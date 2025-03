Santiago Gómez Cora, tras el título de los Pumas 7s en Hong Kong: “Jamás pensé que podía ocurrir esto”

Todo lo que logró como jugado, hoy Santiago Gómez Cora lo supera como entrenador. Si hubo un momento histórico que se le aproxime al que atraviesan hoy los Pumas 7s fue en 2004. Ese año, con el tryman histórico del seleccionado en la cancha, consiguió el primer título en su historia y llegó a disputar tres finales consecutivas. Tras la medalla de oro en Los Ángeles, el equipo argentino llegó a las finales de Hong Kong y Singapur. Pasaron 21 años para que volviera a romper la barrera de los cuartos de final. El podio en Hong Kong encontró a Gómez Cora en lo más alto, ahora como entrenador. Un sueño cumplido en el certamen insigne del mundo del seven y un logro personal después de superar una complicada operación de espalda que lo tuvo un mes en cama y le impidió estar en las últimas dos citas del equipo, en Perth y Vancouver, que también ganó.

“No puedo estar sentado más de 15, 20 minutos, y volar 38 horas… Este equipo es mi propósito y esta gira en particular no me la quería perder”, reveló Gómez Cora con la mítica copa en la mano en diálogo con ESPN. “Estuve un mes sin caminar y valoramos mucho más como seres humanos cuando estamos en esa situación. No mover las piernas de un día para el otro fue muy duro, pero este equipo es lo que me daba fuerzas y cabeza. Doble turno de rehabilitación todos los días. Aprovecho para agradecer a mi ex mujer y al doctor Santiago Erice, su actual marido, que es quien me operó, a mi novia que me bancó estando tirado, llevándome al baño, y al equipo, que me bancó salir por la tele dos meses. No me aguantaban más en las cámaras. Así que son un montón de cosas que desgraciadamente valoramos cuando no las tenemos y ahora poder estar acá levantando la copa hace que todo el sacrificio valga la pena. Todo vale la pena cuando ves a los chicos cantar el himno y levantar un trofeo”.

🎙️ La palabra de nuestro head coach tras la histórica conquista en Hong Kong.#SeVenComoNunca pic.twitter.com/7gJTnhl46U — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) March 30, 2025

¿De qué te vas a acordar cuando recuerdes este título?, preguntó la periodista. “Lo que pasé para estar acá”, respondió Gómez Cora al borde de las lágrimas. “Pasé Navidad y Año Nuevo internado. Teníamos planes para ir con mi hijo Milo [a quien le dice Gómez] a la playa a descansar. Pobre, la verdad que tuvo una paciencia porque la pasamos encerrados, en la cama. Me quedo con eso, con el recorrido para llegar a Hong Kong, las horas de vuelo y los partidos que hicimos. Jugamos bárbaro de arranque, jugamos mal y ganamos, sufrimos de todo, nervios en esta final. Una historia espectacular para contarles a mis nietos.”

El seven de Hong Kong es el certamen insigne del Circuito Mundial. Fue en esta ciudad, en 1976, donde la disciplina adquirió un impulso vital y se convirtió en un espectáculo de alcance global. Año a año, se vive de manera especial, con una multitud disfrutando en las tribunas. Para este año, se mudó del mítico Hong Kong Stadium al más moderno Kai Tak Sports Park, que estuvo repleto con 50.000 espectadores que vibraron con otra excelsa demostración del equipo argentino.

🇦🇷🗣️ La palabra de Gómez Cora sobre todo lo que pasó para llegar a la gira asiática y todo lo con conllevó para coronarse en Hong Kong.



➕Mirá el Circuito Mundial en #DisneyPlus. pic.twitter.com/TtqQXtEDE9 — ScrumRugby (@ScrumESPN) March 30, 2025

“Jamás pensé que podía ocurrir esto”, confesó Gómez Cora. “Encima nunca podíamos romper la barrera de los cuartos de final, al margen de la final de 2004. Con buen equipo, sin buen equipo… fue toda una vida de estar en Hong Kong. Aparte terminás temprano y tenés que ver las finales o por tele o ya bañado, y la verdad que estar jugando una final donde todo empezó, donde lo que es hoy el seven, la magia del seven, sucedió en esta final. No haber ganado nunca acá con el momento que estábamos atravesando me daba un poco de dolor y se cumplió. Como digo siempre, los sueños están para cumplirse”.

Los Pumas 7s jugaron un gran certamen, goleando en todos los partidos de la clasificación (35-7 a Irlanda, 52-5 a Estados Unidos y 35-7 a Fiji) y sorteando sin inconvenientes cuartos de final (22-14 a Irlanda en el único partido que cedieron dos tries) y semifinal (31-7 a Australia). La final, no obstante, fue otra cosa. El equipo arrancó nervioso y se la pasó defendiendo en el primer tiempo, pero sacó a relucir su aura ganadora en el segundo para quedarse con el esquivo título.

🇦🇷🔝 ¡Se rompió la maldición!



🇦🇷🏆 Santiago Gómez Cora, con la copa en mano y el recuerdo de #LosPumas7s del 2004 y los que acaban de ganar la etapa de Hong Kong por primera vez.



➕Mirá el Circuito Mundial en #DisneyPlus. pic.twitter.com/wYfQqEp6GM — ScrumRugby (@ScrumESPN) March 30, 2025

“El seven es una novela. Es lindo para el espectador. Todo puede pasar. Cada partido es distinto”, describió Gómez Cora. " Yo les dije a los chicos en la charla previa: no hay regla de tres simple u ósmosis. No porque ganaste por goleada o estés arriba del ranking un partido está ganado. Por eso el laburo de los chicos es intenso, muy duro físico y mentalmente. La verdad es que [en la final] pasó de todo, y se disfruta mucho más. Estuvimos nerviosos, nos costó marcar. Creo que el try [no convalidado] de Pelan [Joaquín Pellandini] es un tremendo try, doble movimiento, hubo tres pescas que no cobran… Pero bueno, sabíamos que teníamos que ganar por más de un try de diferencia, lo venimos hablando hace cinco años eso, y acá estamos, levantando una copa donde se inventó este juego.”

En su 12º año al frente del equipo, Gómez Cora logró poner a la Argentina en lo más alto del mundo del seven. En 2022 quebró una racha de 13 años sin títulos y desde entonces alcanzó nueve más. El secreto, según el entrenador, no pasa tanto por cuestiones técnicas y tácticas como por la calidad humana de todo el plantel: “Este equipo es un generador de momentos. Hay fechas puntuales en el calendario, pero este equipo tiene esa magia, ese aura, ese encanto que es un generador de momentos. Esto es mágico, pero cada entrenamiento, estar 40 horas arriba de un avión, generamos buenos momentos. Les dicen locos pero están enfocados, están convencidos. Llevarle toda esta alegría a la gente, lo que hicieron por Bahía, todo lo que hace este equipo es un montón y me llena de orgullo. La gente que se levanta a las 3 de la mañana para vernos, esos sí están locos”.

Alejo Miranda Por