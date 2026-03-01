Dogos XV y la sana costumbre de ganar el clásico del Súper Rugby Américas: venció por 36-34 a Pampas

Dogos ganó el clásico del Súper Rugby Américas. Venció nuevamente a Pampas y en su casa, el Club Atlético San Isidro. En uno de los encuentros más salientes de la segunda fecha de la edición 2026 del torneo que incluye exclusivamente a franquicias de Sudamérica, se impuso por 36-34, en un final apretado y de bandera verde. De este modo sigue dominando con amplitud el historial entre ambos equipos. Hasta el momento, se habían enfrentado en nueve ocasiones de manera oficial: Dogos ganó en siete oportunidades, Pampas en una, y registran una igualdad. Entre las victorias de los de Córdoba, figuran los tres mano a mano protagonizados: la final de 2024 y las semis de 2023 y 2025. La lista de cruces se completa con dos duelos amistosos, de la pretemporada 2024, jugados en Deportiva Francesa, donde también se impusieron los representantes de la provincia mediterránea.

Dogos estiró su paternidad en el clásico ante Pampas XV Instagram dogosxv.cba

El habitual encuentro en las instancias decisivas de las distintas versiones del SRA, alimentó la rivalidad entre las franquicias argentinas más antiguas (hoy participan cuatro: la cordobesa, la porteña, Tarucas de Tucumán y Capibaras, de la zona del litoral). Ese roce en momentos determinantes de la competencia fraguó la rivalidad a fuego lento, y los partidos suelen ser ardorosos, disputados, tensos… Como el de esta noche en la Catedral del Rugby porteño. Donde Dogos impuso su juego en los momentos determinantes. Sobretodo a partir del poderoso maul, un arma decisiva que también distingue a Pampas, pero que en esta oportunidad, no le funcionó tanto al elenco porteño. Con la victoria en el bolso, Dogos se afirma, tras un debut, positivo en cuanto a resultados (venció 21-19 a Cobras como local), y a la vez negativo, desde el punto de vista del juego. Sufrió lo indeseable y padeció demasiados errores no forzados, para vulnerar a los brasileños, un quince voluntarioso y bastante rústico en varios aspectos del juego. Ganar el clásico da aire y permite corregir defectos con un mejor clima. Y por su parte, Pampas, volvió a caer en las garras de su rival. No logró hacer su juego, no pesó el maul como sí lo hizo la semana anterior en Asunción y tampoco desequilibraron sus muy buenas individualidades. De todas maneras, y el concepto sirve para los dos elencos, el camino es largo y estos recién son los primeros kilómetros.

Dogos dominó casi siempre. Sufrió un bajón al inicio del complemento. Y cuando Pampas se le acercó en el tanteador, la franquicia cordobesa apretó el acelerador y a puro line y maul, se llevó por delante la voluntad de Pampas por remontar el marcador. La actitud del equipo de Juan Manuel Leguizamón cambió en el complemento y arremetió con virulencia contra el de Diego Ghiglione. Pero no le alcanzó. Cometió demasiadas infracciones y eso le frenó el impulso y le permitió a Dogos mantener el control del partido. Pampas insistió y gracias a los kicks de Bautista Farisé y el amor propio de los delanteros, contó con la última oportunidad de llevarse el triunfo. Sin embargo, no prosperó la última jugada. Pampas ganó el line, empujó con el maul, y la férrea y disciplinada defensa del equipo de Córdoba, frustró el último ataque, sobre la chicharra final.

Pampas vs Dogos XV | Fecha 2 SRA Rugby Instagram dogosxv.cba

Pampas y Dogos armaron un partido tenso, de final dramático, donde la visita, abroquelado y disciplinado, defendió la victoria con la garra de los dogos, dejó a su rival sin nada y festejó una nueva victoria en el clásico de Sudamérica.

Síntesis

Pampas: Tobías Wade, Santiago Pernas, Agustín Fraga, Felipe Ledesma y Jerónimo Ulloa; Bautista Farisé y Lucas Marguery; Augusto Cabano Wall, Juan Pedro Bernasconi y Juan Cruz Pérez Rachel (capitán); Rodrigo Fernández Criado y Marcelo Toledo; Ramiro Berardi Calvo, Ignacio Bottazzini y Matías Medrano.

Cambios : Primer tiempo: 26 minutos, Faustino Santarelli por Pérez Rachel. Segundo tiempo: 10 minutos, Juan Penoucos por Toledo; 13, Nahuel Clausen por Ulloa y Marcos Camerlinckx por Berardi Calvo; 17, Valentín Vicente Vidal por Medrano; 18, Estanislao Renthel por Ledesma, y 20, Alejo Lavayén por Marguery y Tadeo Ledesma Arocena por Bottazzini.

: Primer tiempo: 26 minutos, Faustino Santarelli por Pérez Rachel. Segundo tiempo: 10 minutos, Juan Penoucos por Toledo; 13, Nahuel Clausen por Ulloa y Marcos Camerlinckx por Berardi Calvo; 17, Valentín Vicente Vidal por Medrano; 18, Estanislao Renthel por Ledesma, y 20, Alejo Lavayén por Marguery y Tadeo Ledesma Arocena por Bottazzini. Entrenador : Juan Manuel Leguizamón.

: Juan Manuel Leguizamón. Dogos : Mateo Sánchez, Mateo Soler, Facundo Pueyrredón, Faustino Sánchez Valarolo (capitán) y Agustín de Vertiz; Julián Hernández y Nicolás Viola; Lautaro Simes, Genaro Fissore y Aitor Bildosola; Enzo Ocampo y Valentín Gonzálvez; Octavio Filippa, Juan Greising Revol y Francisco Aguirre.

: Mateo Sánchez, Mateo Soler, Facundo Pueyrredón, Faustino Sánchez Valarolo (capitán) y Agustín de Vertiz; Julián Hernández y Nicolás Viola; Lautaro Simes, Genaro Fissore y Aitor Bildosola; Enzo Ocampo y Valentín Gonzálvez; Octavio Filippa, Juan Greising Revol y Francisco Aguirre. Cambios: Segundo tiempo: 17 minutos, Agustín Segura por De Vértiz; 23, Ramiro Iglesias por Filippa, Alejandro Pronce por Aguirre; Augusto Cugnini por Fissore y Galo Fernández por Greising Revol, y 34, Facundo Rodríguez por Sánchez.

Segundo tiempo: 17 minutos, Agustín Segura por De Vértiz; 23, Ramiro Iglesias por Filippa, Alejandro Pronce por Aguirre; Augusto Cugnini por Fissore y Galo Fernández por Greising Revol, y 34, Facundo Rodríguez por Sánchez. Entrenador : Diego Ghiglione.

: Diego Ghiglione. Primer tiempo: 3 minutos, try de Valentín Gonzálvez (D); 14, penal de Farisé (P); 21, gol Farisé por try de Fernández Criado (P); 27, gol de Hernández por try de Bildosola (D), y 40, gol de Hernández por try de Greising Revol (D).

3 minutos, try de Valentín Gonzálvez (D); 14, penal de Farisé (P); 21, gol Farisé por try de Fernández Criado (P); 27, gol de Hernández por try de Bildosola (D), y 40, gol de Hernández por try de Greising Revol (D). Resultado parcial: Pampas 10 vs. Dogos 19.

Pampas 10 vs. Dogos 19. Segundo tiempo : 7 minutos, gol de Hernández por try propio (D); 12, gol de Farisé por try de Bernasconi (P); 15, gol de Farisé por try de Fraga (P); 23, gol de Hernández por try de Pueyrredón (D); 26, penal de Farisé (P); 30, penal de Hernández (D), y 35, gol de Farisé por try de Pernas (P).

: 7 minutos, gol de Hernández por try propio (D); 12, gol de Farisé por try de Bernasconi (P); 15, gol de Farisé por try de Fraga (P); 23, gol de Hernández por try de Pueyrredón (D); 26, penal de Farisé (P); 30, penal de Hernández (D), y 35, gol de Farisé por try de Pernas (P). Amonestado : 3 minutos, Berardi Calvo (P).

: 3 minutos, Berardi Calvo (P). Resultado parcial : Pampas 24 vs. Dogos 17.

: Pampas 24 vs. Dogos 17. Arbitro: Tomás Bertazza.

Las posiciones