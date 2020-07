Rugby Championship: los Pumas podrán contar con los jugadores de Europa

Los Pumas podrán contar con sus jugadores de Europa en el Championship Fuente: AFP - Crédito: Patrick Hamilton

Alejo Miranda Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de julio de 2020 • 12:38

La concreción del Rugby Championship sumó en la mañana del jueves un nuevo eslabón cuando World Rugby confirmó que los jugadores que actúan en Europa deberán ser liberados por los clubes para jugar en sus respectivos seleccionados, una medida indispensable para su realización y necesaria para la competitividad de los Pumas.

Luego de arduas negociaciones con las distintas partes involucradas (uniones nacionales, ligas profesionales, sponsors y televisación), World Rugby logró su cometido de flexibilizar excepcionalmente los alcances de la Regla 9 para que el Rugby Championship se pueda jugar entre el 7 de noviembre y el 12 de diciembre. Ahora sólo resta la autorización del gobierno de Nueva Zelanda para abrir sus fronteras a los seleccionados visitantes (Argentina, Australia y Sudáfrica) para que el certamen por excelencia del hemisferio sur se juegue íntegramente en ese país.

Además, World Rugby logró la liberación de todos los jugadores para una ventana entre el 24 de agosto y el 5 de diciembre, fecha en la que se jugarán los cuatro partidos que restan del Seis Naciones (una fecha y fracción) y dejó todo encaminado para la realización de un certamen con esos seis seleccionados más Japón y Fiji.

El Rugby Championship se juega anualmente entre la primera semana de agosto y la primera de octubre, ventana para la cual la Regla 9 ampara a los seleccionados a disponer de todos sus jugadores, medida creada especialmente para favorecer a la Argentina. Ante la parálisis que provocó la pandemia de coronavirus, que obligó a las suspensiones de los Test Matches de julio y noviembre y al corrimiento de las ligas locales y copas continentales de Europa, fue necesario correr mover esa ventana.

"El ajuste a la regla se aprobó como medida temporaria para mitigar el impacto sin precedentes del COVID-19 en las actividades globales del rugby y ofrece un bienvenido empuje para jugadores, equipos, simpatizantes, la televisión y los socios comerciales", reza el comunicado de World Rugby. "La aprobación llega tras un amplio y productivo diálogo entre las principales partes interesadas, equilibrando los intereses del rugby internacional, el rugby profesional de clubes y el bienestar y seguridad del jugador, para determinar un calendario que optimice la inmediata recuperación financiera y los fondos para el deporte en todos sus niveles".

De la lista preliminar que dio Mario Ledesma que hoy asciende a 61 jugadores, 19 estarán al momento de disputarse el Rugby Championship en Europa. Crédito: VillarPress

El Consejo de World Rugby logró su cometido no sin atravesar una ardua negociación, particularmente de las ligas de Inglaterra y Francia, ya que sus clubes pretendían contar con todos los jugadores para esas fechas. La liga inglesa se reanuda el 14 de agosto y la final está pactada para el 24 de octubre (Inglaterra tiene un sólo partido pendiente del Seis Naciones que se jugará al fin de semana siguiente), pero pretendía iniciar la temporada 2020/21 el 21 de noviembre.

La temporada 2019/20 de la liga francesa fue cancelada y la 20/21 comienza el 4 de septiembre. Además, la Copa Europa de Campeones se reanuda el 19 de septiembre con los cuartos de final; la gran final está pactada para el 17 o 18 de octubre. La temporada 20/21 debía comenzar el 11 de diciembre, pero esto podría variar a partir del acuerdo con World Rugby.

Para los Pumas, se trata de una medida necesaria para afrontar un certamen de máxima exigencia como el Rugby Championship. De la lista preliminar que dio Mario Ledesma que hoy asciende a 61 jugadores, 19 estarán al momento de disputarse el Rugby Championship en Europa.

Ellos son Guido Petti Pagadizábal, Marcos Kremer, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Nicolás Sánchez, Benjamín Urdapilleta, Santiago Cordero, Patricio Fernández, Facundo Isa, Ramiro Herrera, Agustín Creevy, Ramiro Moyano, Enrique Pieretto, Facundo Bosch, Matías Alemanno, Facundo Gigena, Francisco Gómez Kodela, Lucas Mensa e Ignacio Calles. Otros jugadores que ya arreglaron su desvinculación de Jaguares como Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente y Matías Orlando recién se incorporarán a sus nuevos clubes en enero, por lo que podrán realizar la preparación en la Argentina.

Quiero seguir vistiendo la camiseta de Los Pumas, la que defendí por más de 15 años, la que más quiero y respeto. Lo haré como siempre, con toda la pasión, y la entrega que se merece Agustín Creevy, nuevo jugador de London Irish

A diferencia de lo que ocurre normalmente, los Pumas se enfrentarán en dos oportunidades al campeón del mundo Sudáfrica, a los poderosos All Blacks y a Australia en semanas consecutivas, sin la usual fecha libre cada dos partidos. Una exigencia superior a la de un Mundial. La mayoría de los jugadores llegarán sin rodaje, ya que desde el último partido de Jaguares el 7 de marzo no hubo actividad en conjunto y el entrenamiento de cada uno varió según el grado de restricción que regía en la localidad.

Los Pumas se enfrentarán en dos oportunidades a Sudáfrica, a los All Blacks y a Australia en semanas consecutivas, sin la usual fecha libre cada dos partidos Crédito: VillarPress

Resta saber cuándo los jugadores podrán volver a entrenarse, para lo que se requiere una autorización especial de los Ministerios de Salud y Deportes de la Nación, pero cuyo protocolo hasta la semana pasada no había sido gestionada por parte de la UAR.

Más allá de esta resolución favorable, restan algunos puntos por resolverse además de la aprobación del gobierno neocelandés. Una de ellas es cuántos jugadores podrá llevar cada equipo. El entrenador de los Springboks Jacques Nienaber dijo que su equipo no iría si no es con un plantel de 45 jugadores y la reanudación de la competencia, algo que todavía no ocurrió en Sudáfrica. A un Mundial (siete partidos máximo) van 31 jugadores, pero existe la posibilidad de reemplazar a los lesionados. Esto no sería posible si los que arriban a Nueva Zelanda deben resguardar dos semanas de aislamiento.

Suspicacias al norte

El comunicado de World Rugby también abre la puerta a la realización de un certamen entre los seis seleccionados principales de Europa con Japón y Fiji como invitados, tal como divulgó la prensa inglesa. El Seis Naciones, donde cuatro seleccionados conservan aspiraciones de quedarse con el título, se reanudará el 24 de octubre con Irlanda vs. Italia, pendiente de la cuarta fecha, y al fin de semana siguiente se completará el certamen con la quinta y última: Gales vs. Escocia, Italia vs. Inglaterra y Francia vs. Irlanda. Además está en carpeta la realización de un partido entre Inglaterra y el combinado invitación de Barbarians.

Luego de una fecha de descanso se realizará un certamen con los ocho equipos mencionados. Inglaterra, Gales, Irlanda y Fiji integrarán un grupo y Francia, Escocia, Italia y Japón otro. Jugarán contra los equipos del mismo grupo y el cuarto fin de semana se enfrentarán al que terminó en la misma ubicación del otro para establecer las posiciones finales.

La participación de Fiji y Japón rápidamente alimentó las suspicacias respecto a la elección presidencial que en mayo ungió al inglés Bill Beaumont a la presidencia de World Rugby por cuatro años más, relegando al reformista Agustín Pichot. La semana pasada, el gremio Pacific Rugby Players Welfare denunció favores a cambio de votos para el inglés y acusó particularmente a la Unión de Fiji.

Fiji y Japón habrían votado por Beaumont. Georgia, en cambio, que hace años está bregando por un lugar en el Seis Naciones y tenía pactado un Test Match con Francia, se quedó con las manos vacías. Claro que en el ranking mundial Japón (9º) y Fiji (11º) están por arriba de Georgia (12º).

Con tamaña seguidilla de partidos, entre competencias locales, continentales e internacionales, queda la pregunta sobre el bienestar y la seguridad de los jugadores, algo por lo que World Rugby se jacta de bregar constantemente. La parálisis mundial quedó atrás y el rugby vuelve a ponerse en marcha. A qué precio, es algo que sólo el tiempo dirá.