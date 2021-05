Rugby. Cuatro Pumas vivirán una gran experiencia: definir el máximo torneo europeo en La Catedral

Un club gigante y ganador y otro que está escribiendo la historia grande de la institución. Uno que lleva 20 títulos de liga y 4 de la Copa de Europa y otro que va por su primer campeonato grande. Los dos son del sur de Francia, ambos cuentan con jugadores argentinos y en 20 días cruzarán el Canal de la Mancha para definir el torneo más importante de Europa: la Champions Cup.

Toulouse venció a Bordeaux Begles por 21-9. Tuvo que trabajar mucho para destrabar un partido cerrado, que empezó con lluvia y en el que se complicó el traslado de la pelota. El try del fenomenal Antoine Dupont selló una clasificación que se hacía esperar: tuvieron que pasar 11 años para que el equipo más veces campeón de Francia volviera a la final de Europa. La última había sido en 2010, con el argentino Patricio Albacete como una de las principales figuras en un club que estaba habituado a las celebraciones por aquellos años.

En esta ocasión también hay jugadores de los Pumas. Juan Cruz Mallía ingresó en los últimos minutos, mientras que Santiago Chocobares, que fue anunciado como refuerzo el jueves pasado, lo vio desde la tribuna y celebró en el vestuario con sus nuevos compañeros. Dos centros jóvenes del rugby argentino que están viviendo su primera experiencia en Europa. Toulouse cuenta con una buena base del seleccionado francés, más extranjeros de experiencia con un estilo ambicioso y el hambre de volver a conquistar Europa.

Facundo Bosch, uno de los argentinos que brilla en La Rochelle

La Rochelle recorrió otro camino. Hace siete años lograba el ascenso a la máxima categoría del rugby francés. Una ciudad ubicada en el suroeste de Francia, que fue construyendo de a poco para llegar al que será el partido más importante de su historia. Este domingo sacó el boleto a Londres con una gran exhibición de rugby y una muestra de personalidad. Empezó perdiendo en los primeros minutos y con un trabajo impecable del pack de forwards y el pie de Ihaia West venció a Leinster, uno de los principales candidatos.

El festejo de los jugadores de La Rochelle con su gente

🟡⚫️Los hinchas no pudieron estar en la cancha. Los jugadores de La Rochelle salieron a celebrar con ellos la histórica clasificación a la final de la Champions Cup.pic.twitter.com/wiwXF5t1u6 — Periodismo Rugby (@Perrugby) May 2, 2021

Se trata de un equipo que se hace fuerte en defensa y que en ataque es muy directo, con el concepto KBA (Keep Ball Alive-Mantener la pelota viva) impulsado por el entrenador irlandés Ronan O´Gara. Entre los muchos extranjeros en el plantel hay dos argentinos: Facundo Bosch y Ramiro Herrera. Este último se operó un hombro hace unas semanas y no podrá jugar las instancias decisivas. Bosch viene haciendo una muy buena temporada con 16 partidos en su club y con presencia en los Pumas en la histórica victoria ante los All Blacks en noviembre. Este domingo ingresó en los últimos 12 minutos y en tres semanas estará en su primera definición por un título en la alta competencia.

Antoine Dupont, figura de Toulouse y uno de los mejores medio scrum de Europa

No es casualidad que hayan llegado dos equipos franceses a la final y tampoco que sean el puntero y el escolta del Top 14. El rugby francés atraviesa un gran presente y además de ser la liga más fuerte económicamente se está viendo una buena generación de jugadores locales. Seis años después de la última final entre clubes de ese país, la historia se repetirá. Y habrá argentinos celebrando.

Abajo a la izquierda, Santiago Chocobares y a su lado Juan Cruz Mallía, con medias rojas, en Toulouse. Stade Toulousain

Challenge Cup

La segunda Copa en importancia en Europa, también tendrá finalistas argentinos. Leicester Tigers derrotó a Ulster por 33-24 con una destaca actuación de Matías Moroni, el líder defensivo del equipo inglés. Tomás Lavanini ingresó en los últimos 14 minutos en un club que también cuenta con Julián Montoya (lesionado) y Joaquín Díaz Bonilla. En la final enfrentará a Montpellier, que el sábado dejó en el camino a Bath. El encuentro se jugará el 21 de mayo, también en Twickenham.