Los Pumas 7s viajan a Vancouver, donde suelen consagrarse, pero Gómez Cora advierte sobre la realidad del equipo

Lo que pasó quedó atrás. El propio Santiago Gómez Cora no vive de la historia y le baja las expectativas a una etapa en la que afloran los mejores recuerdos del equipo. Los Pumas 7s convirtieron al torneo de Vancouver en un fortín propio, y este fin de semana viajan con destino a Canadá para afrontar el campeonato del Circuito Mundial de Seven entre los próximos sábado y domingo.

“Vancouver es lindo por todo lo que nos dio. Pero en Perth nos había ido bien y ahora no... Esto es trabajo, no es que en tal lugar nos iluminamos y vamos a jugar de verdad. Éste es un equipo en formación, lo sabíamos de antemano para llegar de la mejor manera a las últimas etapas del año y mantener la categoría con la idea de construir con miras al 2028”, señaló el entrenador tras la última práctica antes de la gira por Norteamérica.

Santiago Gómez Cora controla los movimientos de sus dirigidos, de quienes está puliendo lo técnico en pos de que lo individual mejore lo colectivo. Ricardo Pristupluk

En una mañana calurosa pero agradable en Casa Pumas, Gómez Cora se enfocó ante la prensa más en las cuestiones técnicas de los jugadores que en la estrategia. “Es lo que tiene que trabajar un equipo en ensamble. Las estructuras ayudan a ganar en confianza, pero las herramientas técnicas le dan un salto de calidad al equipo. Esas mejoras continuas van a verse reflejadas en las próximas etapas. Estamos trabajando de lo individual a lo colectivo y no al revés”, explicó.

Sextos en el ranking general, lejos de los punteros, los argentinos afrontarán las dos últimas etapas de la serie regular en Vancouver y Nueva York. Más adelante en el calendario quedarán las finales de Hong Kong, Burdeos y Valladolid, que reunirán a 12 equipos con puntaje reiniciado y definirán al campeón de la temporada. Para esta gira no estarán Joaquín Pellandini y Santiago Mare, dos jugadores importantes por su experiencia y su injerencia en la conducción del juego. El medio-scrum se recupera de una lesión en un hombro, y el capitán será resguardado por una molestia en un pie. “Queremos que lleguen de la mejor manera a las etapas finales, que en definitiva son las que van a marcar el rendimiento final del año”, indicó el preparador.

Sus lugares serán ocupados por Lautaro Bazán Vélez, que se repuso de una pubalgia y sumará sus primeros minutos en la temporada, y Sebastián Dubuc, uno de los nuevos este año. De los 14 que viajan, siete debutaron en esta temporada, un factor decisivo para explicar la merma de rendimiento respeto a los últimos años.

Entre jugadores que dejaron el plantel y algunos lesionados, la selección argentina atraviesa una renovación que toma tiempo. Ricardo Pristupluk

“Somos conscientes de que la experiencia es el factor diferencial del circuito de seven: es casi una regla matemática. Tratamos de acortar esa brecha con el trabajo en las academias y formando jugadores de mejor calidad. Desgraciadamente, no tenemos una competencia previa como sí las tienen otros seleccionados, y entonces es como saltar del primario a la universidad, de manera directa. Sacar del club a un chico para que juegue el Circuito Mundial, en un estadio, en una especialidad de siete jugadores lleva ciertas complejidades”, argumentó el head coach. “Normalmente, después de una temporada de Juegos Olímpicos se cambia cuatro o cinco jugadores y nosotros no hicimos ningún recambio. Este año cambiamos siete jugadores y estamos pagándolo muy caro. Todos queremos ganar, pero no es que terminamos primeros en las últimas temporadas y ahora vamos a terminar primeros... Estamos en este lugar por tener medio equipo en formación”, expuso.

Los Pumas 7s compartirán la zona B en Vancouver con Fiji, Australia y Francia. Fiji lidera la tabla con 70 puntos y en ningún torneo bajó del podio, pero ahora deberá lidiar con el desgaste del jetlag, en una etapa en la que Argentina no sufre el factor del viaje.

"Si bien seguimos siendo los Pumas 7s, es un equipo nuevo. Ojalá llegue tan lejos como el anterior, pero tenemos que hacer el duelo del otro", señala el entrenador Gómez Cora. Zach Franzen

En América del Norte la selección argentina logró las primeras conquistas en su historia, Los Ángeles 2004 y San Diego 2009. Luego tuvieron que esperar 13 años para consagrarse, cosa que hicieron en Vancouver 2022, y repitieron en la misma sede en 2023, 2024 y 2025. Las ambiciones de este conjunto en reconstrucción son otras, pero la dinámica y la imprevisibilidad del seven siempre pueden generar sorpresas. “Está bueno que se espere mucho de este equipo, pero no es el nombre del equipo el que gana, sino sus integrantes. Al tener un recambio tan grande, los integrantes están haciendo un nuevo equipo. Si bien seguimos siendo los Pumas 7s, es un equipo nuevo. Ojalá llegue tan lejos como el anterior, pero tenemos que hacer el duelo del otro y volver a hacer esto. Lo lindo es que tenemos los mismos colores y el nombre más lindo”, resumió Gómez Cora, que apunta a que la selección dé un salto para las etapas finales.

El plantel para la gira por América del Norte