Leguizamón ni Juan Figallo. Tomás Lavanini y Matías Moroni quedaron al margen por estar lesionados. La experiencia, en este contexto, cotiza más que el dólar blue.

La convocatoria a Imhoff repara una injusticia de cinco años. No vale la pena ahora lamentarse por lo que puede haber costado. Mejor, valorar todo lo que tiene para aportar. ¡Que vuelvan los tries!

Conforme a los criterios de Más información