Rugby y cine: famosos apasionados por la ovalada, vínculos con los sets de filmación y entretelones

Antes de dedicarse a la actuación y de ganar un Oscar, Javier Bardem jugó de pilar en la selección juvenil de rugby de España. Cada vez que se refiere a ese pasado, es enfático: “Al rugby le debo el sentido de la lealtad y la amistad, valorar el trabajo en equipo y el sacrificio. Es el deporte por excelencia”. En la película “Skyfall”, la antepenúltima de la saga James Bond, Bardem coincidió con el último 007, el inglés Daniel Craig, otro entusiasta cultor del rugby, asiduo concurrente a Twickenham, seguidor de los Lions y admirador del irlandés Brian O’Driscoll. Craig jugó en el Hoylake RFC, un lugar que le trae buenos recuerdos a los argentinos, ya que en el campo de golf ubicado allí, Roberto De Vicenzo ganó el Open Británico en 1967. En una reciente charla que tuvieron, Bardem le dijo a su amigo Craig cuando éste le preguntó por el juego de la ovalada: “Jugar el rugby en España es como ser torero en Japón”. Su hermano Carlos también actor y ex jugador de rugby.

Bardem, nuevamente nominado para el Oscar, ahora como actor protagónico por “Being the Ricardos”, competirá el domingo 27 de marzo con otro ex jugador de rugby, el inglés Benedict Cumberbatch (“El poder del perro”), quien suele decir que de este deporte aprendió a no quejarse cuando algo le sale mal en su profesión. En “Duna”, que irá por el premio a la mejor película, además de Bardem actúa Jason Momoa, de origen maorí, y quien tiene como trofeo, y la luce cada tanto, la camiseta con la que Zinzan Brooke capitaneó a los All Blacks en la Copa del Mundo de 1991.

Daniel Craig, 007, junto con el back inglés Anthony Watson

También con sangre maorí –y galesa–, el neozelandés Russell Crowe, ganador del Oscar en 2000 por “Gladiador”, jugó al rugby en Wellington y hace unos años compró el equipo de rugby League australiano South Sydney Rabbitohs. Por una película sobre rugby League –”This sporting life”, que al español la llamaron “El llanto del ídolo”–, el irlandés Richard Harris se llevó el Oscar al mejor protagónico en 1964. Harris, quien jugó rugby Union en Munster, solía ver los partidos con la camiseta que había usado en sus épocas de jugador. La tenía sin lavar, con el barro de ese entonces. Su gran compañero de copas y de rugby era Peter O’Toole –recibió el Oscar honorífico en 2002–, quien en Leeds, donde nació, jugó al rugby en las versiones Union y League. Ambos, junto a Richard Burton, trataban de no perderse ningún partido del por entonces 5 Naciones.

Javier Bardem, en el centro, en sus tiempos de rugbier

El rugby, sin embargo, fue poco abordado en el cine, a diferencia de otros deportes como el boxeo, el fútbol, el béisbol, el básquetbol, el tenis, la Fórmula 1 o el fútbol americano. Su película icónica es “Invictus” (2009), dirigida por Clint Eastwood y basada en el libro “El factor humano”, de John Carlin, que cuenta cómo Nelson Mandela vio en la Copa del Mundo 1995 una gran oportunidad para unir al pueblo sudafricano. Morgan Freeman, en el papel de Mandela, y Matt Damon, en el del capitán de los Springboks, Francois Pienaar, fueron nominados al Oscar. También el rugby es protagonista en “Forever Strong”, sobre el equipo inglés de Highland, y en “Mercenario”, que abarca la parte ingrata del profesionalismo para los jugadores que provienen de las Islas del Pacífico, y en la cual tiene una intervención el tucumano Omar Hasan, Puma de Bronce.

En la Argentina, Gerardo Romano en los 90 le dedicó el Martín Fierro a sus compañeros de Olivos Rugby Club. Víctor Bo jugó en Curupaytí, “El Puma” Gabriel Goity en San Martín, Martín Seefeld en Hindú y Benjamín Rojas en La Plata. Una película donde se roza al rugby fue “El Clan”, sobre los Puccio. El papel de Alejandro, ex wing Puma, lo interpretó Peter Lanzani, quien jugó y es partícipe activo en Alumni.