Rugby Championship. El torneo se muda a Australia: las nuevas fechas de los partidos de los Pumas

La Sanzaar, organizadora del certamen, confirmó a Australia como nueva sede del Rugby Championship, luego de los encuentros que fueron cancelados en Nueva Zelanda a causa de las restricciones por la pandemia de coronavirus. La decisión de trasladar el certamen se alcanzó luego de una reunión de urgencia para lograr la continuidad de encuentros pendientes, tras haberse disputado solo la primera fecha y un partido de la segunda.

En este contexto, la UAR informó que los Pumas partirán desde Ciudad del Cabo a las 20 del jueves, y llegarán el viernes por la tarde a Brisbane, capital del estado de Queensland, donde continuarán la preparación de cara a los últimos cuatro partidos del certamen.

El seleccionado argentino dirigido por Mario Ledesma retomará la acción el domingo 12 de septiembre ante los All Blacks en el CBUS Stadium de Gold Coast, y seis días después disputarán la revancha ante los neozelandeses en el Suncorp Stadium de Brisbane. La actividad continuará frente a los Wallabies, con partidos previstos para el 25 del mismo mes y el 2 de octubre, en el Brisbane Country Bank Stadium de Townsville y en el CBUS Stadium, respectivamente.

En la fecha inicial, Nueva Zelanda goleó a Australia por (57-22), en tanto que Sudáfrica venció en los dos partidos a Los Pumas (32-12 y 29-3), en encuentros disputados en la ciudad sudafricana de Porth Elizabet.

Luego de los dos partidos con los Springboks en Port Elizabeth, el seleccionado argentino esperó en Sudáfrica para saber dónde continuará el Rugby Championship; el viernes viajará rumbo a Australia MICHAEL SHEEHAN - AFP

Pero los problemas surgieron cuando los All Blacks no viajaron el fin de semana pasado para jugar en Perth frente a Australia. En este contexto, los Wallabies amenazaron a los Men In Black con un millonario reclamo económico en caso de que no presentarse a jugar ese partido. Luego de las negociaciones se dispuso que el segundo cotejo entre australianos y neozelandeses se jugará en el Optus Stadium, en Perth, pero falta confirmar la fecha, probablemente el 4 o el 5 del mes próximo.

Con el desembarco en Australia se descartó la otra variante, que postulaba a las ciudades de Londres, Cardiff, Dublin y Edimburgo, todas en Gran Bretaña, como nuevas sedes de los encuentros. También quedó de lado la propuesta de la unión de rugby de Sudáfrica (SARU) para que su país sea sede del resto del Rugby Championship de esta temporada.

Los Pumas continuaron los ensayos en Sudáfrica tras los dos primeros encuentros Shaun Roy / Gaspafotos - https://www.facebook.com/Los-Pumas

“Ante un mundo tan cambiante y desafiante, luego de largas horas de trabajo se pudo concretar la realización de este torneo. Este paso, en medio de un contexto mundial impredecible, no podría haberse dado sin la paciencia y el trabajo mancomunado de las cuatro naciones participantes, de los CEO y del staff de SANZAAR, que lograron organizar en tiempo récord este evento apasionante”, destacó Marcelo Rodríguez, presidente de la Unión Argentina de Rugby (UAR).

¡Últimos días de @lospumas en Gqeberha! 🇿🇦 Y lo aprovechan entrenando antes de partir a Australia para continuar disputando el #ZurichRugbyChampionship. 🇦🇺



¡Mirá algo de la práctica de hoy!#VamosLosPumas #VamosArgentina #rugby #RugbyArgentino pic.twitter.com/fOyqeqe6Ar — Los Pumas (@lospumas) August 24, 2021

Así quedó el programa del Rugby Championship

Fecha 1:

Nueva Zelanda 57-Australia 22 (Eden Park, Auckland).

Sudáfrica 32-Argentina 12 (Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth).

Fecha 2:

Argentina 10-Sudáfrica 29 (Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth).

Fecha a confirmar: Australia vs Nueva Zelanda (Optus Stadium, Perth).

Fecha 3:

12 de septiembre: Nueva Zelanda vs Argentina (CBUS Super Stadium, Gold Coast).

12 de septiembre: Sudáfrica vs Australia (CBUS Super Stadium, Gold Coast).

Fecha 4:

18 de septiembre: Argentina vs Nueva Zelanda (Suncorp Stadium, Brisbane).

18 de septiembre: Australia vs Sudáfrica (Suncorp Stadium, Brisbane).

Fecha 5:

25 de septiembre: Nueva Zelanda vs Sudáfrica (QLD Country Bank Stadium, Townsville).

25 de septiembre: Australia vs Argentina (QLD Country Bank Stadium, Townsville).

Fecha 6:

2 de octubre: Sudáfrica vs Nueva Zelanda (CBUS Stadium, Gold Coast).

2 de octubre: Argentina v Australia (CBUS Stadium, Gold Coast).

