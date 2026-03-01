Así quedó la tabla de posiciones del Super Rugby Américas 2026, tras la fecha 2

Este fin de semana se disputó la segunda fecha de la edición 2026 del Super Rugby Americas, el torneo de franquicias de rugby de primer nivel de América. Capibaras se mantiene como líder tras lograr una nueva goleada en el segundo partido del equipo: fue 54 a 12 vs. Cobras Brasil. Además, Selknam le ganó a Yacaré XV por un ajustado 34 a 32, y Tarucas venció a Peñarol por 28 a 18. Por último, Dogos XV le ganó el clásico a Pampas por 36 a 34.

La próxima jornada se llevará a cabo el fin de semana que viene con los siguientes compromisos: Pampas vs. Capibaras, Tarucas vs. Dogos XV, Peñarol vs. Selknam y Cobras Brasil vs. Yacaré XV.

En el encuentro entre la franquicia del Litoral argentino y los brasileños, el conjunto debutante en esta edición fue una aplanadora. El 54 a 12, sumado al triunfo por 34 a 7 ante Peñarol en el debut, lo deposita en lo más alto de la tabla de posiciones. Nicolás Galatro es el head coach y el plantel es un mix entre litoraleños con experiencia que estaban repartidos en otras franquicias, jóvenes destacados del medio local, la mayoría ya captados por el programa de desarrollo de la UAR, y algunos refuerzos del resto del país (Mendoza, Córdoba, San Juan), especialmente para reforzar la primera línea.

La dirigencia de Capibaras aseguró que deben agrandar las tribunas por la enorme cantidad de hinchas Martín Perego - Prensa Capibaras XV

En el duelo entre chilenos y paraguayos, en tanto el combinado trasandino festejó tras ganar por 34 a 32, consiguiendo así su primera victoria del año tras el tropiezo ante Tarucas en el debut. Luego, la propia franquicia tucumana le ganó al máximo ganador de la historia del certamen por 28 a 18 y lo hundió en el fondo de la clasificación general. Por último, en el mano a mano argentinos, los cordobeses celebraron ante los bonaerenses por 36 a 34.

Fim de jogo em Santa Fé. Nosso próximo confronto é em casa🇧🇷 no Estádio Nacional.



🚨08/03 - 15h00

Cobras x Yacare xv



📸 @superrugbyamericas @gaspafotos#CobrasRugby #rugbynaespn pic.twitter.com/dtKzGLYgzg — Cobras Brasil Rugby (@cobrasrugbybr) February 28, 2026

Cronograma de la fecha 3

Viernes 6 de marzo a las 16: Pampas XV vs. Capibaras.

Viernes 6 de marzo a las 16: Tarucas vs. Dogos XV.

Sábado 7 de marzo a las 16: Peñarol vs. Selknam.

Domingo 8 de marzo a las 16: Cobras vs. Yacaré XV.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Del certamen participan ocho franquicias. En la primera etapa se enfrentan todas contra todas a dos rondas y los cuatro mejores de la tabla de posiciones clasificarán a las semifinales. La definición está prevista para el 19 de junio. Todos los partidos se transmiten en vivo por la plataforma digital Disney+, mientras que ESPN emite los partidos más importantes a través de alguna de sus señales.

Tabla de posiciones

Capibaras: 10 puntos (+69 de tantos)

Tarucas: Nueve (+38)

Dogos: Ocho (+4)

Pampas: Cinco (+11)

Selknam: Cuatro (-26)

Cobras Brasil: Uno (-44)

Yacaré XV: Sin unidades (-15)

Peñarol: Sin unidades (-37)

Tabla de campeones del Super Rugby Américas

El campeonato de rugby profesional de franquicias de América comenzó en 2020, aunque el torneo se canceló en medio de la temporada por la pandemia del Covid-19. El primer campeón se coronó en 2021 y fue Jaguares XV, en lo que, hasta 2024, cuando ganó Dogos XV, era la única celebración argentina del certamen. Luego, llegaron dos triunfos consecutivos de Peñarol de Uruguay, la primera en 2022 en la Súper Liga Americana y, la segunda, en 2023, ya bajo el nombre de Súper Rugby Américas. En 2025, en tanto, volvió a ganar Peñarol.