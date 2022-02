ATP de Santiago de Chile: Báez sigue firme en un terreno confiable y jugará los cuartos de final por segunda vez en la temporada

El tenista argentino Sebastián Báez, de 21 años, apenas comienza a abrirse paso en el circuito ATP, pero sus registros dibujan una clara trayectoria ascendente. Este miércoles, en el Chile Open, derrotó al cordobés Juan Ignacio Londero por 6-3 y 6-3, en una hora y 25 minutos, para avanzar a los cuartos de final, instancia que alcanza por segunda vez en la temporada (apenas dos meses).

Sebastián Báez saludando a Juan Ignacio Londero luego de vencerlo en los 8vos de final del ATP de Santiago. Twitter

El actual 78 del ranking mundial (se aseguró avanzar, como mínimo, hasta el 70°), está completando una destacada gira ATP sobre polvo de ladrillo en Sudamérica. Arrancó en el Córdoba Open con unos cuartos de final (perdió ante el chileno Alejandro Tabilo, pero venció al veterano español Fernando Verasco y al chileno Cristian Garín, por entonces 18°). En Buenos Aires derrotó al danés Holger Rune y perdió, compitiendo muy bien, ante el italiano y 22° del mundo, Lorenzo Sonego. Mientras que en el ATP 500 de Río de Janeiro logró superar la clasificación y luego perdió en la primera ronda del main draw ante el local Thiago Monteiro, en tres sets.

En Santiago de Chile sumó dos victorias seguidas: frente al peruano Juan Pablo Varillas y ante el Topo Londero (139°), sin ceder sets. “Me sentí bien y me adapté a las condiciones. Y lo que me llevo de hoy es que hice bien la táctica y tengo las ganas de seguir por más. Estoy mejorando un poco todo. Todos los días trato de perfeccionar lo que se pueda. Este deporte no te deja espacio, siempre va a haber algo y esa excelencia es la que tienen los grandes y que yo trato de copiar” , dijo Báez, según atptour.com.

Sebastián Báez alcanzó los cuartos de final del Chile Open. Twitter

Báez, entrenado por Sebastián Gutiérrez y preparado físicamente por Martiniano Orazi (PF de Diego Schwartzman y ex de Juan Martín del Potro) y su equipo, suele tener éxito en Chile. El año pasado, en ese país, obtuvo tres de los seis Challengers que conquistó). Su rival en los cuartos de final será Monteiro, que derrotó al argentino Federico Delbonis (37° y tercer cabeza de serie en Chile) por 3-6, 6-4 y 6-1, en 2h06m.

Para Delbonis fue una derrota dura y, hasta de cierta manera, inesperada. En el único enfrentamiento ATP que tenían se había impuesto el azuleño (en los 8vos de final de Belgrado 2, en 2021). Delbonis, entrenado por Mariano Hood, es uno de los citados por Guillermo Coria para la serie de Copa Davis ante la República Checa, el 4 y 5 de marzo, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Los otros convocados son Diego Schwartzman (esta semana descansó), Báez, Horacio Zeballos (compitiendo en Acapulco) y Máximo González.

La recuperación de Bagnis

Facundo Bagnis (74° del ranking, 31 años) no había logrado, hasta aquí, una gira sudamericana ATP como la proyectó, perdiendo en la primera ronda de Córdoba, Buenos Aires y Río. También había perdido en el primer desafío del ATP de Sydney y en el Abierto de Australia. Pero ya en Santiago de Chile, donde el año pasado cayó en la final (ante el local Garín), el zurdo nacido en Rosario (y criado en Armstrong, Santa Fe), se energizó y se ganó un lugar en los cuartos de final.

Luego de vencer a Bernabé Zapata Miralles (España) en la primera ronda, Bagnis batió por un contundente 6-2 y 6-2 al boliviano Hugo Dellien (98°), en 1h09m. Su próximo rival será español: Albert Ramos Viñolas (31°; el segundo preclasificado del certamen) o Carlos Taberner (108°).

Facundo Bagnis se energiza en el Chile Open. Twitter