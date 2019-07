Rugby Championship. Sudáfrica pisó fuerte en el debut ante Australia

The Rugby Championship Finalizado 35 South Africa 17 Australia

Comenzó el Rugby Championship a puro vértigo. Sudáfrica recibió a Australia en el Ellis Park, de Johannesburgo, y se quedó con la victoria en el debut en la competencia que reúne a los cuatro países del hemisferio sur. Este partido fue la previa al debut argentino con el conjunto de Nueva Zelanda en Vélez desde las 15.05. El marcador final quedó 35-17 para los locales, a quienes además les permitió acumular el bonus ofensivo.

Por el lado de los Springboks, Herschel Jantjies marcó a los 10 minutos el primer try del partido y luego, ya en el segundo tiempo, se dio el gusto de anotar uno más en su cuenta personal. El segundo try sudafricano llegó por intermedio de Lood de Jager y convertido por Elton Jantjies. Sbu Nkosi anotó el tercero para los locales, quienes sin vacilar marcaron el ritmo del encuentro. Para redondear una tarde perfecta, Cobus Reinach marcó el último try del encuentro para los locales, el cual fue convertido por Jantjies.

Australia buscó y no consiguió achicar la diferencia. Y hasta desperdició una chance concreta de try dentro del ingoal rival cuando perdió la posesión de la pelota.

En Australia, su entrenador, Michael Cheika, hizo debutar al tercera línea Isi Naisarani, que se convirtió en el Wallabie N° 926, y al joven de Waratahs, Harry Johnson-Holmes (927), mientras que Will Genia salió entre los suplentes.

