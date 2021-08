El desconsuelo de Julián Montoya tras la derrota: “Esto tiene que doler”

La expresión lo dice todo. Frustración, decepción, desconsuelo. Impotencia. La cara de Julián Montoya al término del partido es un fiel reflejo del estado de estos Pumas. Por segundo partido consecutivo, quedaron atados de pies y manos ante la opulencia de los Springboks. Más allá de las derrotas, duele que nunca hayan estado siquiera en posición de pelear el partido. Los dos se definieron demasiado temprano. Muy poco en 160 minutos de juego se sintieron cómodos y pudieron imponer su ritmo.

El factor de desequilibrio fue la indisciplina de los argentinos. Veintiún penales cometieron. El capitán, notablemente acongojado, aceptó los errores frente a las cámaras de ESPN: “No tuvimos el rendimiento que esperábamos. No fue el partido que queríamos, la disciplina no fue buena, cada vez que nos hicieron maul nos lastimaron y eso como pack no nos puede pasar. En el primer tiempo fuimos muy indisciplinados y le dimos de comer a Sudáfrica. Hay mucha autocrítica por hacer. Esto tiene que doler “, declaró Montoya. “Trece penales [en el primer tiempo] contra un equipo como Sudáfrica, que en cada oportunidad que tiene te hace puntos, es un montón, y si queremos ganar estos partidos no nos podemos permitir tanta indisciplina. Es algo a corregir urgente.”

Los Pumas deben levantar la cabeza y mejorar: se vienen los All Blacks Twitter @lospumas - La Nación

Similar era el semblante de Nahuel Tetaz Chaparro, sin ánimos de festejar el hito de haber superado a Marcos Ayerza como el pilar argentino con más Test Matches en la historia (67). “Arrancamos bien, pero ellos haciendo las cosas básicas nos complicaron. Tenemos que laburar muchísimo más con equipos así y ver las cosas que hicimos mal”, reconoció el nuevo jugador de Benetton. “Estamos dando muchísimos penales. Tenemos que hacer muchísimo más foco en eso, porque los réferis no te perdonan y cualquier detalle te lo cobran. Tenemos que estar más finos en eso.”

Como en el partido anterior, Tetaz Chaparro volvió a padecer el poder de los Springboks en el scrum, donde fue penalizado en dos oportunidades. ¿Cómo recuperarse de dos actuaciones así? Para Montoya, no hay misterios. “Vamos a seguir trabajando, hacer la autocrítica puertas adentro y seguir trabajando”, respondió. “No hay soluciones mágicas ni atajos, es trabajar duro y seguir metiéndole.”

El hooker sumó su quinto partido como capitán de los Pumas, responsabilidad que asumió en la ventana de julio. Se lució con un par de recuperaciones de pelota y 10 tackles (la segunda mejor marca de los argentinos detrás de los 13 de Tomás Lavanini), con 100% de efectividad. En el line-out fue responsable de dos pérdidas de posesión.

Los Pumas perdieron ante Sudáfrica en la segunda fecha del Rugby Championship Twitter @lospumas - La Nación

Los Pumas estuvieron muy cerca de sumar su segundo partido consecutivo sin apoyar tries, pero lo consiguieron en la última jugada del partido, cuando se jugaba el sexto minuto de descuento. En los últimos 10 minutos de acción, perdidos por perdidos, los Pumas al menos mostraron algo de orgullo y dos veces fueron a buscar la conquista con el tiempo cumplido y finalmente lo consiguieron.

“En los últimos minutos se vio que cuando jugamos como queremos terminamos lastimándolos. Pero no alcanza con hacerlo los últimos minutos, hay que hacerlo todo el partido”, reflexionó Montoya.

En la misma línea de pensamiento se expresó Tetaz Chaparro: “Al final pudimos jugar un poco más, pero ya era demasiado tarde. Hay que ver lo que nos salió bien y repetirlo, pero tenemos que hacer un balance y seguir laburando en las cosas que no salen.”

Urge mejorar: se vienen los All Blacks.

Sánchez igualó a Creevy

Nicolás Sánchez ingresó a 20 minutos del final para igualar a Agustín Creevy como los argentinos con más partidos internacionales. El tucumano llegó al encuentro número 87 y quedó a un paso de quedarse con el récord de manera solitaria. Los siguen Felipe Contepomi y Juan Leguizamón (85). Sánchez debutó oficialmente con la celeste y blanca el 21 de mayo de 2010, ante Uruguay en Santiago, Chile. El primer Test importante llegó en el Mundial 2011, cuando ingresó ante Rumania. Además, ostenta la marca de más puntos en los Pumas: ayer llegó a 833, por delante de Contepomi (651) y Hugo Porta (590).

La continuidad, en duda

En lugar de viajar hoy a Australia como estaba estipulado, los Pumas permanecerán en Sudáfrica al menos hasta mañana, día en que se espera se resuelva la continuidad del certamen. Ante el aumento de las restricciones en algunas regiones de Australia, las posibles sedes son Europa, Queensland y Sudáfrica.