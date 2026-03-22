Salto a la elite: otro fin de semana inolvidable de las Yaguaretés, que consiguieron el ascenso al SVNS1

Pelearon cada partido como una final y lograron su cometido. Las Yaguaretés tuvieron otro fin de semana superlativo, se consagraron campeonas del seven de Montevideo, y con un torneo por jugar consiguieron el ascenso al SVNS 1, la elite del seven en la que disputarán tres etapas simultáneas a los Pumas 7s.

Fue un torneo en el que la selección argentina luchó más de lo que jugó. En el que las jugadoras estuvieron por momentos erráticas en el manejo y el traslado de la pelota, pero tuvieron el ímpetu y la templanza para sostenerse en los partidos y cerrarlos, en un fin de semana que empezó con una amenaza de tormenta y un viento arremolinado, y terminó con un domingo agradable y el festejo de las jugadoras argentinas que se sintieron locales; en el estadio Charrúa, las familias y amigas de las Yaguaretés cruzaron el charco y le pusieron color a un evento con escasa convocatoria, que coronó a Estados Unidos en la rama masculina.

La patada de Sofía González (Photo by Enzo Santos / World Rugby) Enzo Santos

Las conducidas por Nahuel García sacaron adelante encuentros adversos, ante rivales que llegaban con mayor rodaje ante las potencias. En su debut volvieron a superar a Brasil 12-7, confirmando su superioridad ante un adversario al que hace no tantos años atrás miraban desde lejos. En un choque plagado de errores e interrupciones, tuvieron que jugar cinco minutos del tiempo extra para destrabar el empate y ganaron con un try de Josefina Padellaro. Ante Kenia padecieron el poder físico de las africanas, que evidenciaron una superioridad en el contacto y se lo llevaron 12-10 con un try en la última jugada.

Frente a China protagonizaron uno de los duelo más entretenidos en el estadio Charrúa, con transiciones rápidas y otro tiempo extra que se resolvió con una genialidad de Virginia Brígido: la catamarqueña quedó emparejada con dos rivales, se las sacó de encima a ambas para estampar el 22-17 final.

Talía Rodich apoya un try en el duelo contra Sudáfrica (Photo by Enzo Santos / World Rugby) Enzo Santos

El triunfo sobre España por 14-12 también se resolvió de manera agónica con otro try de Brígido, la jugadora más decisiva de esta selección junto a Sofía González, implacable en la toma de decisiones, a nivel físico y para decidir por dónde atacar. Como broche de oro, se sacaron la espina ante Sudáfrica, la única selección que las había superado en Nairobi, con un categórico 22-10 en el que expusieron todas sus mejoras en los últimos años: una mayor intensidad para reposicionarse, una defensa firme y ataques directos, con pases en el contacto. El try de Paula Pedrozo, con asistencia de González, es una joya para enmarcar. Talia Rodich, Candela Delgado y Cristal Escalante apoyaron los suyos en una actuación convincente, que culminó con los festejos de las jugadoras, exultantes de haber cumplido el objetivo que se trazaron.

Las Yaguaretés arrancaron el año en el SVNS 3 y en un torneo único, en Dubai, dieron el salto al SVNS 2 en el que se impusieron a rivales con un roce mayor. En los repechajes de 2024 y 2025 no dieron la talla, pero mantuvieron la misma base de jugadores y crecieron notoriamente a nivel técnico y físico. La Unión Argentina de Rugby apostó al desarrollo de este grupo de jugadoras como punta de lanza del crecimiento del rugby femenino, que no tiene una base fuerte. La unión busca aprovechar la explosión de las Yaguaretés para inspirar a más mujeres a jugar al rugby a lo largo y ancho del país.

El resumen del triunfo de las Yaguaretés

Luego de alcanzar este hito para la historia del rugby femenino de Argentina, las Yaguaretés se medirán ante las mejores selecciones del mundo en Hong Kong (17 al 19 de abril), Valladolid (29 al 31 de mayo) y Bordeaux (5 al 7 de junio), etapas en las que viajarán con los Pumas 7s para definir el año del circuito mundial. Los mejores se consagrarán campeones de la temporada, un objetivo que tienen los conducidos por Santiago Gómez Cora en la rama masculina. En la femenina, las Yaguaretés procurarán entrar en el Top 8, mantener la categoría y jugar toda la temporada ante las potencias. Todavía les queda el torneo de San Pablo la semana que viene para hacer ajustes en el juego y preparar su ansiado debut en la elite del seven.